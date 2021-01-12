足球熱話｜日本學界比賽掟界外球遠到入禁區　戰術卑劣定有效率？

日本全國高中足球選手權周一（11日）進行決賽，兩支球隊青森山田高校（下簡稱青森）與山梨學院高校（山梨）的界外球攻防戰成為今屆話題，連前日本國腳內田篤人都嘆為觀止。

今屆決賽最終由山梨在兩隊踢到12碼環節時，以4：2奪得相隔11年的第二次冠軍。比起勝負，連續兩年在決賽失落冠軍的青森球員在今屆賽事以來，以界外球為球隊製造入球的進攻能力成為了焦點。而在今場冠軍戰中，青森在下半場仍落後0：1時，後衛內田陽介擲出一個超遠界外球到禁區內，藤原優大因而成功在門前建功，為球隊追平1：1。

青森山田高校以界外球戰術殺入決賽，他們曾一場賽事中以界外球「助攻」取得3球。（Facebook）

前國腳內田篤人：日本隊都做不到

這已不是青森第一次以超長距離界外球為球隊「助攻」，他們曾在一場賽事中以界外球攻勢取得3個入球。就在青森攻入這一球後，擔任旁述的前日本隊前鋒城彰二向身旁同是前國腳的內田篤人發問：「界外球真的能成為厲害的武器呢！為什麼日本隊都不用呢？」內田聽後回答道：「擲不到那麼遠，不只是力量，同時需要由背筋到肩部的柔軟性。」指出界外球不只靠強勁的力量，本身在職業足球生涯第一年、效力鹿島鹿角時於巴西教練Paulo Autuori麾下訓練擲界外球，內田表示：「雖然多少都會擲到一定距離，但真的很難擲到那麼遠呢！」強調了高中生的超遠界外球有多驚人。

去年退役的內田篤人（左）認為界外球不只是用蠻力就能擲得遠和落點準。（GettyImages）

青森高中生界外球擲入禁區：

青森一場三連發：

網上惹爭議 卑劣定有效率？

不過，不少人對高中足球以界外球作為戰術起爭議，有人認為這是「卑劣」招數破壞足球進攻模式，也有人認為這是講求技術的戰術之一。青森校友、效力神戶勝利船的中場鄉家友太，在日前Twitter力挺師弟：「無論怎樣的形式，入球就是入球，是能使用的武器。」而已內定加盟鹿島鹿角的高中足球注目球員須藤直輝，也在Twitter寫道：「我個人就是喜歡界外球！雖然對我們是很大的威脅（笑）！」這名以好腳法見稱的「10號仔」也認同界外球的有效性。