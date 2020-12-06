【英超】普巴金球救曼聯　紅魔反勝韋斯咸重返前四　再創新紀錄

曼聯作客前領隊莫耶斯帶領的韋斯咸，由於有歐聯的後顧，先收起兩大主力般奴費南迪斯和拉舒福特。上半場鎚仔幫表現神勇，半場領先之下看似控制戰局，紅魔鬼在危機之中有一個人意想不到地挺身而出——保羅普巴。

曼聯在歐聯H組跟巴黎聖日耳門和RB萊比錫同得9分，領隊蘇斯克查為周中最後一場分組賽對萊比錫的出線生死大戰前留力，派出卡雲尼和雲迪碧克正選上陣，讓費南迪斯和拉舒福特休息。

不料比賽過程不似預期，上半場被近況不俗的韋斯咸狂攻，代替迪基亞把關的甸恩軒達臣已多次救出近柱波，最後擋不住伏兵遠柱的蘇錫克（Tomas SOUCEK），曼聯半場落後0 ：1。

球迷重返英超賽場第一天，韋斯咸向入場球迷送上一個QR Code「安心睇波」。 （Getty Images）

【韋斯咸VS曼聯】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

周六戰況：

愛華頓鬥般尼變英格蘭門神對決 兩人皆救必入球1：1言和

曼城主場兩球輕取富咸 勝仗賀哥迪奧拿生涯里程碑

普巴25碼金球救世

蘇B見形勢不對，半場即調入費南迪斯和拉舒福特，局面立即有改善。可是硬淨的韋斯咸仍然守得住，直到65分鐘。

苦無入球良方的曼聯，由門將甸恩軒達臣大腳長傳，費南迪斯在右翼位接應後向橫走一段，待普巴衝前至30碼附近才橫傳予對方。今仗與麥湯米尼一起鎮守中場中路的法國球星，踏順步韻後順勢拉弓，勁射直飛龍門左方「網仔」，法比安斯基再好身手也欲救無從。普巴一記「史高斯式」入球，不單為曼聯扳平，亦成為今仗轉捩點。

點擊此連結看韋斯咸對曼聯精華（普巴入球由50秒開始）:

曼聯作客9連勝兼破另一紀錄

3分鐘後，早前在英格蘭國家隊受「帶女上房」醜聞被逐離隊的格連活特接應左閘迪尼斯（ALEX Nicolao TELLES）傳送射入反超前一球，78分鐘老將馬達傳予拉舒福特「埋齋」，曼聯以3：1擊敗韋斯咸。

曼聯不單創下跨季英超作客9連勝紀錄，亦將作客落後下反勝的紀錄，刷新至連續第5場。全取3分後，曼聯以10戰19分升上第四，終於重返前列。

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：