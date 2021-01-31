巴西日增逾6萬確診　球星尼馬指足球不能停　遭網民揶揄離地

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-31 16:01

巴西新冠肺炎疫情持續嚴峻，但無阻這個足球國度繼續上演賽事。 球星尼馬恭賀彭美拉斯奪得南美自由盃，同時強調足球的重要性，卻遭網民批評。

南美自由盃決賽於巴西的「足球聖殿」馬拉簡拿球場閉門舉行，由兩支巴甲球隊爭奪冠軍，最終彭美拉斯在補時最後一刻以1：0絕殺首次打入決賽的山度士，史上第二度封王。

效力巴黎聖日耳門的巴西球星尼馬，正是出身於山度士，他賽前已在twitter不停發文，表示「看決賽比踢決賽更緊張」，更與效力曼城、出身於彭美拉斯的加比爾捷西斯打賭，誰的母會輸波就要請對方吃飯。

南美自由盃決賽上演「巴甲內訌」，彭美拉斯擊敗山度士封王。（美聯社）

最終，加比爾捷西斯勝出這個「賭局」，並將自己興奮慶祝的畫面放上instagram，尼馬目睹彭美拉斯在補時9分鐘入波的失望之情，亦遭與他一起睇直播的PSG隊友里安度柏利迪斯拍下，並放上社交網絡。尼馬雖然失望，但他仍大方恭賀彭美拉斯，亦指山度士已創造歷史，值得驕傲。但尼馬之後的一句話引來迴響：「最重要的是，巴西足球還能繼續運作！」

尼馬與加比爾捷西斯就南美自由盃輸賭（按圖放大）：

即使疫情禍及全球，但足球作為全球最受歡迎的運動，是少數在大多數國家都如常舉行的運動，除了聯賽，歐聯、亞冠盃、南美自由盃等洲際賽事，亦以不同方式運作。球季已進入尾聲的各組別巴西足球聯賽，同樣如常舉行。

不同於巴西，香港體育行業在疫情中停頓，各界有不同聲音：

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不過，巴西始終疫情嚴重，近3天每日新增逾6萬宗確診，累積死亡人數已超越22萬。尼馬這番話，引來網民留言批評想法離地：「巴西正處於第二波疫情的危機當中，你卻只顧慶祝一支球隊贏波？不如捐錢多買些呼吸機吧。」亦有網民留言揶揄道：「尼馬人工太低了，他買不起呼吸機啦。」但巴西畢竟是足球國度，大多數留言還是集中討論足球、或是揶揄尼馬骨子裏也是彭美拉斯球迷。

日本疫情下對體育的支援政策（按圖放大）：