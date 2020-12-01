NBA｜無奈東京奧運延期　勇士前中鋒保格謝幕　結束14年籃球生涯

「身體等不到了......」，36歲、前勇士中鋒保格（Andrew Bogut）今日宣布退役。 然而這個決定非常艱難，皆因籃球熱誠仍在，惟面對遍體鱗傷的身體及無力擊退的新冠肺炎疫情，退下來是保格的唯一選擇。

36歲的保格近2個球季返回澳洲落班，效力Sydney Kings，然而一心今年為澳州出戰東京奧運。

36歲、前勇士中鋒保格（Andrew Bogut）今日宣布退役。（Getty Images）

奈何此盛事延期一年，保格坦言此對自己有非常大影響：「原本是我的第4屆奧運，但事與願違，我可食着止痛藥打，但在生涯這階段繼續這樣，不值得。」

保格本希望參加東京奧運，但因延期一年，身體未必能負荷。（Getty Images）

保格2005年以狀元的身份獲公鹿選中，成為NBA歷史上首個大洋洲狀元。在公鹿的7個賽季，場均12.7分、9.3籃板及1.6封阻，奈何其後受盡傷病困擾，最終交易至勇士。不過他克服傷患，在勇士站穩正選中鋒位置，2014/15更生涯首次入選最佳防守陣容第二隊，也取下NBA總冠軍。惟「老對手」再次來臨，其後一季保格在總決賽Game 5左腳嚴重受傷，最終勇士遭騎士逆轉。

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

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保格在2016年總決賽Game 5左腳嚴重受傷，此對他其後生涯影響深遠。（Getty Images）

此傷亦令他踏上「流浪」旅途，輾轉效力76人、騎士和湖人，兩年前保格決定回流澳洲聯賽。縱然2019他重新和勇士簽約，但上場時間有限，賽季結束後他再次回到澳洲打球。

「退役不是一個容易的決定，但我相信是正確的決定；最遺憾的是，不能享受更多美好時刻」， 今日保格宣布高掛球鞋，結束他14年的籃球生涯。

同場加映，盤點NBA真漢子（按圖放大）：

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