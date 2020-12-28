俄羅斯因禁藥遭制裁　妙招亮相大型運動賽　判罰意義何在？

俄羅斯禁藥案上訴在本月中（18日）有裁決，國際體育仲裁法庭（CAS）將國際大賽禁賽期由4年減半至兩年，且有多項寬免。 俄羅斯運動員更將在下個月舉行的男子手球世錦賽上，以「俄羅斯手球聯合會隊」的名義參賽。

世界反禁藥組織（WADA）提出對俄羅斯禁賽4年的方案，CAS予以減半，並容許俄國運動員在證明沒有服用禁藥下、以中立身分參加賽事。俄國選手將在下月舉行的男子手球世錦賽上，以「俄羅斯手球聯合會隊」的名義參賽，將是自CAS維持WADA對俄羅斯實施的制裁後，俄國國旗、國名和國歌被禁止出現在國際賽場以來，俄羅斯隊首次在大型賽事中參賽。

俄羅斯禁賽期將提前至2022年12月16日結束，期間仍不能以國家隊名義出戰明年東京奧運、2022年卡塔爾足球世界盃等大賽。（GettyImages）

仍可用「俄羅斯」字眼 條件是⋯⋯

俄籍運動員仍可在證明不涉藥下、通過藥檢後獨立參賽，贏得金牌亦不會奏國歌及升國旗。以「俄羅斯手球聯合會隊」參賽的俄羅斯手球隊，將把聯合會標誌用於球隊隊旗上，同時使用縮寫「RHF」（Handball Federation of Russia），而不是國家隊的「RUS」；但他們的參賽隊服仍可展示「俄羅斯」，條件是字體不能大於中立運動員英語「Neutral Athlete」二字。

俄羅斯將以「俄羅斯手球聯合會隊」名義參加來年手球世錦賽，但即使獲獎仍不能奏國歌與升國旗。（GettyImages）

世錦賽作今後參加國際賽參考

根據國際手球聯合會的說法，任何「國家符號、國旗或縮寫必須替換為俄羅斯手球聯合會的標誌，無文字」或遮蓋。批評CAS決定的人士抱怨說，如果制服上仍可出現「俄羅斯」一詞，那麼該國家的名字並沒有真正被禁止。早前美國反禁藥組織也曾就裁判批評這不是真正禁賽，判罰並沒有意義，對其他運動員來說是「災難性損失」。

國際手球聯合會表示，俄羅斯手球聯合會與國際奧委會、俄羅斯奧委會多次溝通，以確保CAS的決議得到遵守，這將為俄羅斯運動員在參加國際賽事中提供可參考的模式，包括2021年東京奧運會和2022年北京冬奧會。

去年12月，WADA宣佈對俄國實施制裁，包括禁止參加國際大型賽事，為期四年。俄羅斯反興奮劑機構隨後向CAS提出上訴，今月中獲判減刑。（GettyImages）

俄奧委會：或以俄羅斯民歌代替國歌

不過，直到目前，俄奧委會仍未就取代俄羅斯國歌的問題作出決定，國際奧委會表示仍與俄羅斯奧委會洽談中。而國際手球聯合會表示，假如俄國在世錦賽開賽前還未找到合適歌曲，將演奏國際手球聯合會的會歌。俄羅斯奧委會主席Stanislav Pozdnyakov曾建議以俄羅斯民歌代替國歌。

男子手球世錦賽將於明年1月13日至31日在埃及舉行，俄羅斯男子手球隊曾在1993年和1997年兩度獲得世錦賽冠軍，惟自1999年以來陷入「獎牌荒」；1999年世錦賽同是在埃及舉辦。

回顧2020年，國際體壇有不少涉及禁藥的爭議事件，中國泳手孫楊案是其中一例。

【回顧孫楊十大爭議事件】（點圖放大）