羽毛球｜里奧女王結婚　新郎與舊拍檔關係匪淺　「緣份很不思議」

為日本在里約奧運歷史性取得羽毛球項目首金的女雙名將高橋禮華，於今年8月宣布退役，她在今日（30日）於個人社交網絡宣布婚訊，對象是現役日本羽毛球隊A隊球手金子祐樹，無獨有偶，他現在是高橋前女雙組合松友美佐紀的混雙拍檔。

日本隊是近10年來在世界羽壇實力冒升得最快的隊伍，其中女雙是日本隊極其重要的突破口，高橋禮華就是助日本晉身世界頂尖強隊的功臣之一。30歲的她今年因狀態下滑，有感無力在隊內競爭，無緣進軍東京奧運會爭取衛冕，因而在8月宣布引退。結束與松友美佐紀13年的搭檔關係後，松友轉戰混雙賽事，其拍檔竟是高橋今日公布婚訊的對象金子祐樹。

「高松」組合成功在里約奧運取得日本史上首面奧運羽球金牌，幫助日本實現零的突破。（GettyImages）

高橋：緣份真的是不思議的東西

高橋在Twitter上發文宣布結婚，她指2020年即將結束，曾在今年30歲之齡作出過很重要的決定，除了決定結束24年的羽毛球生涯並表達家人、朋友與球迷的一直支持外，她同時宣布喜訊：「我與前所屬的UNISYS羽毛球隊球員金子祐樹結婚了。緣份真的是很不思議，丈夫現在與我前搭檔松友美佐紀組成混雙組合，此後我會以最親近的應援團身分，守護二人為他們打氣。」

金子祐樹（右）此前主打男雙賽事，是世青賽亞軍得主。（GettyImages）

松友轉打混雙 盼再與世界戰鬥



26歲的金子比高橋小4年，主項雙打項目的他，曾在2012年出戰世青賽，當時與井上拓斗打入男雙決賽，最終以0：2不敵香港隊的伍家朗與李晉熙，屈居亞軍。世界排名第19的金子與松友美佐紀在今月剛結束的全日本錦標賽，被世界排名第5的渡邊勇大/東野有紗組以2：0擊敗，無緣冠軍。雖然金子展示了強打並有松友網前靈動的球風配合，實力卻與落實能出戰奧運的對手有所差距。前奧運冠軍松友坦言會堅持下去：「希望我們能成為可以與世界戰鬥的組合，會更努力訓練、加強訓練，變得愈來愈強。」