澳網｜英超巨星力撐　沙列芙贏波創歷史　高齡新丁踏上另類成長路

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-10 16:49

澳網女單首圈世界排名131的沙列芙（Mayar Sherif）面對世界排名187的柏姬（Chloe Paquet），一場似乎無甚看頭的比賽，至少受到地球上1億人關注。 埃及從未有女球手晉身網球大滿貫賽事，去年首戰法國網球公開賽的沙列芙是第一個。今次她在澳網取得首場大滿貫勝仗，再創歷史，利物浦足球巨星沙拿都有功勞。

穆斯林女性受制宗教及家庭因素，參與普及和精英運動比例不及其他地方，埃及正是其中之一。網球在當地相當受歡迎，能置身大型比賽的精英球手卻不多，女球手更是絕無僅有，沙列芙成為先行者。

沒有前人帶領，她的網球路崎嶇婉延。在父母和姐姐帶領下，4歲開始接觸網球，為找尋適合的教練，在開羅逐間球會不停轉換。可是埃及根本沒有培育頂級網球手的土壤，16歲那年毅然遠赴西班牙東部華倫西亞省一個沿海城市亞利坎提（Alicante）網球學校受訓。

現年24歲的她至今仍鮮為人知，大概是因為數年前一個重大決定——選擇到美國讀書，暫不加入職業網球。

沙列芙在澳網首圈獲勝，寫下埃及女子網球新一頁。（網上圖片）

樣子甜美可人的沙列芙入場時大受歡迎。（Twitter）

不怕曲折前路 另覓蹊徑

決定來得不易，沒有大事大非，只有冰冷現實。年輕球手正式出道前，每分每秒都花錢如流水。到海外網球學校寄宿所費不菲，全球周圍飛四出參賽也是錢，沙列芙有個年長兩歲的姐姐Rana同為網球手，令父母財政壓力倍增。

當時她已晉身少年組世界排名前50位，放棄打職業前赴加州佩珀代因大學（Pepperdine University）出戰大學網球賽事，受到不少批評，「很多人說：『噢，去大學是個錯誤』云云，老實說我覺得很好，感到自己選擇了正確的路。」

2019年大學畢業，沙列芙轉打職業賽時已經23歲，對於英雄出少年的綠茵場，那是個不少的年紀。軒芝絲16歲時初奪大滿貫，嘉芙、舒拉寶娃與莎蓮娜威廉絲均是17歲，大坂直美是20歲。

沙列芙首度出戰澳網即勝出。（影片截圖）

【埃及網球甜心沙列芙】（按圖進入）

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埃及之王驚喜加持

無懼兜遠路，全因她對自己的信念，「23歲開始展開球員生涯，我仍有很多年可以打網球。畢竟只要你有那個水平，便能做得到。」她堅定地說：「就算我現在尚未可以，未來還有第二、三、四、五年，我會保持耐性。我知道我有那個水平，這才是最重要的。」

去年法國網球公開賽，她闖過三圈外圍賽成功晉級正賽，創下埃及女子網球手在大滿貫零的突破，一開電話，被三個姐姐的訊息炸爆，告訴她這個喜訊在家鄉如何震撼。好戲在後頭，埃及過億人口之中，有一個特別的支持者——英超上屆冠軍利物浦射手沙拿。

號稱「埃及之王」的足球巨星在埃及擁有國家英雄地位，他在Twitter個人帳戶分享沙列芙贏波消息，並加上鼓掌emoji表情符號加以鼓勵。一個小小暖心舉動，已令她十分感動，「沙拿在埃及獨一無二，他如此成功，得到他支持實在很美妙，令我覺得，『噢，一個如此重要的人也有關注，感謝神！』」

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利物浦球星沙拿一直留意沙列芙的比賽，還不時在社交帳戶表態支持。（網上圖片）

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求教沙拿如何應付期望與壓力

即使法網首圈遇上2號種子卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）出局，她在贊助商安排下跟沙拿會面，「當他告訴我他有睇網球，一直有留意我的比賽，令我十分震撼。」對方一句話，為她注入無窮動力，「他跟我說，當我出戰溫布頓時，如果身在英國，他會入場看我。」

她最想從沙拿身上學習的，是如何應付成名後的期望與壓力，「他說從小已一直相信自己能夠走得那樣遠，一個人的想法最終會帶你去到那裏……只要達到那個水平，任何人也可以做到任何事，但只有精神力量能帶你到該處。」

沙列芙外型不俗，目前已獲不少贊助商支持。（MayarSherif@Facebook）

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今屆澳網她第二度出戰大滿貫，在沒有多少人留意的6號場，面對世界排名187的法國球手柏姬，獲不少埃及同胞撐場。不算輕易地以7：5、7：5直落兩盤過關，沙列芙稱，「能越過一道心理關口，對我來說意義非凡。」

擅長泥地的她賽後說，「這裏的環境非常難適應，我花了點時間才能入局。場地較快，天氣熱，一切也很快，很難控制好球。」克服不利條件獲勝之後，她想走得更遠，「我為成就非常非常開心，已預備好做到更多。」

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長居墨爾本的埃及人Mina Nagib入場為沙列芙打氣。（網上圖片）

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居住在墨爾本的埃及人Mina Nagib過去10年均有入場觀戰，難得有同胞出戰澳網，他當然有入場打氣，「很榮幸今天能夠在場，她讓我們很自豪。」賽後二人開心合照，Nagib大讚對方充滿潛質和魅力，他已預備在沙列芙下一輪比賽拉大隊支持，預料至少會有50個當地同胞入場。

沙列芙或許距離成功尚有漫漫長路，她的勇氣和堅持已成為埃及不少女孩的榜樣。2011年29歲中國球手李娜在法網初奪大滿貫，2015年意大利球手彭妮達（Flavia Pennetta）贏得美國公開賽時更已屆33歲又199天。網球界確實以年少成名例子為多，同時也不乏大器晚成之輩，遲起步不一定沒可能，一切全憑一顆堅毅的心。但願不久將來，她的名字會成為繼沙拿之後，另一個家傳戶曉的名字。

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沙列芙澳網首勝精華：

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