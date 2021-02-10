【澳網】美網冠軍意外不敵台灣一姐　球手被困太久爆冷不斷？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-10 19:45

疫情下的澳網，接連出現爆冷戰果，身為72個被強制隔離酒店房14日球手之一的2019年美網冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu），次圈爆冷不敵台灣「一姐」謝淑薇出局。 賽後這位加拿大球手難掩失望之情，不過翻查謝淑薇近年對戰前列球手往績，今仗賽果其實並不意外。

2019年美國網球公開賽，年僅19的安迪莉絲古勇奪冠軍，表現一鳴驚人。短時間內世界排名一度飆升至第四位，可惜年終賽膝部受創缺陣2020賽季頭幾個月賽事，之後賽季受環球新冠疫情影響停滯，今屆澳網之前，她已經15個月沒有出場比賽。

禍不單行的是，她乘坐的包機有人染疫，成為被強制隨離酒店房、未能外出練習和出戰熱身賽的72個球手之一。首圈賽事過關後，她遇上沒有前列球手希望在早段碰頭的謝淑薇。

安迪莉絲古澳網次圈遇上謝淑薇，表現患得患失。（Getty Images）

【參賽球手早前抵達澳洲情況】（按圖放大）

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來自台灣的巨人殺手

35歲的謝淑薇目前女雙世界排名第一，女單排名僅列71位，看似沒多大殺傷力。從2001年出道至2016年，單打賽事面對世界排名前10位球手從未獲勝。可是她踏入2017年之後，已經7次擊倒一眾強敵，前「一姐」夏納、大坂直美等均曾敗在她拍下，往績相當驚人。

今仗也不例外，謝淑薇首盤已領先4：0，賽事8號種子安迪莉絲古站穩陣腳保住發球局已來得太遲，以3 ：6先輸一盤。第二盤情況大同小異，曾三奪大滿貫女雙冠軍的謝淑薇取得3：0優勢，安迪莉絲古發力扳回兩局後再失守，以2：6再失一盤敗陣，成為第8個不敵謝淑薇的前10位球手，同時讓這位台灣一姐在大滿貫面對前10球手戰績改寫成4勝3負。

台灣網球一姐再次爆冷成功，擊敗安迪莉絲古出線。（Getty Images）

【台灣一姐澳網勇挫美網前冠軍】（按圖放大）

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安迪莉絲古：我已盡全力

為什麼近年謝淑薇會出現如此重大改變？她本人的說法是，「很奇怪，跟種子球手比賽我通常會較亢奮，因為她們技術較其他球手優勝。我想（改變）是因為幾年之前，我跟前10球手已經打過很多很多很多年，感到是時候應該有所突破，如今跟他們比賽會較為舒服。」

謝淑薇賽後接受大會訪問時盡顯幽默感，主持人讚揚她已屆35歲仍有好表現時，立即用食指放在嘴唇前，示意對方別再說下去，主持人醒目改口說她「只有31歲」，繼續問她30歲後如何能保持表現、會否打到40歲，她卻說：「一個小小的提示，在亞洲，我們一般不會當眾公開說出女生的年齡……」引來全場大笑。

然而她今仗對手安迪莉絲古應該不太舒服，她不止早前因乘坐前往澳洲參賽的包機有人染疫到埗後被強制隔離酒店房內，為保參賽資格更退出上周舉行的熱身賽。「我步出球場時望看教練，我跟他說：『今天我很失望，那已是我的全部』。」她沮喪地說：「我知道自己今天已付出一切，那是最令我失望的。」

15個月沒有出場的安迪莉絲古表現未如理想，十分無奈。（Getty Images）

【網球場外的輕熟女謝淑薇】（按圖放大）

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種子球手瘋狂落馬

安迪莉絲古並不孤單，30度的高溫之下，加上疫情和強制隔離三重影響，今屆澳網已有不少種子球手落馬。女單12號種子艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）、13號種子干達（Johanna Konta）、16號種子馬迪芝（Petra Martic）、20號種子莎卡莉（Maria Sakkari）、23號種子姬爾芭（Angelique Kerber）、24號種子列絲姬（Alison Riske）、30號種子王薔、31號種子張帥均在首圈出局 。次圈除了安迪莉絲古外，9號種子姬維杜娃（Petra Kvitova）和17號種子萊巴姬娜（Elena Rybakina）亦已落馬。

經過兩輪賽事，32名女單種子球手已有11個出局，接近總數三分之一。

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