【亞協盃】理文一個原因直入附加賽圈　4月底爭分組賽入場券

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-01-22 21:29

港超球隊東方龍獅及理文獲亞洲足協確認資格，將出戰今屆亞協盃。理文有望在4月底展開其亞洲賽首趟旅程，並因台灣只派出一支球隊參戰，將直入附加賽圈。

香港球隊在今屆亞協盃分別獲得一席分組賽跟外圍賽資格，上屆足總盃冠軍東方龍獅直入分組賽，而去屆聯賽殿軍理文就受惠於富力R&F退賽獲遞補參戰。兩支球隊今日正式收到亞洲足協來信，確認其參賽資格。

東方龍獅贏得上屆足總盃冠軍，直入亞協盃分組賽。（資料圖片／袁志浩攝）

【東方龍獅及傑志參加亞冠盃分組賽，先後創下歷史】

理文本應出戰外圍賽次圈，力爭擊敗上年度蒙古聯賽冠軍220體育會晉身至附加賽，惟消息指台灣今屆只派出台企甲冠軍南市台鋼出戰分組賽，並未有派隊參與外圍賽，因此理文直入附加賽圈，跟220體育會或澳門代表的勝方爭奪分組賽入場券。

值得一提，雖然澳門賓菲加奪得去年澳門聯賽冠軍，按慣例應直入分組賽；亞軍的鄒北記則踢外圍賽，惟消息指亞洲足協在文件中尚未落實由哪支澳門球隊出戰分組賽及附加賽。

理文自2017/18球季獨立參賽以來，終有望首度出戰亞洲賽。（資料圖片／袁志浩攝）

據了解，今屆亞協盃東亞區外圍賽暫定於4月7日舉行，附加賽則於4月21日上演，兩圈賽事同樣一場過的淘汰賽形式舉行，地點有待落實。

亞協盃分組抽籤將於下周三舉行，但由於東亞區僅得一組，東方龍獅已肯定被分配至J組，同組對手有南市台鋼（台灣）、澳門代表及附加賽勝方。亞洲足協暫未公布分組賽賽期，但按照官方早前發放的時間表，東亞區分組賽或會在5月14至20日、以賽會制形式進行單循環賽事。

【2021亞冠盃分組賽：東亞區球隊（待亞洲足協最終落實）】

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傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

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港超合符超級外援資格的球員：