【英超】阿仙奴反底全因夠黑仔　阿迪達青春風暴2.0創聖誕奇跡

「窮途未必係絕路，絕處也可以逢生」，不止是宣傳口號，周六晚上拆禮物日，北倫敦上演一幕聖誕奇跡。 阿仙奴領隊阿迪達的「自殺式教波」方法，逼球隊走入絕境，一步步踏向降班區。英超對車路士的打吡戰，包括隊長奧巴美揚在內多員主力狀態不足或因傷病未能上陣，被逼改派一班小將落場，反有意想不到效果。不單寫下近兩個月來首場聯賽勝仗，還贏得清脆利落，重拾一點昔日雲格麾下青春風暴的影子。

過去兩季，阿仙奴買入不少高人工但效率低的球員。33歲的中堅大衛雷斯（David Luiz）正是其中之一，今季槍手再免費簽入32歲的翼鋒韋利安（Willian）。兩個車路士舊將周薪均超過10萬英鎊，雷斯表現「忽龍忽蟲」難以觸摸，加盟後穩獲正選的韋利安自首周交出兩個助攻後無以為繼，至今聯賽尚未開齋。

上季加盟的另一翼鋒尼高拉斯比比（Nicolas PEPE）以7200萬英鎊加盟，創下球會紀錄，至今仍未踢出身價，不時被封為「水貨」。今季4500萬英鎊由馬體會來投的湯馬士柏迪（Thomas Partey）看似對辦，英超卻只曾兩場踢足90分鐘。身價2700萬英鎊的中堅加比爾馬加希斯（GABRIEL Magalhaes）算是正正常常。

阿迪達棄用人工最高的奧斯爾，對餘下一班高薪族卻不離不棄。頭14場英超聯賽，狀態明顯遠不及上季在車路士的韋利安12次上陣，後備居多的比比亦11次出場，連隊長奧巴美揚亦在高薪續約後效率大降，今季聯賽僅入3球。輸到慌失失的阿迪達已不知如何排陣是好，上天給他幫個大忙。

阿仙奴殘陣應戰反而輕鬆擊敗車路士。（Getty Images）

【阿仙奴在主場贏得具說服力】（按圖放大）

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被逼變陣反收奇效

奧巴美揚剛傷癒狀態不足、韋利安生病，前線被逼大執位，改派三個20歲以下小將馬天利尼（GABRIEL MARTINELLI）、沙卡（Bukayo SAKA）和伊美路維（Emile Smith ROWE），支援單箭頭拿卡錫迪；柏迪繼續養傷，中場索性用格列沙加和艾利尼（Mohamed ELNENY）兩個掃蕩型中場；另一巴西球員大衛雷斯同樣患病未能倒戈，阿仙奴稱不是新冠肺炎，加比爾馬加希斯因為曾跟確診者密切接觸須隔離，中堅位置又要改頭換面，由柏保路馬尼（PABLO MARI Villar）夥拍洛賀丁。

阿仙奴屢次發生更衣室內訌等秘密外洩事件，阿迪達一再高調「捉鬼」，卻又找不到誰是真凶，球隊士氣低落，對上7場聯賽5負2和未贏過。他既未能穩定軍心，排陣上又堅持進攻效率未如理想的陣式，聯賽位置一跌再跌接近護級區域，傳出他烏紗快不保消息。

到今仗正選陣容被逼改頭換面，容不得阿迪達堅持433或343，要改踢4231，反而有意想不到效果：開賽初段頂住車路士攻勢之下，一個十二碼加一個罰球，阿仙奴上半場意外領先。下半場沙卡似傳非傳、似射非射省中楣角彈入的幸運入球，將比賽送入「雪櫃」，車路士尾段追回一球又有十二碼宴客，已難改變戰果。

阿仙奴今仗贏波不止夠運，包括左閘基蘭泰亞尼（Kieran TIERNEY）在內的一眾小將顯示出球隊近期罕有的鬥志的決心才是關鍵。對手車路士當然發揮不理想，不過槍手亦終於擺脫今季很多時的「不射男」本色，敢於闖入敵方腹地起腳射門。

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伊美路維時隔一年再獲派英超正選上陣，這個10號位球員出場，亦令阿仙奴領隊阿迪達自打嘴巴。（Getty Images）

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阿迪達自打嘴巴？

阿仙奴今仗攻勢重拾效率，適逢阿迪達再次排出一個有10號位置的陣容，20歲進攻中場的伊美路維時隔一年再獲派英超正選上陣。如果奧斯爾純粹基於足球原因被棄用，很大程度上阿迪達是基於他未能容納在433或343陣式當中，對他投閒置散。即使因傷兵問題變陣，今仗他排出一個有10號位的陣式，也不知算不算是自打嘴巴了。

賽前阿迪達說「未來7至8日是球隊今季英超走向關鍵」，賽後他希望戰勝車路士可提升球隊信心，一直對球隊表現自信滿滿的他稱，「我知道他們可以踢出這水平，整場比賽我們表現穩定，維持水準。」

問題是，當一班正選和高薪族重返球隊後，阿迪達又會如何選擇？降班危機解除，他尚有23場慢慢試。

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