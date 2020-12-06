【英超】華拿懷疑人生一仗　車路士人人都開心只有他共抱世紀撻Q

個個都想入波，唔通個個都入到波咩？ 車路士對列斯聯，落後一球下連入三球反勝，清風送爽，人人開心——只有前鋒迪姆華拿一人例外。 他不但將隊友基奧特的「入球」以一記世紀大撻Q變作解圍，之後三次近門施射全部被封走，就算完全前助攻隊友普列錫入波，依然面燶燶笑不起來。

車路士主場迎戰全攻型的列斯聯，甫開賽已被舊將班福特（Patrick Bamford）打破艾度亞文迪（Edouard MENDY）十指關，僅4分鐘已先開紀錄。此子曾效力藍戰士5年，從未有機會為一隊上陣證明自己，一記優雅的入球，至少在舊主面前留下印記。

5分鐘後，車路士理應已經扳平——美臣蒙特開出角球，基奧特的頭槌直飛龍門左方「網仔」，此時伏兵遠柱的射手迪姆華拿以為保險些加多腳，怎料變成門前「世紀撻Q」，他反應快即時補多腳，怎料又射中楣底彈出，在他身旁的基奧特十分無奈。

班福特為列斯聯先開紀錄。（Getty Images）

【迪姆華拿世紀大撻Q連環圖】（按圖進入）

+ 5 + 5 + 5

車仔眾將清風送爽 華拿獨憔悴

周中才施展完美大四喜的「銀河唯一」，依然順利取得本周第5個入球。右閘列斯占士右路傳中，基奧特快人一步搶點成功，第一時間窩利撞入，車路士27分鐘扳平1：1。

之後雙方繼續搏槌，惟均錯失入球機會，戰至60分鐘，又是華拿的「表演時間」。德國射手闖入禁區後施射被列斯聯門將梅斯利亞（Illan MESLIER）撲出，上天給他多一次機會，皮球落在華拿腳下，他立即再拉弓抽射，梅斯利亞又一次近門擋出。

這個攻勢雖然無功而還，但隨之而來的角球即有斬獲。蒙特開出角球，中堅蘇馬為車路士頂入2：1反超前。

【迪姆華拿VS車路士隊友】（按圖進入）

+ 18 + 18 + 18

車路士反超前之後愈踢愈順，戰至76分鐘，華拿接應蒙特妙傳後，面前只剩下列斯聯門將梅斯利亞一人，面對大好入球機會，他竟然再次射向對方，在邊線的領隊林柏特失望到立即掩面，認真羞家。

忘記穿上射門鞋的華拿，補時3分鐘在一次反擊中索性不起腳，橫傳予隊友普列錫輕鬆射成3：1。車路士贏波後暫時登上榜首，全隊一起開心慶祝，唯獨華拿一人面黑黑，臉上全沒笑容，斯人獨憔悴。

助攻普列錫入波後，華拿目無表情。（路透社）

普列錫單手握掌，華拿一臉無奈。（路透社）

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