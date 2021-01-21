01球評︱高普對外界批評得個嬲字　沙拿自私症撕裂利物浦大家都輸

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-21 19:17

利物浦經過連續4仗聯賽不勝之後，諸事不順的球季演變成危機。聯賽排名短時間內由第一跌落第四，批評聲音四起，主帥高普再次化身為摩連奴在曼聯時期式的憤怒維園阿伯。 一向談笑風生的高普今季多次失控，絕非好現象，球隊前線火力失靈，難免令人聯想沙拿近日種種言論，或許是破壞球隊團結一道利刃。

利物浦今季傷兵不斷，當中以兩大中堅雲迪質克和祖高美斯膝傷長唞影響最大，並成為高普失控首個爆發點。傳媒不斷追問他中堅人手和轉會問題，使他失去耐性發火令人不敢再追問，當加歷查點名提到球隊應該買入RB萊比錫中堅烏柏美加奴，高普連這個紅軍名宿亦無面俾，出言加以諷刺。

去年11月他賽後接受電視台訪問時，又炮轟直播商的轉播安排導致英超賽會賽程編排不妥當，隨後再跟主持人激烈討論。至於要求後備出場人選由3人增至5人一事，更跟錫菲聯主帥韋達多次隔空針鋒相對。到近日紅軍連場失利，外界響起批評聲音，高普再次啟動「敏感模式」。

高普今季多次「憤怒鳥」上身，事事不滿。（Getty Images）

【利物浦近4仗英超戰績】（按圖放大）

高普：「瘋狂的世界」

他表示，「去年其他球隊已知道我們做什麼，有可能是對方防守得好，亦有可能是我們最後一傳可以更好。」「我聽到有聲音叫我重建球隊，下一個頭條標題將會是：『每個人都知道如何對付利物浦』」，高普不滿：「這是個瘋狂的世界，不止是因為疫情，而是再沒有人具備耐性。」

他承認，上季之後球隊缺乏進步，對於連續3仗沒有入球，創下自2005年以來最長入球荒，他認為那是全隊的問題，「我們會再有入球，只要我們保持冷靜，作出好的決定，情況會有所改變」，指出疫情下的球季每隊都會有狀態下滑的時期，「我們不能夠在一分鐘內作出改變，公眾認為我們該做的大部分事情其實已經做了，我們要保持冷靜，目前並不是災難，我們只是需要重拾最佳的自己。」

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沙拿的「自私症」問題，已不容忽視。（Getty Images）

沙拿問題不能再忽視

即使高普所言有一定道理，利物浦表現下滑亦非單一因素可解，射手沙拿的「自私症」問題已不能再視而不見。

由歐聯到英超聯賽冠軍，高普麾下紅軍最強大的地方不是任何一個球星，而是團隊精神。隊中每一個人都願意為球隊犧牲，勝利比一切重要，惟球隊中有一個人，總是特立獨行——沙拿。

由加盟時受盡外界質疑，到首季打破多項入球紀錄後被指只有「一季貨仔」（one season wonder），源源不絕的入球令批評者收聲，可是那並不代表問題不存在。當球隊順境時，他「自私症」發作寧浪射也不交波不被當一回事，如今球隊出現入球荒，問題自然再次被提起。

【沙拿利物浦進攻數據】

數據背後的隱憂

當然人無完美，沙拿自私地選擇自己射門而不交波予射門位置更佳隊友的同時，他亦以速度為利物浦創造大量機會。問題是，當同一招用到第四個球季，對手已找出對策應付。即使連續4季維持入球雙位數，他的入球和助攻數字逐年下跌，令人憂慮的是，他以不擅長的右腳入球數字，由2017/18球季的5球、2018/19球季的4球，到上季跌至2球，今季更是一球未得，側面反映他「走啱位」的easy shot正在減少。

由沙拿、文尼和法明奴組成的三叉戟進攻組合，曾經令對手後衛聞風喪膽，球隊入球量下降，或許並非沙拿一人責任，只是法明奴在前線始終以穿針引線為主，文尼主力扮演開路先鋒，沙拿才是隊中「終結者」和擁有絕對球權之人，領隊高普曾多次為沙拿的自私護航，因此他在場上的選擇對球隊發揮舉足輕重。

高普曾多次為沙拿護航，始終未解決他場上過度自私的毛病。（Getty Images）

奧雲：傳球吧，沙拿！

曾經為利物浦單天保至尊的名將奧雲，應該是最能理解沙拿的人，不過連他亦忍不住批評，「我再次看到，比賽中有很多自私的情況發生。」這個紅軍一代射手認為，「沙拿又一次傳球太少。他從來也不會有太多傳球，但那實在太過份。過去幾仗我看着比賽時都在想：『傳球吧』。」

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沙拿的自私，曾經令隊友文尼不滿，二人就算離開球場後立即和好，場外的種種紛擾多少會影響這兩員大將感情。二人同樣來自非洲，沙拿被國民奉為「埃及之王」，當地球迷每天跟支持文尼的塞內加爾支持者互相指摘，不停罵戰，當中暗藏非洲地緣政治和足球勢力鬥爭問題。兩人都是國家英雄，文尼維持一貫低調謙遜，沙拿卻在逐漸當上埃及無冕皇帝之後，行為舉止逐漸脫軌。

沙拿接受西班牙《阿斯報》訪問，自爆對「無得做隊長」感不開心，引發廣泛猜測。

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全隊最高人工扭計加薪？

在全球爆發新冠肺炎疫情之際，沙拿去年11月參加弟弟的婚禮時竟脫下口罩，席上有800多人，大部分對他又攬又錫，沙拿來者不拒之下，結果數天後確診患上新冠肺炎，累及埃及國家隊和利物浦。

至12月時，在明知自己曾多次跟皇馬和巴塞扯上關係情況下，竟接受西班牙《阿斯報》訪問，期間再次對日後會否加盟兩支西班牙班霸不置可否，又表露對領隊高普在歐聯對米迪蘭特一仗安排阿歷山大阿諾特而不是他做隊長感到不開心，掀起全球對他未來去向揣測。

近日他再度受訪表明不想離隊，希望長留紅軍，不同分析均指，沙拿一再出口術純粹希望扭計加人工。他目前周薪20萬英鎊，人工屬全隊最高一批，合約到2023年才屆滿，連同獎金在內，他已是球壇收入最高球員之一。疫情之下連串小動作如果只為加人工，實在令人難以接受，若希望尋求離隊尋求新挑戰，尚算比較能理解，手法卻拙劣得令人不敢恭維。

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+ 4 + 4 + 4

無論背後動機為何，沙拿的行為一再衝擊高普辛苦為球隊建立的團結形象，德國人已不能再扮作不知埃及射手帶來的種種麻煩，需要盡快着手找出解決方案。

紅軍的問題不止沙拿一人，阿歷山大阿諾特長期缺態同樣嚴重，加上沒完沒了的傷兵荒，利物浦今季實在多災多難。從高普失去從容不斷暴走可見他承受壓力之大，球季能否拯救過來，視乎他能否勝過時間逐一找出答案。

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