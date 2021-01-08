足球轉會︱車路士「出租車之鬼」終離隊　新卡卡等待9年英超夢碎

時間回到2011年，車路士慶高采烈地宣布成功搶贏一眾對手，簽入一個被譽為「新卡卡」的超級新星皮亞桑（Lucas Piazon）。當時這個巴西少年說，揀車路士全因「喜歡英超，認為自己踢法和技術比較適合英超聯賽」。 9個年頭過去，他在英超只曾上陣16分鐘。7度被外借，車路士終願放手，皮亞桑英超夢碎，他已不再是昔日那個躊躇滿志的俊帥少年。

跟卡卡一樣來自巴西聖保羅，少年時代的皮亞桑已光芒四射，多次代表巴西U15、U17國家隊踢大賽。2009年他先在南美U15足球錦標賽攻入10球成為賽事神射手，帶領巴西奪得亞軍。

升上U17之後，他曾在對巴拉圭的一場比賽名副其實的勁射破網，力度十足的射門將球網射穿，一球成名。2011年初被車路士和祖雲達斯等歐洲強隊看中，當時才剛滿17歲，藍戰士最終搶人成功。同年入選巴西世少盃大軍，對科特迪瓦的分組賽攻入一球。

他勝任中前場多個位置，甚至可踢9號位，猶如旭日初升。由於加盟初期未有工作簽證，皮亞桑先為青年軍上陣。效力首季已為車路士贏得青年足總盃，並被選為球隊年度最佳年輕球員。他的得獎感受是：「我很開心亦很意外，這是個神奇的一星期，當我一個人前來時，大衛雷斯和拉美利斯幫助我很多。我會繼續努力，希望能長留車路士。」

卡卡與被指為「新卡卡」的皮亞桑（Lucas Piazon）合照。（Instagram@LucasPiazon）

【「新卡卡」皮亞桑昔日陽光帥氣】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

我一直夢想為車路士上陣。 皮亞桑

的而且確，他留在車路士一段相當長的時間，發展卻不似預期。

當時備受看好的皮亞桑在2012/13球季前多場熱身賽上陣。球季開始後先在兩場聯賽盃比賽上陣，12月對阿士東維拉一戰，他終於等到英超上陣機會，74分鐘後備入替馬達，1分鐘後即助攻同鄉師兄拉美利斯。上陣16分鐘即收獲一次助攻，球隊大勝8：0。

夢幻一樣美好的處子戰，未為他帶來更多上陣時間。球隊正值轉型期，黃金中前場大換血，杜奧巴、艾辛等功臣退下來，換上夏薩特和奧斯卡。被視為未能成為即時戰力的皮亞桑季中被外借至西甲球隊馬拉加。那一季馬拉加歷來首次參戰歐聯，西甲亦力爭上游，沒有太多空間為別人培育新人，皮亞桑在西甲11次上陣，只有4次正選，未有入球，助攻兩次。如此表現，當然不足以返回史丹福橋，於是再次被外借。

【車路士主要外借大軍（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

淪為外借人球

或許一下子便要挑戰西甲難度太高，2013/14球季車路士將他外借荷甲球隊維迪斯。換個環境，皮亞桑旋即發威，9至12月在12場比賽中攻入11球助攻8次， 助球隊登上榜首。可惜歇冬期後他的表現判若兩人，下半季再沒有任何進帳，最後10場上陣的比賽只有兩場正選，有傳他跟教練Peter Bosz不和。維迪斯那季最後排名第六。

荷甲踢得不錯，車路士好似做實驗般又將他借到德甲踢法蘭克福。聯賽頭3場正選卻沒有表現下，開始在後備與正選間徘徊，全季23次上陣2入球2助攻，未如人意。試完海外聯賽，車路士改為將他外借英冠球隊，先是雷丁，繼而是富咸。在雷丁他時踢左翼或右翼、時踢進攻中場，似乎也不到最合適位置。外借富咸兩季本來愈踢愈順，2017/18季初斷腳，復出後仍有好表現，幫助球隊藉附加賽升班。

【皮亞桑的外借人球生涯】（按圖放大）

+ 16 + 16 + 16

英超夢醒時份

那個時候，他已不太去想車路士，只望留在富咸。「我首次離開的時候年紀很輕，所以去西班牙（馬拉加）相當順利……然後在荷蘭（維迪斯）的經驗也很好，頭6個月真的十分好。直到去德國踢法蘭克福的時候，我已不想再搬家。不斷轉環境並不理想，要適應一套新踢法，一支新球隊，所以我想留在英格蘭。」

「我去過雷丁，在富咸已經兩個年頭……每次都是新的經驗，每個地方我也學到一點東西，盡量吸取那些球隊和國家的精華。」車路士的領隊，由他加盟時的波亞斯，變為迪馬堤奧，再換上賓尼迪斯，之後摩連奴二度執教，後來希丁克接手，再到干地和沙利，兩個意大利主帥顯然不會記得隊中還有這個曾經令人充滿期待的「新卡卡」。

沒有人理會他不想再搬家的意願，2019年1月，沙利將他借到意甲的基爾禾。25歲的他，已先後在英超、西甲、德甲、荷甲、英冠和意甲5地6個不同聯賽打滾。不知這次借用的條款如何寫的，半季下來只上陣4次，加起來上陣時間不到90分鐘，是多次外借最失敗的一次。

【皮亞桑由陽光少年變靚佬】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

「他們只想利用我賺錢」

上季車路士換上他的舊隊友林柏特當領隊， 皮亞桑的命運未有轉變。他的新球隊是葡超的里奧艾維，第7度被外借。

殘酷的現實令他變得憤世嫉俗，去年他曾大肆批評車路士不斷外借球員的政策：「去到一個點對大家都無好處。」他說一開始感覺良好，「我由預備組晉身一隊，就算在頭幾次外借，也感到車路士對我有興趣及期望，我相信自己隨時會有機會歸隊。」

之後隨時間推移，一切開始變質，「我只是他們其中一項業務。他們把我外借，希望可以賣走我賺點錢。他們或多或少是這樣想。」一年半之後，隨球隊突然中止他跟里奧艾維的外借合約，他在車路士的無間外借地獄終於在望劃上句號，只是他的下一站，仍是未知之數。

車路士同學會近年捱出頭的例子：（按圖放大）

請看看以下「新星墳墓」的失意人，可會勾起你的記憶：（按圖放大）