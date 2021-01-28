羽毛球・年終賽｜伍家朗關鍵時刻失誤出局　戴資穎落敗4強現暗湧

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-28 21:08

世界羽聯年終賽第2輪賽事續在泰國曼谷進行，香港男單唯一代表伍家朗昨日分組賽首戰出師不利，今日（28日）迎戰世界排名第3的丹麥名將安頓臣，最終在一度領先6分下遭對手扭轉劣勢，兩連敗後提前出局，無緣4強。

現時世界排名第8的伍家朗與安頓臣僅曾交手一次，已數到2017年法國公開賽，當時後者以直落兩局擊敗該名港隊「一哥」。

伍家朗昨日在首輪面對排名低4位的中華台北主將王子維，因表現失準落敗，今場對手安頓臣則在落後一局下連追兩局，激戰1小時17分鐘後反勝前印度球王施里簡夫（ Kidambi Srikanth）。

港隊「一哥」伍家朗在首局與安頓臣勢均力敵，最多僅2分差。（BWF）

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首局伍家朗一改入局慢熱缺點，甫開賽曾領先3：1，但安頓臣加強攻勢追平3：3。雙方在初段緊咬比數，在休息前曾7度戰平，當中家朗雖一度稍以2分落後，但後場扣殺得手反超前11：10。

下半局二人仍互不相讓並再數度戰平，最多僅2分差，一直拉不開領先優勢，拉鋸23分鐘後終戰至局尾，伍家朗在多拍來回後落網失誤，安頓臣以21：19先贏一局。

安頓臣在次局一度被伍家朗壓制，下半局接連得分扭轉劣勢。（BWF）

伍家朗曾領先6分 關鍵時刻失誤

落後的伍家朗在次局加強攻勢，以網前近身扣殺和後場殺球連奪4分以5：2領先，隨後一度曾拉開6分差距，但安頓臣在下半局回勇，連取4分力追至9：11。士氣如虹的安頓臣愈戰愈勇，扳成13平後再反超前14：13，伍家朗末段失誤頻頻落後至16：20，在關鍵時刻他回球出界，最終以直落兩局（19：21、16：21）落敗。

而稍早登場的台將王子維，面對世界排名14的印度好手施里簡夫在先失一局下以19：21、21：9、21：19連追兩局反勝，取得二人對戰的首場勝利。在安頓臣擊敗伍家朗後，二人同以分組賽兩連勝姿態，在B組突圍而出晉身4強。

王子維今屆表現搶眼：

HIGHLIGHTS | Fourth seed Wang Tzu Wei and Kidambi Srikanth 🇮🇳 fight tooth and nail in a three-game stunner 🏸#HSBCbadminton #BWFWorldTourFinals pic.twitter.com/eIA6SU15dh — BWF (@bwfmedia) January 28, 2021

中華台北名將戴資穎以連失兩局意外落敗。（BWF）

戴資穎失利 與拉特查諾爭晉級

女單方面，世界排名第一的戴資穎今日在分組賽第二輪再次陷入苦戰，以17：21、11：21生涯首度敗予世界排名13的泰國球手蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），令球迷跌破眼鏡。

戴資穎過去與蓬帕威交手3次，全以直落兩局獲勝，不過該泰國球手在今次賽事首輪打出驚喜表現，鬥足3局下反勝同隊「一姐」拉特查諾（Ratchanok Intanon）。蓬帕威今仗帶給戴資穎很大威脅，首局雖曾以4：10落後，但她打出一波9：3攻勢追平後更反超前，即使戴資穎一度追到17：17平手，蓬帕威一鼓作氣連取4分，戴資穎以17：21先失一局。

曾奪2016年世青賽女單亞軍的蓬帕威，終在4次與戴資穎交手中取得首勝。（BWF）

戴資穎在次局更被蓬帕威壓着來打，加上失誤仍多，整局都處於落後，最終以11：21吞下兩人4度交手的首場敗仗。

戴資穎失利後，女單B組戰況意外變得單純，已經取得2勝的蓬帕威提前晉級4強，戴資穎、拉特查諾同樣都1勝1敗，仙杜以2敗墊底已提前被淘汰，因此明日戴資穎和拉特查諾的正面對決，爭取組內最後一個晉級資格。

年終賽男單最後8強：