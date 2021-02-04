【足球熱話】馬賽亂事停不了　後防「麻煩友」不戴口罩惹禍上身

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-04 18:16

法國老牌球會馬賽近日「立立亂」，因球隊戰績不佳，先被球迷怒燒訓練場；其後，馬賽高層私自簽下新兵，並非主教練韋拿斯保亞斯想簽之人，憤而辭職。如今連球員都惹禍上身，曾與尼馬「交手」的馬賽守衛艾華路蘇比朗，法國傳媒指他出言辱罵警察。

法甲上季亞軍馬賽，今季表現「大跌Watt」，歐聯分組賽小組包尾出局，近5場聯賽不勝，聯賽跌至第9位。戰績差，引起球迷公憤，後果可以很嚴重。馬賽球迷的心頭怒火變成真正的火，名符其實的「我是憤怒，分分鐘可燒死你」，闖入馬賽訓練場示威的球迷們，以煙火擲向訓練場，根據法國傳媒的消息，馬賽的艾華路蘇比朗與隊長文丹達試圖調停，惟最終受傷而回。

另外，主帥韋拿斯保亞斯在記者會上公然批評球會的轉會政策，「無端端」多了一個自己不想要的球員，最終更憤而請辭。

馬賽高層硬塞新兵 主帥韋拿斯保亞斯憤而劈炮

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馬賽激進球迷燒訓練場、封大閘、成功闖入訓練中心（按圖放大）：

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馬賽麻煩事不斷有，今次輪到球員出事，法國傳媒《Var Matin》透露早前在騷亂期間被搶去財物的艾華路蘇比朗，出發作客赴朗斯時惹禍上身。

艾華路隨球隊出發往機場，步入機場時沒有戴上口罩，一名警員上前勸他佩戴口罩，否則有可能犯法。艾華路沒有聽從，警員及後再度上前好言相勸，該名馬賽守衛大感不耐煩，以西班牙語粗口辱罵警員。該名警員表現相當克制，未有因為艾華路的一句話而動怒，再三勸籲。最終艾華路也戴上口罩，卻避不了罰款的下場，更被控侮辱警務人員。

艾華路今場作客朗斯同樣正選披甲，更交出兩個助攻，結果與朗斯打成2：2平手。

艾華路蘇比朗（左）疑因不戴口罩而惹禍上身。（Getty Images）

艾華路是「享負盛名」的「麻煩友」，他曾經在場上與巴黎聖日耳門球星尼馬口角，及後尼馬出手打向艾華路，最終領紅被逐，事件隨後仍有後續，尼馬指對方有種族歧視之意，但艾華路矢口否認，並成為羅生門。

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尼馬指艾華路曾以歧視語句侮辱他。（路透社）

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