【足球熱話】吉祥物疫情下各施各法保就業　最強一位來自日本

球隊吉祥物的工作是讓入場球迷開心、炒熱氣氛，疫情之下，比賽閉門或取消，吉祥物要保住份工亦不容易。連阿仙奴的吉祥物「阿仙龍」（Gunnersaurus），亦逃不過遭裁員的命運，幸得球星奧斯爾出手支付薪金。 世界各地的吉祥物在疫情之下，為了爭取表現、保住飯碗，也各出奇謀。

1. Kingsley（帕迪克，蘇格蘭甲組足球聯賽）

「阿仙龍」的遭遇引來其他同業的共鳴，其中，蘇甲球隊帕迪克（Partick Thistle）的吉祥物Kingsley（右一後排），在twitter貼出合照致敬。原來Kingsley曾經與「阿仙龍」一同登上電視節目，昨天他在twitter上貼出當時的合照：「曾有幸與Gunnersaurus在慈善節目上碰面，他意外地貼地、而且非常風趣。」

不過，Kingsley本身的造型更加有趣，外貌像遭到電擊的太陽，加上一字眉和一口爛牙，有點令人摸不着頭腦。設計師David Shrigley解釋：「它代表着球迷近年的焦慮。」帕迪克上季從蘇冠降班，目前出戰蘇甲（第三級聯賽），可以理解球迷為何焦慮。疫情期間，Kingsley在社交網絡上相當活躍，還放上自己打鼓的片段，留住粉絲。

Kingsley的獨特造型：

2. SuperPepino（雷加利斯，西班牙乙組足球聯賽）

說到造型奇特的吉祥物，還有西乙球隊雷加利斯的「青瓜俠」SuperPepino。西班牙球會本身並不流行吉祥物，但SuperPepino引起熱烈討論、曝光率甚高，雷加利斯亦將它視作打入國際市場的利器。

因着SuperPepino的青瓜造型，更吸引了美國大學棒球隊Portland Pickles（波特蘭酸瓜）的吉祥物Mr. Dillon，專程來到西班牙捧場，2018/19球季，Mr. Dillon就觀看了雷加利斯對維拉利爾的比賽，兩條「青瓜」賽前不忘合照，可惜雷加利斯已降班至西乙。

3. 謎之魚（千葉羅德海洋，日本太平洋棒球聯賽）

說到體壇趣怪吉祥物，當然不少得日本職業棒球隊千葉羅德海洋的吉祥物——謎之魚，它的出現風靡整個體壇，可說是「醜到紅」。謎之魚造型類似鮟鱇魚，頭上的燈會發光，擁有最少五種「形態變化」。

謎之魚的五種形態：

謎之魚身手極佳，能做出多種高難度動作；而且本身造型非常多變，舉手投足都能成為球迷話題，更曾獲邀到台灣職棒賽事演出，到底球迷是為了看球，還是看謎之魚才入場？以其叫座力，相信它是目前世界上最不可能被解僱的吉祥物。

謎之魚擅長高難度動作、造型多變：

+ 3 + 3 + 3

4. Boiler Man（英格蘭超級足球聯賽，西布朗）

Boiler Man（熱水爐人），顧名思義就是一台熱水爐，它在2018年登場時，讓許多球迷都摸不着頭腦，但答案原來很簡單，就是贊助商產品的造型，但有人會因為看了這吉祥物就想買熱水爐嗎？

5. Roelio（邦迪維特拉，西班牙乙組B足球聯賽）

曾被譏為「世上最醜」的吉祥物、或是「巨型白色陰莖」，實際上是一條骨頭。為了維護自家吉祥物，邦迪維特拉曾發起「我們都是Roelio」活動，希望為它挽回一點聲譽。單是獨特的造型，已經無可取代。

6. Palmerín（貝迪斯，西班牙甲組足球聯賽）

西班牙球會本身並不十分流行吉祥物，但造型獨特的吉祥物，無疑有助球迷留下深刻印象及了解球會。貝迪斯的吉祥物Palmerín（左）是一棵棕櫚樹，名字源自貝迪斯主場坐落的街道Avenida de la Palmera，象徵無論球隊順逆，球迷都會像球場外的幾梱棕櫚樹般，不離不棄。