足球轉會︱巴塞蝕到入肉增兵等多半年　計劃今夏三大巨星免費加盟

當皇家馬德里正在計劃籌集2億歐元以上資金收購麥巴比之際，銀河艦隊的宿敵巴塞隆拿因陷入財困而相對淡靜，1月增兵希望渺茫，主帥朗奴高文將一切押注在6月的夏季轉會窗。 今季適逢有大批頂級球星即將約滿，高文有信心可將兩大愛將免費帶到魯營。最新傳言指出，巴塞看中的免簽巨星，還有第三個。

朗奴高文從荷蘭國家隊走馬上任巴塞主帥，已一心將橙衣軍團前鋒迪比（Memphis Depay）和中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）兩大愛將帶到魯營，他意想不到貴為全球最高收入的巴塞竟只是「空心老倌」，連2000至3000萬歐元轉會費也付不起。

不幸中的大幸是，適逢兩人跟球會的合約今季尾屆滿，只要等多6個月便可免費加盟。西班牙《世界體育報》報道，高文對今年夏天免費得到迪比和韋拿杜姆充滿信心。

荷蘭雙星迪比和韋拿杜姆真會如巴塞所願來季免費加盟？（Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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真的是毫無懸念？

26歲的迪比由曼聯加盟里昂後157次為球隊上陣攻入65球助攻48次，是球隊的靈魂人物，高文接掌巴塞帥印後曾一心跟隨對方，偏偏遇上巴塞莫財無法成行。踏入1月里昂眼見迪比約滿在即，向巴塞索價500萬歐元的超值價，「地上最強」依然不願就範。

迪比表示目前只想專心為里昂效力，「我還未想作出決定，我在這裏感覺很好。」等到六月，巴塞是否即可輕鬆得到迪比？最新消息指，祖雲達斯有意加入競爭行列，一切似乎尚未有定案。

韋拿杜姆人工連大後備也不如？詳見下列組圖：【利物浦盛傳人工排行榜】（按圖進入）

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國米有意搶人

至於利物浦中場韋拿杜姆跟球會續約談判維持膠着狀態，最新消息指，荷蘭中場要求薪金水平跟隊中一線球員看齊。現年30歲的韋拿杜姆2016年加盟利物浦，據了解他的周薪只有7.5萬英鎊，是球隊主力人工最低的球員之一，即使紅軍願意加薪四成至逾10萬英鎊，仍跟隊友雲迪積克、軒達臣、沙拿、文尼等有大段差距。

由於這份合約很可能是他球員生涯最後一份大約，因此韋拿杜姆要求更高人工亦是無可厚非，只是利物浦似乎已無意再加碼，令他很大機會季尾約滿離隊。巴塞隆拿自然是下一站熱門，不過國際米蘭亦有意搶人。

美斯與阿古路在國家隊同房多年，去年曾上載對方「床照」。（Instagram@leomessi）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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阿古路終可跟美斯做球會隊友？

美斯今年9月鬧離隊一度盛傳加盟曼城，最後留在巴塞未能成事，藍月亮前鋒阿古路跟老友未能在曼徹斯特做隊友，說不定來季可在魯營達成心願。

32歲的阿古路今季因不同傷患和曾跟新冠肺炎患者接觸須隔離，只曾五度在英超上陣，當中只有兩次正選，沒有一次能夠踢足90分鐘，沒有入球也沒有助攻。連同歐聯和聯賽盃，9次上陣合共只出場260分鐘。他的合約6月便屆滿，曼城至今仍未向他提供新約，巴塞盛傳正是看中阿古路自由身在即，希望在夏季轉會窗引入他。

巴塞現時正為正前鋒位置苦惱，今季放走蘇亞雷斯後，高文已試過用基沙文、美斯打正箭頭，效果均未如理想，之後選定以安素法迪出任，這個小將卻又受傷須長唞，再改由巴夫韋特頂上。假如阿古路加盟，煩惱可立即解除之餘，又可為爭取美斯繼續留隊增加一大籌碼。他高達24萬英鎊的周薪或許會是障礙，此外，巴黎聖日耳門亦對阿古路有興趣。

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巴塞隆拿高薪一族（周薪已計獎金）：

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靠免簽增兵頂住先

巴塞隆拿不能想像沒有美斯的日子，然而他的合約只剩下最後6個月，不由得球隊不去想。原本美斯退下來正是球隊重組最佳時機，問題是，球隊受新冠肺炎疫情拖累，財政問題暴露人前。就算身為全球收入最高球隊，債務卻接近10億歐元，明年再有另外4.2億歐元債務到期。

缺乏資金之下，巴塞只貪平追求免費轉會球員，不失為權宜之計，可是這班球星本身人工相當高，就算零轉會費亦未必慳到多少，而且目標人物不少已年過30，長遠而言仍要重新規劃球隊未來。

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