【足球轉會】曼城傳豪擲二億鎊擴軍　前曼聯鋒將強勢回歸英超在望

一月轉會窗重開暫未見重磅交易，英國卻傳來一杖震撼彈：曾效力曼聯的國際米蘭射手盧卡古有望回歸英超，強勢加盟球隊卻是曼徹斯特的另一端——曼城。 消息指，藍月亮下季將以二億英鎊重組軍容，無論能否留住射手阿古路，仍會買入一個具份量的前鋒，兩大目標其中一人正是比利時射手盧卡古。

10億大軍曼城開始步入轉型期，今季失去大衛施華後即使依然有力問鼎英超冠軍，惟進攻火力和整體表現穩定程度明顯不及2017/18、2018/19連續兩季封王時。32歲的射手阿古路和35歲的中後場通天老倌費蘭甸奴均只餘下最後半年合約，他們無論來季是否留下來，均需要計劃接班問題。

據英國《每日電訊報》指出，曼城將豪擲二億英鎊讓哥迪奧拿重組軍容，目標包括一個前鋒，一個防守中場和一個左後衛。

阿古路在曼城日子走到盡頭，哥迪奧拿會用誰接替他？（Getty Images）

接替阿古路的三大人選

二億英鎊預算買三個人，看似輕鬆，實則單是前鋒人選已極頭痛。阿古路是足以寫入史冊的曼城王朝核心人物，如何可以輕易被取代？阿古路今季因不同傷患和曾跟新冠肺炎患者接觸須隔離，只曾五度在英超上陣，當中只有兩次正選，沒有一次能夠踢足90分鐘，沒有入球也沒有助攻，連帶影響球隊戰績。

連同歐聯和聯賽盃，阿古路僅9次上陣合共只出場260分鐘。他的合約6月便屆滿，曼城至今仍未向他提供新約，巴塞盛傳看中阿古路自由身在即，希望在夏季轉會窗引入他。曼城仍未完全放棄跟阿古路續約，惟消息指，就算這個阿根廷射手留隊，藍月亮一樣會買入他的接班人，三大目標包括效力國際米蘭的盧卡古，多蒙特的艾寧夏蘭特和賓菲加的達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）。

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目標箭頭全是同一類型？

有趣的是，盛傳曼城這三大收購目標，均同為步大力雄的高大前鋒，跟阿古路屬截然不同的類型。如果傳言屬實，早前跟曼城續約已2023年的哥迪奧拿，說不定已構思好提升曼城戰力的未來藍圖。

即使如此，三人之中仍有差別。當中以曾效力曼聯的盧卡古年紀最大，已屆27歲，他的腳法甚差，其中第一腳觸球（first touch）之差昔日曾不斷為球迷垢病。即使如此，他是三人中唯一有英超經驗，252次英超上陣攻入113球，效率不俗。上季加盟國際米蘭即追平朗拿度首季攻入34球的紀錄，今季持續勇態，兩季累積70次意大利各項賽事攻入50球，刷新「大哨」保持的球隊最快取得半百入球紀錄。

相對而言，夏蘭特和紐尼斯均是高大前鋒的「進階版」，他們速度和身體質素兼備之餘，同時亦有一定腳下功夫，尤其後者十分勤力兼顧逼搶及防守工作。可是兩人在頂級聯賽經驗未足，紐尼斯今季才加盟賓菲加，入球能力尚待考驗。夏蘭特轉投多蒙特亦只剛滿一年，如今已是球壇最炙手可熱的球星，西甲班霸皇家馬德里、英超領頭羊曼聯均虎視眈眈，最難搞的還有他的經理人拉奧拿，就算資金充足一樣不易入手。

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防中、左閘仲難搞

阿古路的接班人選不好找，全能中場費蘭甸奴一樣難以尋來替補。2019年6260萬英鎊從馬體會買入洛迪卡斯簡迪（RODRI Cascante），年半過去表現不過不失，曼城想再另覓人選無可厚非。

曼城陣中有一個位置似乎是永恆黑洞，說的是愈買愈錯的左閘位。來自法國的班捷文文迪（Benjamin MENDY）有體能和狀態問題，辛真高和尼敦阿基均亦頂替，效果亦只屬一般。長遠計仍要找一個正式左閘人選出任，惟市場上合乎曼城要求的左後衛絕無僅有，加上多次失敗經驗，相信不會輕舉妄動。

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