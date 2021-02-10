沙灘排球｜劉梓浩抗癌多時終傳喜訊　感激大眾捐款助接受新療法

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-10 11:52

沙排港將劉梓浩正值最燦爛的26歲，人生卻已歷盡高低。 運動生涯為香港屢創佳績、打入2018年亞運，期間卻因病退賽，最終確診白血病；換骨髓、一度康復，癌魔卻又復發，去年更因病耗盡積蓄，需以眾籌求援。 大眾的善心沒有白費，劉梓浩接受新療法後效果理想，更在踏入牛年前夕為大家帶來喜訊。

「轉眼就半年喇，今日係公布一個好消息：我康復啦！」年廿八晚上，劉梓浩在他與拍檔王沛林的Facebook專頁寫道。

半年前，他癌症復發，卻因治療多時耗盡積蓄，急需醫藥費，遂在網上眾籌求援。幸好香港各界熱烈響應，短短一天已籌得250萬港元。

劉梓浩的抗癌路：

【亞運會 2018】沙排「王劉配」因病退賽 下屆亞運誓捲土重來

劉梓浩正面心態接受治療 「有強大的信心打勝此仗」

香港沙排「第一人」 25歲劉梓浩癌症復發 疫情中陷困境急求援手

劉梓浩癌症復發網上眾籌 一天內超額籌250萬

劉梓浩抗癌兩年多，傳來好消息。（LAU Tsz Ho/WONG Pui Lam - Hong Kong Beach Volleyball Team）

劉梓浩半年來全心治療及休息，近日終於有好消息，他當然沒有忘記大眾全力相助，「上年全賴大家的愛心和慷慨捐助，我獲得了一個嶄新療法的機會，很幸運療效理想。」他未有透露療法詳情，表示會待專家稍後分享。

雖然康復，但劉梓浩仍處於康復期，仍需覆診，亦因免疫力仍欠佳，需留在家中，「以免受到感染。」他仍答允，會在新一年「回歸」：「我會喺牛年精精神神回歸大家眼前，趁機會同大家拜個早年：身體健康，萬事如意！」

王沛林與劉梓浩的沙排故事：從2017全運會到2018亞運會之前（按圖放大）