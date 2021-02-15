【英超】阿仙奴險簽陣容又多一人　雲格爆當年最後悔放走三名愛將

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-15 16:16

曾執掌阿仙奴22個球季的雲加最近接受英國一間電視台訪問，大談當年兵工廠的轉會內幕，令他的「險簽大軍」又添一人。

雲格透露在2016年，阿仙奴屈居於「奇跡」奪冠的李斯特城，以第二名完成球季。當時雖然陣中有「神鋒」基奧特及「大帝」韋碧克，但他仍想尋找一名風格與別不同的射手，跟阿歷斯山齊士及奧斯爾產生另類化學作用。

前阿仙奴領隊雲格曾帶領球隊在2003/04年不敗贏得英超。（Getty Images）

剛協助李斯特城首奪英超錦標的英格蘭前鋒占美華迪當時如日方中，此子曾經創下的連續11場英超入球紀錄更令雲格「垂涎欲滴」。

「阿仙奴控球在腳，風格不是華迪最擅長的防守反擊，但華迪閱讀球賽能力極高，在禁區內走動的時機也很準確，總能創造空位。」

華迪2016年狀態火熱，助李斯特城首度贏得英超冠軍，被雲格睇中。（Getty Images）

「雲格險簽大軍」實力達宇宙級 細數最強11人：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

這位前阿仙奴領隊坦言為買「心頭好」，向對方開出高價合同，但雲格稱時任「藍狐」主席維猜拒絕放走這位當家射手，並向華迪提供一紙豐厚長約。

「金額應該跟阿仙奴的差不多，甚至更高。」雲格又指，球員也因考慮上陣時間等問題，最後選擇留隊，結果成為兵工廠「險簽」隊的一員。

法比加斯曾經是阿仙奴最有潛質的新星，雲格透露自己最後悔賣走他。（資料圖片／Getty Images）

細數阿仙奴2004年不敗贏走英超後，慘被賣走的隊長：

+ 4 + 4 + 4

賣隊長還債 最後悔三人離隊

除此之外，雲格也承認當年阿仙奴因將主場由高貝利搬至酋長球場而負債纍纍，不得不變賣隊長還錢，包括法國中場韋拉、傳奇前鋒亨利及被球迷稱為「叛徒」的法比加斯。

法比加斯早在16歲便加盟兵工廠，一度成為球隊隊長，但在24歲時轉投「母會」巴塞隆拿。雲加直言對此子跟另外兩位球員離隊深感後悔，「還有高路托尼及雲佩斯，都在很當打的時候就離開了，我一直都很希望他們能夠留隊。」

英超第24輪戰果：