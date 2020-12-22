柔道阿部詩「考」字總結2020　思考東京奧運取勝奪金法寶

日本人流行每年以一個漢字作年度總結，早前日本漢字能力測試協會以「密」來作為年度漢字。對於不同人相信對2020年有不同的感受，日本奧運柔道代表隊成員阿部詩便選了漢字「考」字（編按：日文「思考」之意）來作年度總結。

日本奧運會柔道隊成員阿部詩2月底被選為奧運隊員，但隨著3月奧運會推遲，就變成讓她「思考的一年」（「考えた1年」）。 她持續了4個多月訓練，7月份開始認真進行柔道訓練，為了增加獲勝機會，她精進了自己的技術和步法。 現在她的目標是參加明年1月在多哈舉行的大師賽，這是她11個月來第一次實際比賽。 「我在思考如何在新冠疫情下讓自己變強。為了讓自己進步贏得奧運金牌，我在平時沒有想到的事情上下功夫。」

柔道阿部詩選「考」字為2020年年度字。（日刊スポーツ@nikkansports/Twitter）

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阿部詩有兩個同樣學習柔道的哥哥，其中一名是大她三歲，同樣是兩屆世錦賽冠軍、現時世界排名第一的66公斤級男子代表阿部一二三。阿部詩在2018年9月的柔道世界錦標賽以「超攻擊型」的柔道，5仗均以「一本勝負」取勝勇闖決賽。面對2017年世界女王志志目愛，阿部詩在延長戰下最終以「內股」擊敗對手，取得生涯首個世界冠軍。兄妹二人在這場世界錦標賽，分別以21歲和18歲之年取得世界第一，當年以「日本柔道界史上初の兄妹同時世界一」標題登佈各大媒體體育版。

柔道兄妹阿部一二三及阿部詩。(資料圖片)

早於今年二月，阿部詩聯同大野將平入選日本柔道代表隊在東京奧運挑戰各國，妹妹比哥哥率先獲得參加東京奧運資格。哥哥及後在四月對丸山城志郎的比賽中勝出，成功取得代表日本柔道參加東京奧運最後一席資格，兄妹二人齊齊代表日本出戰東奧。

(今年四月，阿部一二三對決丸山城志郎片段)

新聞來源：日刊スポーツ

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