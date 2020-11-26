馬勒當拿逝世︱球王一生充滿爭議天使魔鬼混合體　與比利成兩極端

迪史提芬奴與告魯夫，身處殿堂卻無緣帝座，欠缺世界盃冠軍；C朗拿度與美斯，現役傳奇但未承王冠，尚有機會有待努力。凱撒大帝碧根鮑華，始終綠茵場上鬥入球，焦點永在進攻方，後防再好也差點意思。論球壇公認的球王，唯馬勒當拿可與比利並肩。

比利50年代出道，盛放於60年代，70年代初綻放餘暉。巧合地，馬勒當拿在70年代末崛起，稱雄80年代，至90年代日落西山。兩代球王，馬勒當拿彷彿是比利在時間上的完美接班人，但如果說馬勒當拿接班比利，感覺總是怪怪的。

邪氣十足的馬勒當拿。（路透社）

在球場上，比利與馬勒當拿的確同樣擁有魔術般的腳法，戲耍後衛，視防線如無物，為球迷奉獻漂亮悅目的進攻。他們都是全能的進攻球員，傳球、盤球及射門俱佳，曾經帶領各自的國家隊具說服力地贏得球壇最高榮譽世界盃。

不過，比利及馬勒當拿這兩個人的性格分別就太大了。比利好像是一個完美的王，球場上一臉正氣，球品與球技兼備。退役後，比利基本上等於足球的親善大使，致力推廣足球運動，在各大頒獎禮及重要賽事，總見到他的身影，他還會參加慈善的工作。雖然比利的感情生活都幾多姿多彩，經歷多段婚姻，但比起馬勒當拿那種場外醜聞，比利這些的真不算什麼。

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一戰之中化身天使與魔鬼

馬勒當拿的成王之路，風格與比利不同。他體形偏矮，身高只有165cm，身材微胖，可能正是重心低，他的盤扭出神入化，輕鬆將對方守將玩弄於股掌之中。馬勒當拿並非只懂上腳扭波的「濕手巾」，他的傳球具穿透力，而且創造力強，是10號球員的經典代表。

不過，比起比利，馬勒當拿予人感覺略帶邪氣，有點叛逆，說得好聽，或者這是叫大情大性吧。代表作當然是1986年世界盃8強，阿根廷對英格蘭，他梅開二度，帶領球隊球隊贏波晉級。他的首個入球在51分鐘出現，他快施路頓一步，用左手將皮球拍進網窩，但當時球證看不到他手球，判入球有效，他賽後將這個入球形容為「上帝之手」（The Hand of God）。

4分鐘後，馬勒當拿表演真正的球技，他由中場引球推進，擺脫多名英格蘭球員，獨力推入禁區射入，這個入球被稱為世紀金球。一場比賽之中，短短5分鐘內，馬勒當拿成為天使，也成了魔鬼。這場比賽也算得上他球員生涯甚至人生的縮影，充滿爭議性。

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場外生活方面，馬勒當拿簡直一團糟。他有吸毒的習慣，據報他在球員生涯巔峰的時候，已經開始吸毒，而且他的飲食又不檢點，曾經酗酒，體重超標，所以近期百病纏身，另外財政又出現過問題。

天賦異稟的足球才華，但加上糜爛的私生活，令到馬勒當拿這位球王變成天使與魔鬼的混合體。退役之後，馬勒當拿踢而優則教，教過多支球隊，包括阿根廷國家隊，但他的執教成績慘不忍睹，為他球員生涯外的胡混再添一筆，好像要不斷揮霍球員時代累積的資本。

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馬勒當拿逝世，相信現在到未來都很難再出到這樣一位邪氣十足的球王。在場外生活混亂不堪下，馬勒當拿還能踢出當世第一人的表現，究竟他是擁有何等驚人的天賦才能做到？真的難以想像。

現今球壇注重科學化訓練，比賽中講求體能對抗，單憑天才再難以稱王，要知道當今C朗及美斯除了才華出眾外，兩人場外生活亦很自律，全情投入足球訓練，方能取得如今成就。未來要當球王，天賦與自律缺一不可。

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馬勒當拿猝逝，阿根廷國民十分難過（按圖放大）