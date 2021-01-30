衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主　輕鬆欣賞沙田景色

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-01-30 08:20

衛奕信徑第五段承第四段於沙田坳獅子亭起步，沿獅子山郊野公園北邊的水泥小徑漫行，經過九龍山健身徑，到達九龍水塘引水道的終點。這一段都是平緩易走的步道，雖然沿路多個景點位置，可遠觀沙田全景和望夫石，但因為不具挑戰性，反而令人感到沉悶。建議遠足人士選擇天朗氣清的日子走此路段，便可以享受沿路的景致。 長度：7.4公里 時間：3小時

點擊下圖看看衛奕信徑第五段特色風光！👇👇👇

衛奕信徑五段標距柱：W047-W060

導賞點

從沙田坳士多前行，不久便看到有分岔路（W047），應選擇左方的馬路行往紅梅谷方向。離開馬路，接上山徑，旁山而行，沿路有不少由晨運人士開闢的觀景位，供欣賞右方位於馬鞍山郊野公園的水泉澳山嶺風光。在此往下走，沙田一帶的屋村就像位處山谷下寧靜的小市鎮，沿路下行，在天晴的時候，這裏是絕佳的拍攝地點。

【同場加映：標距柱W048附近有吊鐘花，每年1月到3月開花】

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下行到通往沙田頭新村的小路前，可於涼亭附近俯瞰沙田全景。接着的路段傍獅子山隧道而行，沿路都可遠眺沙田多幢新建的建築物。不久，左方有路牌指示通往紅梅谷自然教育徑。每年5至6月間，紅梅谷內都長滿果實嫣紅的水楊梅。

在獅子山腳下走動，不難欣賞到望夫石經年在山上守望遠方，路旁更設有介紹講述這段在漁村小港發生的傳說。多數人普遍把望夫石編成感人至深的愛情故事，卻忽略了其歷史價值。其實這個背着兒子昐夫歸的故事，正好體現出從前漁村居民的生活，並在獅子山腳下時刻提醒著香港人的歷史。望夫石的英文譯作「阿嬤石」，就令人有點不解，把著眼點放到婦人背著小孩上，雖然突出了石的外型特徵，卻失去了背後的故事和意義。

過了標距柱W058後，便走在九龍健身徑上，沿途有各式各樣的健身設施。沿著迂迴曲折的引水道向西面前行，很多獼猴喜歡在山邊的樹木上嬉戲。遊人要小心身上的背包，不應把食物或膠袋放在當眼處，更不應餵飼牠們。畢竟獼猴是野生的動物，除了保護個人安全外，人類也要尊重牠們的生存方式。

衛奕信徑第5段的路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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交通資料 起點：於黃大仙盈鳳里乘搭觀音山花園NR806號循環線村巴至沙田坳下車；或於港鐵黃大仙站乘搭九巴2F號、3C號至慈雲山（北）總站下車，沿沙田坳道步行至起點。 終點：乘搭九巴72號或81號回市區。

位於沙田坳的NR806站頭。（顏銘輝攝）

NR806在周末假期的班次較密。（顏銘輝攝）

編按：吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。

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同場加映，衛奕信徑第二段介紹：港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第五段：沙田坳＞九龍水塘】

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