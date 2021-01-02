由奧運銅牌高中生到懷疑人生離隊　萩野公介趁瀨戶大也失勢復活

里約奧運金牌泳手萩野公介，把2020年「空白」的時間轉化成力量。 一度因陷入生涯低潮而曾宣布無限期休養的他，去年宣布全面復蘇，在12月的日本選手權大會上勇奪200米和400米個人混合泳金牌，相隔兩年奪回王座。 場外，在宿敵瀨戶大也因外遇而遭日本泳聯「年內活動停止」的處分期間，日媒指一向對訪問冷淡的萩野更積極對應，人氣上升。

重新踏入奧運年，26歲的奧運金牌男飛魚萩野公介在如期舉辦奧運的批判聲下全面復蘇。剛過去的2020年，也許可說是全球人類「不堪回首」的一年，就在這一年，曾經狀態不穩得連日媒也以「元Ace」（前王牌）來形容的萩野，於12月的日本選手權大會重新展示了第三度衝擊奧運的決心。他在年末接受日媒訪問時表示：「我相信體育的力量。」

里奧金牌得主萩野公介在2019年以調整心態為由一度暫別泳壇，花了近一年時間終於去年重拾佳態。（Getty Images）

由奧運獎牌高中生到懷疑人生

萩野公介以18歲之齡在2012年倫敦奧運奪得400米個人混合泳銅牌，成為日本史上56年來在奧運游泳項目獲得獎牌的高中生，他當時更以4分10.01秒及4分8.94秒兩度打破亞洲紀錄。4年後的里約奧運，他在400米混合泳勇摘金牌，成為第一位在該項奪金的亞洲泳將，被日本獲封為「水之怪物」。同場，世錦賽兩連霸的隊友兼宿敵瀨戶大也贏得銅牌。

萩野公介在里約奧運登上生涯巔峯，擊敗宿敵瀨戶大也取得400米個人混合泳金牌。（Getty Images）

2014年仁川亞運的4金1銀2銅、4年前里約奧運的1金1銀，輝煌紀錄奠定了其「水怪」地位，然而，多項全能的他其實是脆弱的天才泳手。他曾在里奧後因右手骨折傷患而施手術，恢復進度未如理想，2018年雅加達亞運只靠接力項目摘金，個人項目僅得2銀1銅，於他而言當然是不及格。他陷入了生涯低潮，在2019年3月以「找不到動力」為由無限期休養，也因此缺席同年於光州舉行的世界游泳錦標賽。

獲牌無數的萩野公介在懷疑游泳人生時，選擇去了一趟旅行。（Getty Images）

雅典競技場的感召

萩野在休養期間去了一趟「尋找自我」的旅程，其中包括了舉辦第一屆奧運會的雅典競技場。自言相信體育的力量的他感歎說：「奧運對我來說是很重要的經歷和回憶，但那時候我變得不太喜歡體育。直到去到雅典競技場，那裏有一股不可思議的力量，很強大的力量，讓我很想再看到奧運五環。」

萩野公介在2019年與歌手Miwa奉子成婚，家庭也成為了他向奧運前進的力量。（網上圖片）

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萩野公介VS瀨戶大也的2020

在他沉澱的5個月，過去贏得多面世錦賽混合泳金牌的瀨戶大也，不但在日本錦標賽上取得200米蝶式、200米、400米個人混合泳3冠，更以日本泳隊男隊隊長於光州世錦賽贏得200米及400米混合泳兩面金牌，鞏固了日本隊「王牌」的地位，被視為日本2020年東京奧運的金牌希望。

在雅典之旅獲得力量的萩野，在夏天重新躍進水中訓練，體重飊升了5公斤的他成績未如預期，時間甚至僅僅入選國家隊標準。就在2020年新冠肺炎禍害全球之時，東京奧運宣布延期一年，給了他充足的調整期。「即使在空白的賽期下，有什麼可以成為『Plus』的優勢呢？這段時間我調整和改善了自己的心態和技術。」他坦言，以前太看重時間和成績，忽略了其實個人的成長過程也很重要。

東京奧運延期一年，給了萩野公介（右）充足的調整期，相反這是瀨戶大也不堪回首的一年。（Getty Images）

被揭背妻偷食的瀨戶大也形象盡毀，也遭受日本泳聯「年內活動停止」的處分。（網上圖片）

命運是個奇妙的東西，自小不斷競爭的二人在兩年間交互跌入生涯低谷。

形象健康、深受國民喜愛的瀨戶，在去年9月捲入背妻「偷食」醜聞，跟所屬的職業泳隊提早解約，也受到日本泳聯「年內活動停止」的處分，不過已獲的隊內內定東奧出場權仍維持不變。

而重拾狀態的萩野則加入了由日本「蛙王」傳奇北島康介擔任代表的「Tokyo Frog Kings」，出戰國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）並寫下該季男子400米混合泳不敗紀錄，更被《SwimSwam》選為2020年度最佳亞洲男泳手。穩步上揚的萩野於12月的日本選手權，摘下200、400米混合泳兩冠，相隔兩年在瀨戶禁賽期間奪回王座，「是迎接奧運年的好開始。」他說。

有指萩野公介對傳媒的態度比以前積極，在瀨戶大也墮入谷底時，萩野乘勢上升。（GettyImages）

由冷淡對應變積極 傳媒好感度大增

除了場內成績，據日媒《Daily新潮》報道，萩野對傳媒的態度亦比以前積極。在記者之間，瀨戶開朗、健談的對答一直在傳媒之中較高人氣，較沉穩的萩野被訪時則較為冷淡，消息人士指：「年末年頭的『東京奧運注目選手』這種專題訪問，不能問瀨戶而轉問萩野，後者竟然答應，而且說不收錢也可以，嚇了一跳。」

日媒透露萩野將在今年的隊內奧運選考比賽，參加比瀨戶代表200、400米混合泳更多的4個項目（200、400米個人混合，200、400米自由泳），有指萩野對瀨戶有機會取得代表的蝶項虎視眈眈，不排除增加項目數。

在2020年自導自演了王者復活劇的他，對於奧運年表示：「想游出自己最好的狀態，做足最大的準備，以最佳的姿態站上跳台。」