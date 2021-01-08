【行山】吳俊霆如何用3日征服香港100山？體能與精密計算缺一不可

3日內要登上香港100高峰，聽下去好像沒有可能。 攀山家吳俊霆去年生出這個念頭，並決心實踐。他計算時間、規劃路線、尋找隊友、上山試路、安排交通……逐步將不可能變成可能。在1月4日早上，他與隊友羅楚健登上西貢的蚺蛇尖，在3日行完香港100高峰，為香港移植協會籌得逾30萬。或者有人以為走遍香港100山只是一項考驗體能的挑戰，但吳俊霆強調「仲要精密嘅計算，同埋要有好多人嘅幫助先做到」。

吳俊霆曾經完成七大洲最高峰，包括登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，近年他亦常常到外國攀山，或者在香港參加越野賽。不過，新冠肺炎疫情下，吳俊霆無法出國，而本地的大小山賽亦幾乎全部取消，所以他萌生挑戰香港100山的念頭。他列出香港最高的100座山後，計算上落山的時間，發現以他的能力，有可能最快在3日內完成這項創舉，便找好友羅楚健商量。他說：「山界好多勁人都係我嘅隊友，但講到最捱得眼瞓，又抵得諗，肯定係楚健。」

吳俊霆在除夕起步，花了3日時間，完成香港100山。（由受訪者提供）

羅楚健是「超馬」跑手，參加過多項長途越野賽，也是吳俊霆在山上的好拍檔。吳俊霆說：「佢最初梗係話冇可能啦！3日100座，即係1日33座，減咗車程，真係每半個鐘就要上一座。我解釋畀佢聽，其實步速上係得嘅，我哋平時由伯公坳上大東山或者鳳凰山，都唔使半個鐘，上座咁高嘅山都唔使半個鐘喎！最緊要物流做得好，我又玩過好多年定向，佢對我搵路同夜晚導航好有信心，佢知我一定可以設計出一條最短嘅路。」

吳俊霆（右）及羅楚健一起完成這件創舉。（由受訪者提供）

挑戰前試路3個月

雖然吳俊霆習慣獨個兒上山，但考慮到這次挑戰講求速度，而且要連續3日不眠不休地行，所以他邀請羅楚健同行，兩人可以在路上互相照應及鼓勵。挑戰前，吳俊霆及羅楚健花了3個月試路，先行一次100座山，尋找最快上落山及連接各座山峰的方法。吳俊霆說：「個計劃前前後後改咗30次，3個月嘅準備，已經上過全部山1次，如果你講大帽山、妙高台嗰啲，呢段時間都上過4次。」

詳細了解兩人挑戰路線：3日內走遍香港100高峰！吳俊霆、羅楚健發揮驚人體力與意志

規劃好路線，吳俊霆就要安排路線之間的交通接送，例如他們首日（12月31日）花11個小時多便行完大嶼山24座山，晚上要出荃灣行針山。他說：「橫跨3日，車手加埋有6個，呢班朋友都好辛苦，要靠佢哋喺山腳等我哋。行山有時快，但慢起嚟可以慢兩三個鐘。我哋跑住就唔凍，佢哋坐低等其實幾凍。」車手們還為兩人準備飯盒，他笑說：「但通常到我食嘅時候已經凍咗。剩係粟米肉粒飯，我已經食咗3次，食到唔想再食。」

【吳俊霆與羅楚健走過大嶼山群山】

+ 8 + 8 + 8

每次坐車的時候，吳俊霆有沒有爭取時間小睡？他說：「舉例由大嶼山到城門嘅車程，其實只得20分鐘，我上車食完盒飯，其實已經到咗。3日入面，我估計大概瞓咗5次，但每次都只係10分鐘左右。」元旦凌晨，他們先上針山及大帽山一帶群峰，日出時到達草山。這時候，吳俊霆開始腳痛，他說：「11月尾拗到，估唔到成個月都未好，跑咗6個鐘已經少少痛，由草山落松仔園，又拗到少少。之後全程都痛住行，食足3日消炎止痛藥，同埋要紮住。」

除夕夜、元旦日，香港的山頭野嶺相當熱鬧，兩人見到大帽山道塞車，還有很多人在山上迎接新年。吳俊霆嘆：「好多人慶祝，好興奮，但好凍，個個都喺營入面，可能一班朋友玩啦。我同楚健就孤伶伶趕路，感覺都幾特別。」

【吳俊霆與羅楚健在1月1日走過的山峰】

+ 12 + 12 + 12

寒流下，又腳痛，睡意來襲，愈行愈慢，吳俊霆在旅程的第二晚十分辛苦。他們行完屯門的青山及望后石頂，轉到荃灣行石龍拱一帶的多座山峰。他說：「時間過咗一半，但比預期落後3個鐘，好擔心趕唔到。我同楚健講，如果跟進度的話我哋有一兩個鐘瞓陣，但點知愈行愈慢，蕩失路，天氣凍，胃口差，食得少就自然行得慢，慢咗3個鐘，代表冇時間瞓，仲要加速去趕路。」

靠白天追回落後時間

原本預計1月2日凌晨4時要到石龍拱，但兩人到日出才抵達。不過，溫暖的陽光帶給兩人力量。吳俊霆說：「喺日頭，我哋做到平均每分鐘上升16米，平路速度跑緊5分鐘1公里，對於好多人嚟講，呢個係比賽速度。日出後，個人精神咗，喺港島同九龍嘅山追到時間，一來行過好多次，唔會迷路，二來沿途遇到好多熟人，覺得好興奮，就可以行快啲。」

【吳俊霆與羅楚健在1月2日走過的山峰】

+ 17 + 17 + 17

行完港島及九龍群山，兩人摸黑行黃牛山，深夜上馬鞍山，在黑暗中落吊手岩，這段路全都不簡單的。吳俊霆說：「我計過好多次，當初冇預過夜晚（速度）跌得咁勁，只諗住跌少少。車程又冇想像中咁順，有時會塞一塞。」最後，他們在1月3日清晨上西貢群山，在上午10時半多抵達終點蚺蛇尖。他說：「臨尾已經好眼訓，周身骨痛，預計都趕得切，所以放慢速度行上去。」

為香港移植運動協會籌款

在72小時內，捱了3晚通宵，吳俊霆及羅楚健完成香港100山。他說：「有啲人覺得好神奇，因為好難做到，但有啲人就話，你都係衝、衝、衝啫，其實唔係。呢個挑戰唔只要有體能，仲要精密的計算，同埋有好多人幫助。呢個世界冇話邊個幫邊個，社會係個群體，都要你幫我、我幫你先得，器官損贈都係。」吳俊霆透露，這次活動為香港移植運動協會籌到超過30萬，有足夠資金舉行全港器官移植運動會。

【吳俊霆與羅楚健在1月3日走過的山峰】

+ 5 + 5 + 5

推介彌勒山、大枕蓋

除了衝紀錄為慈善外，吳俊霆在這3日再一次欣賞香港山野之美。他經過日落下黃金璀璨的狗牙嶺，在半夜上雞公嶺遠眺高樓林立的深圳，到石龍拱觀看壯麗的日出。他嘆：「成日去外國爬山，或者喺香港比賽，好少休閒咁去露營郊遊，有段長時間冇好好欣賞過香港郊野。我由7歲起行山，行咗35年，其實香港嘅山頭，我喺18歲已經全部行過，但靜落嚟慢慢去行，近10年都好少。好似遺忘咗好耐很久，原來夜晚睇香港嘅夜景都好靚。」

吳俊霆續說：「我都想藉呢次挑戰，100座山入面其實好多冇乜人識，希望大家可以試下去啲少人嘅山，唔使個個逼晒去龍脊嘅。」被問到有什麼冷門又靚景的山峰，他介紹大嶼山昂坪附近的彌勒山，「風景唔差過鳳凰山，但上到去冇人」。之後，他提到西貢的大枕蓋，「我一年前行、試路到今次去行，次次上到去都冇人，但其實山上望萬宜水庫嘅風景係好靚」。

吳俊霆（左）及羅楚健登上蚺蛇尖，在3日完成香港100山。（由受訪者提供）

體能、計劃、朋友、知識技巧缺一不可

吳俊霆說：「我好想多啲人鍾意香港郊野，學習下點樣喺山上生存，同埋山嘅知識。做到3日100座山，唔係剩靠體能同速度，夜晚嘅導航能力、照顧自己嘅能力同安排飲食，你要清楚自己身體承受到幾多，仲有落山、上山技術，點樣用裝備，真係好多方面配合先做到。我行嘅小路，其實好多人都唔識，我要好識香港山野嘅歷史先知，所以我都好鼓勵大家，除咗行山技巧，仲可以認識香港山野嘅歷史。」

吳俊霆星期日完成挑戰，星期一早上就回診所上班，星期二中午接受訪問。（顏銘輝攝）

吳俊霆表示行100山時，其中30座要鏟林上頂，所以小腿都留下一些被雜草及樹枝刮傷的傷痕。（顏銘輝攝）

最後，吳俊霆強調要感謝拍檔羅楚健，他說：「七大洲最高峰，有3座係同楚健行，佢係我夾得最多嘅隊友，超過50場，好多冠軍都係同佢一齊拎。其實係好容易情緒低落發脾氣，但咁多年都冇乜拗撬，幾辛苦都唔會向對方發脾氣，只有互相支持，真係奇蹟嚟。好難得，搵到呢個人。」

兩人一起捱了3晚通宵，互相鼓勵，吳俊霆感謝拍檔羅楚健。（由受訪者提供）

【在2020年，他們都曾經行完香港100山】

黃浩輝15日挑戰香港100高峰 裝備不足鏟林上了一課

13日走遍香港百大高峰 山藝教練張志輝變Kill標王

張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：

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吳俊霆表示要挑戰的香港100高峰列表：