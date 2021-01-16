【田徑】里奧女子100米跨欄金牌再違規　或重判禁賽8年提早退休

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曾有違反禁藥規定「前科」的2016年里約奧運女子100米跨欄金牌萊蓮絲（Brianna Rollins），被指控篡改藥檢的樣本，或面臨禁賽8年的處分。有指今次的嚴厲處分，是因為她已是第二次違規，若最終罪名成立，她可肯定無緣東京奧運。

現年29歲的萊蓮絲，曾在2013年世錦賽女子100米欄以12.44秒奪金，在2016年里約奧運跑出12.48秒封后，她更是該項目中史上第4快的跑手。萊蓮絲並非第一次捲入藥檢爭議，2017年曾因一年錯過3次藥檢，遭到世界田聯禁賽一年，也因此錯過了同年的世錦賽。

29歲的萊蓮絲在2016年里約奧運女子100米跨欄奪得金牌。

曾借見奧巴馬為由缺席藥檢

當時她上訴的原因也難以令人信服，她指首次是她在飛機上，第二次她在家鄉參與奧運後的勝利巡遊；至於第三次，她是以奧運冠軍身分到訪白宮，會晤前美國總統奧巴馬。

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2017年，萊蓮絲因回報錯誤行蹤訊息遭禁賽1年，她上訴時表示自己當日去了白宮會見奧巴馬。（萊蓮絲Instagram）

涉篡改藥檢樣本　8年重判等同被逼退役

這次再犯，田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，下稱AIU）沒有公開萊蓮絲違規的具體細節，僅強調她涉嫌篡改樣本，控制檢驗結果，據外媒報道，她很有可能是在興奮劑檢測期間更改樣本的識別編碼。該里奧金牌對於指控不置可否，僅強調會極力上訴，證明自己的清白。世界田聯表示，在最終判決結果出爐前，她都將被臨時禁賽。

若最終落實判決禁賽8年，29歲的她不但無緣東京奧運，甚至不能參加2024年巴黎奧運，等同宣判她提前退休。

萊蓮絲曾在社交媒體表示，仍希望能第2度代表美國征奧。（Instagram截圖）

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