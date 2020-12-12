男排女將｜鄧麗欣角色藍本　葉鳳儀14年力臻卓越的真實故事

戲劇橋段虛構浮誇，改編故事五味雜陳。角色原型人物平凡既實在的經歷，才是要點。 葉鳳儀，香港甲一男排唯一女教練，是電視劇《男排女將》角色蔣家瑜（鄧麗欣飾演）的原型。 2006年成立力臻男子排球隊（劇中名力圖），帶領球隊由丙組走到甲一，榮譽、喜悅、振奮，亦藏着外界對鳳儀和球隊的質疑與嘲諷。 「邊理得人咁多。」鳳儀淡言笑着。 女兒身躋入男人堆，一走就走了14年。

運動圈有女兒身躋入男人堆並成功，對上一次已是2016年「牛丸」陳婉婷成為首名帶領男子足球隊贏得頂級聯賽錦標的女帥，打入健力士世界紀錄。

職業聯賽以外，業餘排球亦有小人物書寫大故事。

葉鳳儀，香港甲一男排唯一女教練，是電視劇《男排女將》角色蔣家瑜（鄧麗欣飾演）的原型。（楊宇翹攝）

沒有健力士世界紀錄、沒有紫荊星章，傳媒報道寥寥可數，鳳儀引領力臻由丙組殺上甲一的故事，至近期《男排女將》開播，他們才被看見。

一切追溯至2006年。一班球員被梯隊「遺棄」，心有不甘，決意另起爐灶，奈何教鞭一直無人掌舵。正好當中一人的校隊教練是鳳儀，這班人就膽粗粗前來問道。

2006年，一班球員被梯隊「遺棄」，他們決意另起爐灶。（受訪者提供）

香港第一代自由人

《男排女將》的排球男兒為哀求Stephy答應執掌，不惜腳踏單車在馬路上與私家車追逐；活在漫畫的熱血，我半信半疑。「梗係冇啦！」葉鳳儀斬釘截鐵，追車一幕純屬虛構，只不過實情「3條友喺車上夾住我，然後『你可唔可以教我哋呀』，就係咁架咋」，力臻旅途是這樣開始。

有別劇集中Stephy飾演港隊「大槌」，鳳儀是香港第一代自由人，那時候準備「卸甲」，她直言起初「見有時間就教下，得就得唔得就算」。

她給了球隊兩年限期。

Stephy戲中飾演港隊「大槌」，惟角色原型的鳳儀是香港的第一代自由人。（男排女將劇照）

期限短暫，不難理解。那時候鳳儀32歲，亦有家室，要顧及生兒育女；履歷表上沒有成立球隊的經驗，眼前球員是中學生、矮仔居多，有些更「連波都接唔到」；加上，甚至是最重要的一項——女教練指導男生。

客觀陳述，講求力量的男排由女教練執掌少之又少，加上初時陣容相當矮小亦很臨時，第一年的丙組賽事一場「畢業」，外界對於力臻、鳳儀的實力，存在疑問，甚至迎來嘲諷。

鳳儀講求體育訓練，往往球員訓練後的樣子，就如右二男生一樣。（受訪者提供）

球隊較矮小 「練好體能去守波」

「別的球隊會說什麼『咁矮練咁多都冇用啦』，球員們聽起來有點不快」，不過鳳儀認為行動比説話強，面對不到1.8米平均身高的兵源，這名前港隊自由人深信，只有一個取勝方法，而且男女通用。

「無身高無技術又無體能，打什麼？所以我開宗明義，要練好體能去守波。」別人說鳳儀為人認真、訓練嚴格，但我所感覺到的是笑容隨和、對答爽快；談到訓練，嚴厲，果如是。

力臻陣容圖鑑：

+ 7 + 7 + 7

力臻5年內由丙組升至甲一，至今從未降班。（受訪者提供）

一個年代前，健身室不如現在普遍，排球戰術較講究以高制勝，練好技術後「一板打死你」。以防賽事只有捱打局面，鳳儀要求額外加設體能課，由手到腰再到下身，只要你自稱力臻，就得經歷每周痠痛。

瘋狂做體能，翌日球員痛得難以走路，鳳儀回想亦自覺變態。奈何對於愛表現力量的男排，光練體能、防守，不過癮；隊內開始傳出對鳳儀教法的不滿。

鳳儀定下的規矩有很多，當中包括女朋友不得在訓練場地等候。（楊宇翹攝）

「不相信我就離開吧」

「不相信我就離開吧，抑或我放棄執教。」她認為，不論男女，出來行亦得講個「信」字。然而選擇相信而留下來的，亦要跟從鳳儀吹毛求疵的要求，除了講究訓練，這名女教練下令球員不得粗口爛舌，準時、整齊裝備為基本，女朋友們可觀賽但訓練勿近。

「我跟他們說，不想你們在女友前丟架，你知啦我會直接鬧人。」規矩縱然是死，鳳儀笑言球員們只有「接受」的選擇；結果，力臻5年內由丙組升至甲一，至今從未降班，2018年更首次以甲一聯賽殿軍殺入會長盃。

2018年力臻首次以甲一聯賽殿軍殺入會長盃。（資料圖片）

我問：力臻的往績，是否用來證明自己？

「我也執教一些校隊，他們都有成績，難道這沒有證明什麼嗎？也許我是女教練，大家才覺力臻經歷特別。」與其着眼教練的性別，鳳儀認為，成績更是反映體能、防守在排球上的重要性。

當日定下的兩年，大限一延，延足14年，鳳儀說在男人堆裏工作已很習慣，林林總總的雄風脾性，她見過亦嬲過。

「我無回報的，但感情這回事，就是這樣。」鳳儀說。（受訪者提供）

「有場比賽阿熙激嬲我，對手大槌當打，我叫他封網時遲點起跳，他卻嫌我煩，『得啦！聽到喇！』感覺人長大了，個個不再聽我話。」鳳儀說起來笑得開懷，那時候卻真的生氣，把心一橫離開球隊，結果一如所料。

「阿熙、阿樑、卓賢約我出來，那我就說說睇法：你成日都係咁、唔長大嘅、要控制EQ架……」最終冷戰3個月，鳳儀與球員和解，她再道：「我無回報的，但感情這回事，就是這樣。」

如鳳儀所說，力臻就這樣走到第14個年頭，當日阿熙、阿樑、卓賢也變成隊中「老臣子」，在這裏渡過逾十年青春，她亦已放下教鞭，掌舵位置由卓賢接上。

力臻走過一個年代，現在的陣容也改頭換面。（資料圖片）

鳳儀已放下教鞭，力臻掌舵位置由卓賢接上。（羅君豪攝）

「她十幾年青春給了球隊，我們也要一樣。」現任教練卓賢感嘆，鳳儀的付出非證明俗套的女生自強；她用歲月讓球員知道，「一係唔做，一做就想件事好」不只是一句口號。

「獎牌本身一文不值，是經歷為它寫下意義；女教練帶領一班矮仔上甲一，老實說是機遇，運動界裏比我們出色的，大有人在，但我們亦希望力臻故事可令人對夢想保持憧憬。」卓賢說。

力臻、小力臻、臻子、乃臻、心臻？總之是一代傳一代。（受訪者提供）

劇中Stephy角色為力圖隊費心，排球成了與男友之間的「第三者」，二人最終離別收場。我好奇鳳儀教了14年力臻，排球與家庭如何共處？

「老公很支持我的，什麼過節、食飯，我說要練波，他們會遷就我，提前安排。」排球、力臻沒有成為「第三者」，但當年生育計劃的確因而改動；惟鳳儀誕下的是力臻一眾，然後小力臻、臻子、乃臻、心臻，一代傳一代。

女兒身躋入男人堆，一走就走了14年，沒有回報也告別了青春，「感情這回事，就是這樣」。

*14年力臻除了是一段由丙組打上甲一的熱血故事，換來榮譽，更有一套記載回憶的電視劇。日前他們也收到好消息：香港排球總會宣布，力臻排球隊、葵青女子排球隊、青龍排球會及Alips Sports Association成為總會的正式會員。



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後記：香港排球最能感動人的是…… 《男排女將》播映後，林林總總的劇評隨即湧現。好評當然是劇本原型為力臻由丙組打上甲一的真實故事，為電視劇帶來久違的熱血。顧定軒、MIRROR等演員務求演好角色，不惜跟操力臻學好排球動作，這份認真值得尊敬。 但當中一篇讚揚劇集紮實求真，卻令我氣憤。那些單車追逐私家車、騰空定鏡瞄準扣球的橋段，當然理解是虛構；惟若開宗明義以香港排球丙組打上甲一的真實故事為藍本，一切的香港排球實況應更「符合國情」。 劇中沒有鬼影變幻球、破冰轉身等遠離人類認知的必殺技，加上記載着球員為訂場凌晨起床排隊、由丙組首輪打到入館的艱辛，這些情節令劇集有了難得的實感。奈何劇中力圖於比賽前後往往有專車接送；對於我，這輛隊巴的出現如破冰轉身般「離地」。莫說是丙組，試問哪支香港業餘球隊會有隊巴接送？就連職業聯賽的港超球隊，都沒有。 筆者無意抓着枯枝無限放大，但只覺難得香港排球罕有地獲大眾媒介接納，且有鄧麗欣、MIRROR等藝人加持，業餘球員的排球日常不妨更「貼地」反映出來。 沒有隊巴、丙組升乙組不會有記者問津、會長盃更沒有電視直播，香港球員的生活，絕不如劇中只有排球。每個「業餘排球」階段的內容相若，校隊、球會、港隊合計7天訓練，球會內除了大學生，更有上班族。 做老師的6時起床上班、10小時後下班趕去訓練，再咬口包衝上的士趕去另一個操練場地；歸家已屆凌晨，匆匆梳洗上床就寢，5小時後眼睛張開，今天如昨天，可知明天又如今天。 但，屬於香港排球的他們，選擇繼續。 「香港玩排球，冇報酬架，你甚至要貼錢、貼時間；但我哋珍惜有一班人，一齊經歷甜酸苦辣。」力臻教練卓賢說道。 相比起如漫畫般的熱血，香港排球最能感動人，是對得起自己對得起人的紮實堅持。

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