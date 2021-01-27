羽毛球・年終賽｜伍家朗分組賽首擊失利　明撼世界第3不容有失

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-27 20:25

香港隊中唯一打入世界羽聯（BWF）年終賽的「本地一哥」伍家朗，今日在男單B組首輪亮相，面對上站淘汰他出局的中華台北主將王子維，以直落兩局落敗，對戰兩連敗。

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽受新冠肺炎疫情影響，從去年底延到今天（27日）才登場。年終賽只讓年度世巡賽排名最高的選手參賽，每個項目得8名單打選手或8對雙打組合，預賽以小組賽形式單循環進行，每組有4名選手或4對組合，前2名可晉級4強。

伍家朗在泰國賽首站奪得亞軍而趕上年終賽尾班車，雖然被編入B組避過另一組的安賽龍及周天成兩大冠軍熱門，但首仗再遇實力相近的王子維，他賽前表示盼藉體能優勢盡快入局。二人在前兩站泰國公開賽均曾交手，各得一勝。

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伍家朗上站連剋中華台北雙星 今站被王子維淘汰

伍家朗今戰再遇上站16強鬥足3局的對手王子維，上仗他遭後者淘汰出局。（資料圖片）

雙方在首局初段梅花間竹得分，戰至4：4，王子維連攻3分後改變形勢，打法主動的他其後加快攻勢後一度遙遙領先至15：7，加上伍家朗在末段防守失誤及兩度落網，以10：21先輸一局。

曾落後10分 中段施壓返魂無術

王子維在第二局乘勢狙擊，初段以刁鑽的落點一口氣領先至5：0，處於下風的伍家朗未有放棄，力追到6：8，但今場手感一般的他其後再有失誤，王子維再拉開比數至13：8，伍家朗在中段一度嘗試搶攻，連得3分，但對手在末段加強攻勢，又拉開10分差距，末段再以連續兩球近身球得分，伍家朗以10：21再失一局，未能在年終賽旗開得勝。

王子維今場再與伍家朗對陣，明顯比上兩站更具侵略性。（GettyImages）

年終賽男單最後8強：

+ 2 + 2 + 2

戴資穎挫奧運銀牌奪首勝

女單方面，中華台北「一姐」戴資穎同樣報捷，面對印度名將、里約奧運銀牌得主仙杜（P. V. Sindhu），鬥足3局終以19：21、21：12、21：17在分組賽取得首勝。

上兩站泰國賽屈居亞軍的戴資穎，在年終賽力爭第3度封后。（BWF）

世界排名第一的戴資穎曾在2014年和2016年摘下年終賽冠軍，上屆也打入決賽，今屆分組賽與仙杜及兩位泰國女將拉特查諾（Ratchanok Intanon）、蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）同處B組。戴資穎將在明日乘勝硬撼2016年世青賽女單亞軍蓬帕威。