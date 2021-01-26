【足球熱話】史浩克吉祥物傷心離場成網絡熱話　敵對球迷也同情　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-26 15:25

德甲班霸拜仁慕尼黑作客今季一沉不起的史浩克04，幾乎未開波已可預知結局，即使強弱懸殊，觀眾席上仍有一個拒絕認命的人——史浩克的吉祥物Erwin。 即使身邊空無一人，Erwin依然奮力揮舞球隊旗幟全力打氣，到球隊大敗，他落寞的身體語言和帶着沉重步伐離開球場的身影，感動萬千球迷，連敵球迷亦心有戚戚然，同感哀傷。

曾經風光一時的德甲球隊史浩克04，近季受到外憂內患夾擊下愈踢愈沉，今季一度創下跨季29場不勝的不光彩紀錄，長居榜尾。面對榜首的拜仁慕尼黑，主場出擊仍沒有多少勝算。

眼見球隊落難，曾效力7年的的37歲老將亨特拉爾（Klaas-Jan Huntelaar），希望出一分力，離開阿積士再次回到史浩克。他早已預定今季尾掛靴，跟球隊簽約半年，今仗他未被列入大軍名單。由於疫情關係，比賽繼續閉門進行，沒有球迷能入場為球隊打氣，觀眾席上只有吉祥物Erwin一人踽踽獨行。

Erwin步入球場為史浩克打氣。（影片截圖）

Erwin一如以往揮舞着史浩克的旗幟，就算拜仁33分鐘由湯馬士梅拿先開紀錄，他依然未氣餒，更加落力打氣。半場休息，史浩克僅以一球落後，似乎仍有機會搶分。

可是到下半場，拜仁「入吓一球，入吓又一球」，最終連轟三球，史浩克0：4再次大敗拜仁腳下，就連Erwin亦垂頭喪氣。直播鏡頭捕捉到Erwin頭耷耷的落寞神情，之後他緩步離開球場時，令人「隔住個mon都feel到」那沉重步伐，旋即成為網上熱話。

見他如此慘情，不少敵對球迷身同感受，一個禾夫斯堡西班牙語系球迷帳戶的「小編」宣稱，「我憎恨史浩克，但這實在很傷感」。另有不少球迷認為「史浩克不值得擁有Erwin」，希望將他撬過檔。

【落寞Erwin紅爆網絡】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

曾向球證出示紅牌的出位吉祥物

Erwin身為球會職員，為史浩克打氣是他的本份，不過他從來沒有把工作視為「只是一份工」而隨隨便便，相反每次均十分肉緊為球隊打氣，更曾經因此「闖禍」。

2017年4月德甲史浩克04大戰多蒙特，比賽末段比數為1：1的時候，多蒙特守將巴查（Marc Bartra）禁區內犯手球，可是球證施華亞（Felix Zwayer）並無表示。史浩克球員群起抗議無效，連職球員亦衝入球場加入戰團，球證出示紅牌將史浩克主帥韋恩斯奧（Markus Weinzierl）趕離場。混亂中，那張紅牌跌在地上，Erwin隨即拾起並向球證「畀牌」報復。

【德甲】史浩克陷財困亂局 跨季29場不勝 2021隨時迎接恥辱紀錄

【Erwin曾向球證出紅牌】 （按圖放大）

史浩克04吉祥物Erwin。（Twitter）

Erwin到底是什麼？

如此搞笑又大快人心一幕，卻幾乎令Erwin惹禍上身。德國足總事後調查事件，一度盛傳Erwin會被罰，最終獲網開一面，只向史浩克警告了事，可是明言如果再有下次，Erwin便須「停賽」。

大部分足球隊的吉祥物都是動物，造型獨特的Erwin卻是例外。他一身金黃色，有點像獅子，長長臉孔加上疑似鬃毛，又有點像馬。其實他的真正身份，是個煤礦工人，用以紀念史浩克身處的蓋爾森基興（Gelsenkirchen）地區曾為20世紀歐洲最重要採煤重鎮的歷史。

可惜無論Erwin多麼努力，今季球隊成績依然未見起色，德甲聯賽18仗已13度落敗，只得1勝4負以7分排在榜尾。

【足球熱話】吉祥物疫情下各施各法保就業 最強一位來自日本

【NBA知識】吉祥物逗趣經典場面 入職要求高 雜技和入樽最基本

史浩克0：4拜仁慕尼黑比賽精華：