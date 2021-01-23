【羽毛球．泰國賽】安賽龍打到爛拍照贏波　闖4強硬撼周天成

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-23 17:24

「工欲善其事，必先利其器」，球拍是羽毛球手的必需品，丹麥好手安賽龍卻做出一個「錯誤」示範，在爛拍的情況下贏波而回，躋身4強硬撼周天成。

BWF泰國公開賽第二站男單8強，丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）與馬來西亞老將劉國倫（Liew Daren）爭奪4強席位。4號種子的安賽龍今仗未遇到太大威脅，先以21：16先取首盤。安賽龍在次盤除了初段落後兩分後，及後一口氣再度主導戰局，再取一局21：15，花41分鐘直落兩盤擊敗劉國倫晉級。

安賽龍以一記反手救球取得決勝一分，當時他的手上球拍斷開，一旦劉國倫回擊的話，安賽龍已沒有還擊之力，幸好劉國倫判斷錯誤，羽毛球落在場中，安賽龍在爛拍的情況下取得最後一分巧合致勝。

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安賽龍手持破爛的球拍，取得最後一分奠勝。（BWF Facebook截圖）

安賽龍當刻看着手上的手柄亦有點詫異，「咦，爛咗喎，都贏咗喎」，才驚覺自己取勝，高舉雙手慶祝，更以手持手柄當作是指揮棒。安賽龍賽後笑言或許因為自己太強壯，而打斷球拍，「我都唔知發生咩事呀，可能我太大隻啦，我隨時係第一個爛拍都贏波嘅球手。」

另一場8強戰，擊敗伍家朗的王子維，與周天成上演「中華台北打吡」，兩局的劇本相近，二人在中段爭持不下，周天成在局尾發力，結果直落兩盤21：16致勝，4強硬撼安賽龍。兩人過去12次交手，安賽龍壓倒性佔優，勝出其中10場，今晚（23日）爭奪決賽席位。

泰國賽男單決賽有望上演「丹麥內訌」，另一場4強戰由兩名丹麥球手互碰，安頓臣與維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）爭入決賽。

周天成在「中華台北打吡」力克隊友王子維，晉級4強。（BWF Facebook截圖）

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