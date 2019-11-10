【大東山路線】東涌站起步登爛頭營賞芒草　謹記不要踩上石屋頂！

首先由東涌站起步，翔東路轉入山徑，走一小段後靠右邊踏上石級，一段接上一段，連綿不斷，好不容易卒之到達最後一段了！ 正式開始進入山徑，首段比較崎嶇，有小部分需手腳並用攀爬，但不太困難。不久發現了一條隱藏在樹叢中的標高柱，小休之後再繼續行，穿過小叢林，有一個開掦位置可觀看東涌市，而向上看可清楚看到婆髻山外貌。

大東山爛頭營（小牛牛授權使用）

路線：東涌>婆髻山>鴨腳瀝>三山台>蓮花山>雙東坳>爛頭營>大東山>伯公坳 全程約9公里，需時4小時。 山徑路况：石屎路~0%、泥徑~60%、石坡~15%、石級~25%、曝曬~90%、攀爬~10%、厠所~無、補給~無

繼續向上走，到達了郊遊徑，也是婆髻山山腰，沿山徑走，到達攀登婆髻山的小徑入口，當年小弟已攀登過，山徑十分傾斜、筆直。而今次就不打算登上，所以沿山徑繼續走，經過鴨腳瀝，這裡是多條石澗出口處，所以細心留意左右兩旁均有絲帶作記號。

到達三山台附近，已發現有多處已長滿了芒草，不過大部分仍然未有完全成長，驟眼看似比較鬆散和疏落，心裡想：希望到達大東山之後，那裡的芒草一定會比較成熟！可是邊走邊看，芒草還是未成熟呢！到達蓮花山山腰都沒有衝動走上山頂呢！

上山前必看：大東山賞芒草指南 附建議路線、裝備、交通、攝影攻略

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按圖看清沿途風景、設施▼

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很快便到達雙東坳，當天的遊人不多，相信是天氣因數影響吧！天色幽暗，拍攝芒草效果不太理想。踏入秋季是芒草盛放時刻，可惜還是太早，加上當天天色不佳，充滿憧憬前來拍攝，不禁令人有點失望。

拍了幾張便草草了事走到爛頭營，這裡有十數間石屋，分佈在各山頭，據聞是當年傳教士興建作為靈修之用，及後改變用途，租借給露營人仕使用，但到了現在部分都已經荒廢了，每一間石屋大門和窗都緊緊閉鎖，但其中有一所石屋就給打開了，探頭一望，發現内裡有少量傢俱，牀架和一般家居用品，可是已經極度殘缺，估計已荒廢了多年沒有人使用。

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拍照後繼續沿山徑到達大東山，發現有幾位年輕人攀上石屋頂拍照。在這裏再呼籲一次，希望山友不要踩上石屋頂，因為多年來有很多遊人都是犯同樣的錯誤，喜歡攀上石屋頂拍照。其實很容易會損壞石屋結構，承受不起重量引致倒塌。小休後開始落山，基本上全部都是落石級，部分石級較大，會消耗不少腳力，建議帶備行山杖輔助啊！

不過，在這裏可以欣賞鳳凰山美景，還有幾個小山丘是打卡熱點，如果天氣晴朗，可以欣賞美麗的夕陽，想起五年前小弟都是被這裡的芒草和夕陽美景深深吸引。由當日開始，決定和太太走遍香港各處郊野拍攝美景，同大家分享！走完漫長的石級後，到達伯公坳，完成今次旅程，並决定過兩周後重臨此地呢！

按圖看清沿途風景、設施▼

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注意事項： ~首段山徑崎嶇，小部分需要手腳並用 ~建議帶手套，穿長褲 ~路途比較漫長，天氣炎熱建議每人帶兩公升水 ~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走 ~不要踩上石屋頂

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】