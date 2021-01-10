【足球轉會】車路士圖截劫利物浦頭號中堅目標　歷年曾多次偷襲

正在鬧中堅荒的利物浦，盛傳有意收購RB萊比錫的烏柏美加奴（Dayot Upamecano）多時，即使領隊高普表明無意一月出手，相信紅軍仍很大機會在明年夏天出價。 歷年曾多次截劫紅軍轉會目標的車路士，計劃再次出手，將競爭對手的囊中物搶到手，勢為兩間球會的轉會恩怨再添新一章。

年僅22的法國中堅烏柏美加奴，踏入出戰德甲的第5個球季。年紀輕輕已具備一定歐洲頂級聯賽及歐聯經驗，身型、速度、體能兼備，尤其是他充滿侵略性的防守風格和良好戰術意識，令他成為當今最炙手可熱的年輕中堅之一。

早在利物浦未出現中堅荒之前，已曾跟他的名字扯上關係。雲迪積克和祖高美斯兩大正選長唞之下，他的名字自然再次被提起。不過高普領隊繼續寧缺勿濫，以頗為截釘截鐵的態度表明「一月應該不會買中堅」。中堅位置人手嚴重不足，他未必不想立即買人，令高普有口難言的，或許是一個相當明顯又有點尷尬的原因。

烏柏美加奴下季目的地，是利物浦、車路士或是其他球會？（Getty Images）

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為何不在一月買入心水中堅？

高普看似只喜歡在夏季轉會窗買人，務求讓新球員可一起參與整個季前熱身，盡快適應，可是亦有例外——中堅大將雲迪積克正是2018年1月在冬季轉會窗引入。可見只要是合適人選，紅軍任何時候也會出手。問題是，烏柏美加奴跟RB萊比錫合約中的違約金條款有一特別之處。

烏柏美加奴目前的解約金為6000萬歐元，惟盛傳此銀碼到2021年夏天將大幅降至4000萬歐元，因此相信利物浦和一眾看中他的大球會均有意留待明年夏季才出手爭奪。

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車路士再次加入戰團

阿仙奴曾為收購烏柏美加奴展開會談，他們最終以3000萬歐元從里爾買入加比爾。曼聯亦曾傳過有興趣，利物浦一直對他虎視眈眈，此外，巴塞隆拿、皇家馬德里和拜仁慕尼黑均密切注視他的去向。最新消息指，車路士也有意加入戰團。

各大球會看中的球員多少來來去去同一批，巧合的是，車路士近年總是對利物浦的收購目標甚至紅軍成員情有獨鍾。由沙拿首次登陸英超開始，到佩列錫，以至今季的德國孖寶迪姆華拿和夏維斯，均一一被車路士捷足先登，甚至因此在球迷間產生一套有趣的陰謀論——利物浦根本無意買入華拿和夏維斯，純粹放風引車路士收購，結果令對方上當買入「水貨」。

這種玩笑當然睇過就算，回看兩軍由摩連奴首度成為車路士領隊開始，雙方轉會交易確實相當頻繁，其實連摩連奴本人以至傳奇隊長泰利，均幾乎加盟利物浦，至於神奇隊長謝拉特，亦幾乎改披藍色戰衣。

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