【2020年行山熱點回顧】綠蛋島夏天限定　千島湖清景台全年旺場

新冠肺炎疫情籠罩整個2020年，很多市民為避疫上山，遠足郊遊，令到香港郊野出現人潮。回顧2020年，有哪些深受港人歡迎的行山熱點？有的是每年必定人山人海的景點，例如大東山及大棠，亦有的是今年新興的打卡位，例如綠蛋島。

1. 黃牛山

黃牛山高604米，位於沙田小瀝源及西貢之間，屬於馬鞍山郊野公園範圍之內。黃牛山本身不是熱門行山地點，但近年愈來愈多人去，黃牛石城的名氣亦愈來愈大，其中石天窗更加變成打卡位。在今年初，石天窗的人流旺到行山人士要排長龍拍照。

黃牛山石天窗成打卡熱點 草坡變禿地跣腳難行 環團嘆傷痕難復原

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行山人士已經行出一條明顯的小徑，由登頂山路前往石天窗，但接近石天窗的斜路近乎沒有植被，非常路滑。遊人行到石天窗，有的坐在石上，亦有的會大膽地在石上做出單腳站立瑜伽動作。黃牛山本身頗高，而且上落山的山路都沒有漁護署保養及管理，難度較高。

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2. 千島湖清景台

自從位於大欖郊野公園的千島湖清景台去年落成後，它就成為香港郊野數一數二的打卡熱點！一來清景台的選址確實理想，可以盡覽大欖涌水塘景色；二來清景台就在麥理浩徑第10段旁，離大棠或者掃管笏都不算遠，方便易去，適合一家大小郊遊。

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由年頭到年尾，無論是周末還是閒日，清景台的人流都「旺過旺角」，而上清景台的樓級常常出現人龍。清景台長期人多，遊人跨過圍欄，自行開闢山路，尋找更好的拍照位置。經過兩年時間，清景台外的山坡已被踩出多條小路，表土流失。漁護署另外在一些位置加建籬笆，圍起沖刷嚴重地方，保護新種樹苗。

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3. 蠄蟝石頂

蠄蟝石頂位於西貢東郊野公園內，於萬宜水庫北岸。蠄蟝石頂離麥理浩徑第2段約1小時路程，過去皆非熱門郊遊地點，遊人通常都是去附近的浪茄或者大浪西灣。不過，今年初，在社交網站上愈來愈多網民分享蠄蟝石頂的照片，就連電視節目《兩個小生去Camping》都有介紹，周柏豪及袁偉豪上去飲咖啡。

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蠄蟝石頂上有塊蠄蟝石，該石其實是六角石柱組成，紋理清晰，十分獨特，也是一項地質公園的奇觀。站在石上，可以俯瞰萬宜水庫的風景，湖光山色，十分壯觀。由麥徑行去蠄蟝石頂的山路較崎嶇，亦沒有清晰的指示牌，適合較具經驗的遠足人士。

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曾淑雅Jumbo Tsang、周柏豪及袁偉豪今年都去過蠄蟝石頂：

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4. 茅坪藤皇

在馬鞍山郊野公園的茅坪，有棵被稱為「藤皇」的榼藤。它倚着荒廢村校廁所而生，幹部粗壯，如紐紋般拔地而起，藤枝向四方蔓延，部分如電纜般橫過山徑之上，十分壯觀，故而得到藤皇美譽。希望大家愛護藤皇，請勿攀爬，眼看手勿動。如果人人都爬的話，相信不用多久，藤皇就會承受不住。

茅坪藤皇都算易行，由馬鞍山的梅子林經古道上山，或者由西貢那邊行北港古道上去也可，到達茅坪坳，會見到一塊草地。這片草地是聯達五鄉公立學校的遺址，現在草地旁有涼亭及長凳，行至草地的角落，有個神秘的絲帶路口，行入去幾步，已經見到著名的藤皇。

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5. 綠蛋島

數今年夏天最受歡迎的郊遊景點，非綠蛋島莫屬，就連電視節目《東張西望》都有介紹。綠蛋島位於清水灣半島東面海濱，本名爛排，亦有稱綠蛋島是爛排其中一處島礁。此島外貌像一隻綠色蛋黃的荷包蛋，故而得名，附近水域清澈見底，獲網民讚為「玻璃水」，通常遊人會租船或者划獨木舟登島。

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除了水路外，亦有陸路可以選擇。行山人士可以由大坑墩起步，沿龍蝦灣郊遊徑登大嶺峒，之後沿小徑落到海邊石灘。遇上潮退的話，有行山人士會嘗試涉水登島。不過，由郊遊徑轉入小徑落海邊的路較崎嶇，新手不宜。綠蛋島在夏天成為玩水勝地，但那兒並沒有清潔工人的，請遊人帶走垃圾。

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行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

6. 扭紋洞

在清水灣蝦山篤的海岸，出現了一個新興的景點，它叫扭紋洞。本來，扭紋洞是划獨木舟或者綑邊人士才會到的景點，但今年在人開了一條山路，由大坳門路直接落到海邊，令到扭紋洞變得較易去，成為行山探秘的熱點。由洞內影出去，石紋獨特，很多人都喜歡進洞打卡。

然而，扭紋洞不適合新手，例如落海邊的山路極之崎嶇，亦有山友報料，有機會在路上遇到胡蜂。落到海邊，還要綑邊，甚有難度，最好在潮退時才靠近扭紋洞。前往扭紋洞要有濕身的準備，不熟水性者請量力而為，另外最好帶備防水袋及替換的衣物。縱然如此，在今年夏天的假日周末，扭紋洞常常出現打卡的人龍。

7. 大東山

進入秋冬，每年一度，大東山都會逼滿賞芒草的人潮。大東山賞芒似乎已經成為香港市民一年一度的活動，由10月到11月，芒草盛放，遊人就會湧到山上，與芒草打卡。在芒草季節，每逢周末，由東涌的巴士站，到大東山的山徑，都會出現長長的人龍。

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大東山上是沒有垃圾桶的，請大家帶走自己的垃圾。行山時，盡量走在現在的路徑上，請勿為打卡而踩死芒草，開出小路，更不要採摘芒草。除了芒草外，近大東山山頂的跳板石，成為今年大東山最旺的打卡位，很多人會在跳板石做出驚險的動作拍照。

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8. 東洋山

在大東山「旺過旺角」的同時，遊人紛紛尋找其他芒草勝地，其中位於大老山旁的東洋山就成為市區方便之選。東洋山高533米，交通比大東山方便，難度亦較低，遊人可以沿飛鵝山道行上去，再接一小段衛奕信徑，就能夠登頂。不過，東洋山的芒草覆蓋範圍較大東山小，主要在山頂一帶，可容納的遊人數量較少。

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9. 大棠

芒草凋零，紅葉接力。每年12月，進入紅葉季節，大棠成為香港市民郊遊的首選。無論是周末，還是閒日，大棠人山人海，遊人沿大棠山路而上，進入大欖郊野公園，經平坦的林道行到楓香林，觀賞紅葉夾道的景色。往年，香港市民喜歡到日本看紅葉，但在疫情無法出國，只能擠到大棠，找回出國旅行的感覺。

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大棠多人如旺角，除了因為紅葉景色漂亮外，還有方便易行。由巴士站行到楓香林，全程馬路，需時只約1小時，適合男女老幼。不過，請大家觀賞紅葉時要自律，請勿爬樹，也不要爬上斜坡，更不要採摘紅葉。行山時，亦要記緊自己垃圾自己帶走。

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