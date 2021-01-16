雞公嶺行山路線 | 探攸潭尾村壁畫風光　沿崎嶇蛇鼠脊登頂賞奇石

周末吹北風，天晴、乾燥，日間天氣寒冷，參與六野小組活動，到牛潭尾（又名攸潭尾）賞石，蛇鼠脊上雞公嶺，攸潭美巴士站集合。 （行山日期：2020年12月19日）

大清早上水天氣非常寒冷，吃過早餐到上水站搭76K巴士到攸潭美巴士站，人齊後二人一組沿車路入村，先參觀村內壁畫，再沿村後山路接水務路，登山上探鰲頭石（蛇頭石）、老鼠石、一樹石、雙三角石室等。看過石景沿蛇鼠脊登上蘑菇石附近大休。

按圖看清路線及沿途風景，沿攸潭美尾巴士站車路登山看石景、再登蘑菇石大休▼

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休後沿脊上585米高的羅天頂，到頂後走逢吉鄉方向，沿途賞石，順探一粒鑽、仙女梳妝台、鰲頭石等。探石後沿路下山，順看夕陽美景，下午5時多才到達山腳，今日又走了8個小時，開開心心又玩一天。

按圖看清沿路路況，沿脊上羅天頂，往逢吉鄉方向下山▼

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行山路線圖。（CATT'S BLOG授權使用）

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】