【01球評】卡雲尼神級走位盡顯級數　入球之外還怎樣幫到曼聯？

他會是下一個軒歷拿臣？他會是下一個伊巴謙莫域？他是卡雲尼。 曼聯在周日英超作客修咸頓，上半場屢失良機，落後兩球，33歲的卡雲尼後備上陣，提供了曼聯上半場所欠缺的元素，就是把握力！這名烏拉圭國腳盡顯門前嗅覺，貢獻兩射一傳，帶領球隊上演反敗為勝。

曼聯上半場落後0：2，但並非沒有攻勢，先有格連活特面對空門射網側，後有格連活特單刀被撲，般奴費南迪斯的補射亦遭救出。曼聯上半場的問題是把握力欠奉，一來是拉舒福特及格連活特腳風平平，二來是今場曼聯的排陣有點特別，少有地踢4-3-1-2陣式，拉舒福特及格連活特時常要拉邊，禁區常常沒有人，有時要進攻中場般奴費南迪斯站到最前。卡雲尼的入替正是對症下藥。

卡雲尼下半場入替格連活特，他的位置很簡單，就是踢到最前，擔任中鋒。他為曼聯追平2：2以及絕殺贏3：2的兩個入球，都盡顯世界級射手的觸覺，這方面與當年同樣以老將身分加盟的拿臣及伊巴相似。

曼聯今仗由拉舒福特及格連活特任箭頭，可惜效果一般。（路透社）

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

先講74分鐘追平的入球，當時曼聯角球進攻被解圍，輾轉落在禁區頂的般奴費南迪斯腳下，他一腳抽入去禁區。那時候，幾個在禁區內的曼聯球員都沒有反應，站在原地，就看般奴的射門是否入網，只有卡雲尼一人走向門前，飛頂入網。那種走位及預判真的集經驗、反應及直覺之大成。

【卡雲尼追平入球逐格睇】

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至於92分鐘的絕殺入球，處理其實有點令人意外，般奴費南迪斯處理自由球，相信絕大部分人都覺得他會一腳斬入禁區，但他竟然短傳，給予左邊路的拉舒福特。這記短傳很有作用，打亂了修咸頓的防守部署，開頭維斯達加特是看守住卡雲尼的，但當拉舒福特在邊路接波後，他主動退後，給予卡雲尼空位。

曼聯半場落後修咸頓兩球 卡雲尼後備上場入兩球一助攻反勝

卡雲尼搶點頭槌建功，歸功他的經驗及預判。（路透社）

同時間，修咸頓一對中堅亦曝露了空位，守前柱的碧拿歷克沒有後退，中間的維斯達加特就退得很深。卡雲尼就看準這個機會，當拉舒福特準備斬波時，卡雲尼就加速衝向前柱，即是碧拿歷克的身後及維斯達加特之間的空位。卡雲尼無人看管，接應傳中，一頂入網。這就是一位頂級中鋒的能力及作用。

【卡雲尼絕殺入球逐格睇】

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兩張圖話你知卡雲尼走位有幾勁：

卡雲尼是一位覆蓋範圍極大的中鋒，你需要他在中鋒位時，他會在，你在其他位置要人時，他亦會勤力地跑去搶波或接應。論年齡、講級數，卡雲尼絕對是曼聯前場最具江湖地位的球星，但他並沒有恃老賣老，踢法如年輕當打時，絕不惜力，踢得比同場的拉舒福特更勤力。

在59分鐘，他跑到右路策應，傳中予般奴費南迪斯追成1：2，這個助攻固然令人留下深刻印象，但他還有一次又一次的前場迫搶，築起曼聯最前的防守。記得有球，他跑到邊路去迫搶獲加彼德斯，幫球隊搶到回控球權；還有85分鐘，拉舒福特有記斜傳入禁區，但費特洛迪古斯來遲一步，其實這次攻勢源自卡雲尼的前場搶迫。按統計數據，卡雲尼今次3次成功搶回控球權。

即使卡雲尼年屆33，但依然不惜氣力在場上給予對手壓力。（路透社）

常常看球員數據，總發現前鋒的傳球成功率較低，其實很易解釋到的，因為前鋒傳球時往往在對手防守包圍之中，較高難度傳出精準的傳球。不過，卡雲尼在這方面做得非常好，他是一位罕有傳球成功率高的前鋒，他今場的傳球成功率有83.3%，遠在65.5%的拉舒福特之上。上場對巴沙克舒希，卡雲尼的傳球成功率更高達95.8%。

卡雲尼今場25次觸球，4次在禁區內，4次射門，2次中目標，2次都能轉化為入球。自從2017年12月對般尼的連格後，卡雲尼成為首位英超後備入替梅開二度的曼聯球員。

卡雲尼是曼聯在英超史上第二位後備入替後入球兼助攻的球員，上一位是2002年9月對查爾頓時的雲尼斯達萊。卡雲尼是曼聯在英超史上第二位後備入替後參與3個入球（2入球1助攻）或以上的球員，上一位是1999年2月對諾定咸森林的蘇斯克查，那場蘇斯克查「大四喜」。

卡雲尼後備入替，即交出一助攻兩入球，成為球隊反勝的功臣。（路透社）

如今已經成為曼聯領隊的蘇斯克查，喜見卡雲尼成為後備奇兵，「他當然帶來巨大的影響。他是一位9號球員，渴望在門前出現，他總是在走位，他很想跑在你的前面，我非常滿意他的表現。」

蘇斯克查續說：「他這次頂級的走位，他把握的時間非常好，有渴望完成最後一腳，這是中鋒的關鍵能力。有時候，這樣做會受傷，有時不會，但如果你要入波的話，一定要在那兒出現。」

卡雲尼成奇兵，主帥蘇斯克查「錫晒佢」。（路透社）

中堅哈利馬古尼賽後亦說：「卡雲尼在禁區的走位十分優秀，他是我在訓練中面對過最出色的球員。他總之在跑動的。我們都知道他的能力，還有他帶給球隊的貢獻。」

在現時曼聯陣中，真的沒有其他人做到卡雲尼今場的工作，他在下半場連補時50分鐘的攻門、走位、策應、傳球如中鋒教材，真的值得拉舒福特、格連活特及安東尼馬迪爾3人慢慢「睇帶」。難得有如此高人做隊友，盼年輕人珍惜機會，好好學習。