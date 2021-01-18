【01球評】失色雙紅會兩敗俱傷　N頭馬車爭標誰具冠軍相？

近3季以來曼聯首次聯賽排名較利物浦高的「雙紅會」，再次是一場悶戰收場。有本錢博的曼聯不敢去盡，利物浦想博卻又有心無力，結果各得一分兩敗俱傷。 季初脫腳的曼城升上次席虎視眈眈，李斯特城、熱刺、愛華頓三隊跟榜首亦只有五分之內差距，甚至連之後同得29分的車路士、修咸頓和韋斯咸，目前只有26分卻少踢3場的阿士東維拉，上前四乃至奪冠也不是沒有可能。英超史上最刺激球季，即將上演。

曼聯作客先求穩守，上半場踢得相當保守，到發現利物浦後防有破綻，下半場開始發力進攻卻又被神勇的艾利臣和法賓奴一一瓦解。

利物浦受制中堅人選，隊長軒達臣和法賓奴二人繼續離開最佳位置改踢中堅，影響中場運轉效率，單靠三叉戟單打獨鬥已被曼聯睇穿。零星機會又因法明奴狀態低沉把握不到或選擇錯誤而浪費掉，連續第四場失分之下，已由榜首跌落第四。

利物浦對曼聯「雙紅會」變「傷紅會」，齊齊失分，兩敗俱傷。（Getty Images）

利物浦狀態低沉之謎

回看利物浦12月19日以7：0大勝水晶宮，紅軍突然接連失分看似難以理解，尤其之前三仗對手只是西布朗、紐卡素和修咸頓，更令球隊忽然失準令人意料不到。然而高普麾下的利物浦向來主力成員均是同一批，幾乎每季到聖誕或新年一段快車賽程均會出現一段「失分期」。12月28日被西布朗逼和，三天後便遇上紐卡素，再隔五天硬撼有備而戰的修咸頓，一星期內失掉八分。

利物浦突然失隊跌watt，不單是一個「攰」字了得。季初失去雲迪積克，將士用命下連續多場保持不敗振奮士氣，逐步升上榜首。聯賽排名卻同時成為紅軍的「遮羞布」，掩蓋今季作客只得2勝5和2負戰績奇差的事實，當時排名高只因競爭對手一樣水準不穩，頻頻失分而已。到快車期展開，球員身心俱疲之時，陣中多員主力受傷的影響終於延後出現，當軒達臣被逼踢不擅長的中堅位置，前場進攻亦愛莫能助。

季球隊發動攻勢的起點往往是左右二閘，當左路羅拔臣保持一定水準之時，右閘阿歷山大阿諾特狀態卻持續一沉不起。他連續兩季是隊中助攻王，今季至今只交出兩個助攻，迷失的「阿諾」頻頻甩波，早前更創下單場最高失去控球次數紀錄，進攻失去靈光，防守成為對手針對的最弱一環，最致命的是，球隊自尼達利基尼離隊後根本沒有一個像樣的右閘可揀，被逼繼續用阿諾。當然球季相當漫長，利物浦仍是具備實力的爭標份子之一，只是在嚴重傷兵問題困擾之下，如不盡快改善作客戰績，衛冕之路將十分艱難。

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曼聯缺乏贏取冠軍信念

另一邊廂，曼聯在蘇斯克查帶領之下可謂漸入佳境。即使比賽中不乏受球證或幸運之神眷顧的爭議例子，無可否認的是，紅魔鬼在陣容上已相當完備。從「雙紅會」一戰，可看到近季對利物浦一直處於下風的曼聯，今仗反而更像是能夠獲勝一隊，多次攻勢極具威脅。

問題是，連球員本身都似乎「未預備好」成為聯賽冠軍。眾將力保不失的決心極大，防守十分集中值得一讚，關鍵時刻的埋門處理卻似乎缺乏信念，欠缺一份「我必須全取3分」的肉緊和決心，難怪賽後蘇斯克查說：「曼聯錯失全取3分的機會」。前列球隊今季各有缺點之下，普巴全面復甦的曼聯其實競爭力不差，能否令球員由希望變為相信自己能成為冠軍，便考驗蘇斯克查的功力了。

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連史東斯亦回勇，曼城今季重奪英超機會甚高。（Getty Images）

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曼城最具冠軍相？

眾隊爭標的亂局之中，曼城已無聲無息升上次席，還有多一場比賽在手。失去大衛施華的影響遠較預期大，加上阿古路傷患不斷，令藍月亮季初「脫腳」。經過數月調節加上對手接連失分，這支最強僱傭兵已回復最佳作戰狀態，絕對是最具冠軍相一隊。

曼城上季因中堅拿樸迪重傷長唞頻頻失分，今季他們加入魯戴戴亞斯，史東斯亦回復狀態，就算拿樸迪再次受傷影響已不大，只要中場大將奇雲迪布尼和翼鋒史達寧繼續無傷無病，今季走到最後的最有可能是他們。

羅渣士今季嚴格控制麥迪臣的出場時間，下半季表現值得留意。（Getty Images）

三藍一白 四黑馬各有千秋

李斯特城、愛華頓和車路士三支藍軍，加上摩連奴帶領的熱刺，全是有力爭標的黑馬。李斯特城陣容不是最強，領隊羅渣斯愈來愈熟悉麾下球員特點之下，往往有超水準發揮。一條平實的防線予人感覺穩陣，中前場個個跑得又搶得，Big 6殺手占美華迪更是英超最強前線尖刀。

上季球隊強勢開局，下半季在10號仔占士麥迪臣一沉不起之下，跟前四擦身而過。今季羅帥吸收教訓，不時收起麥迪臣，戰績亦較上季更平穩，相信入前四機會甚大，然而前線始終過於依賴華迪一人，這位34歲老將能否遠離傷患，將會是李斯特城能否再創奇蹟關鍵。

同場加映：卡尼和孫興慜十分合拍，他們在今季互相產生多少入球？

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安察洛提領軍的愛華頓，季初一輪全勝強勢後再經歷一段低迷期，近日又再度重返前列。相反，林柏特帶領的車路士接連失分之下已跌至第七位。兩隊均是具備實力，同時狀態又起伏不定的球隊，說爭標似乎有點太早，只是帶點神經刀氣質之下，狀態巔峰之時又似是無人能敵，實在難以預料。相對而言，摩連奴麾下的熱刺便穩定許多。

前鋒線有哈利卡尼和孫興慜兩大星將在陣，是Big 6球隊之中前線最當弗一隊。中場線加入超級工兵賀積查治之後，表現穩定性大增。唯一缺點是摩帥先求穩守的保守踢法，已多次導致球隊由3分變1分，按目前情況而言稍為欠缺冠軍相，借入加里夫巴利可以是X-Factor，惟「大師兄」暫時仍是後備專員，尚待觀望。

當然以上分析可能全屬廢話——今季全面受疫情影響之下，由閉門作賽到球隊不時出現群組爆發，球季實在存在太多不明朗因素。一支球隊可以在短時間之內連贏幾場，亦可以在數日間連輸數仗。當近季狀態極穩定的曼城和利物浦在疫情下均變得無法觸摸，或許此時此刻仍有波睇已經值得慶賀。

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：