英足總盃決賽︱根度簡再成關鍵先生領曼城挫曼聯　大肚腩曾淪笑柄

曼城邁向三冠王之路的第二關，英格蘭足總盃決賽面對曼聯，根度簡（又譯：京多安，Ilkay Gundogan）又一次挺身而出。他為藍月亮閃電開紀錄，至球隊被追平，形勢打回原形之際，他再入一球，曼城終憑根度簡的兩個入球，以2：1捧盃。

德國球星在曼城陣中星光及不上迪布尼或夏蘭特，事實上這位好波之人平日的工作不算十分起眼，不過每當球隊需要他的時候，總會及時而出，實在是位心理強大的「關鍵先生」。

回想9年前，23歲的他曾背着腰傷、挺着大肚腩，質疑自己是否還能繼續足球生涯。



這隻足總盃，會否是根度簡在曼城的最後一隻獎盃？還看今屆歐聯決賽。（Getty Images）

若有留意根度簡加盟曼城前的發展，大概都知道他雖天才橫溢，卻曾經歷過一段相當艱難的歲月。

根度簡是曼城陣中重要一員。（Getty Images）

從紐倫堡轉投多蒙特 一次國際賽期成惡夢開始

2011年，當時的多蒙特「金童」紐尼沙軒轉投皇家馬德里，時任主帥高普遂由紐倫堡簽入20歲的根度簡代替，貫徹「蜜蜂兵團」一貫低價買入潛力球員的政策。根度簡在這支德甲勁旅發展不俗，曾助球隊打入歐聯決賽，2013年，他在季初的德國超級盃入球助球隊以4：2擊敗拜仁慕尼黑奪冠，原以為再有一個強勢賽季，未料1個月後，他在國際賽期間遭受嚴重背傷，更需做手術，成為他惡夢的開始。

根度簡由受傷到復出之間，足足428天——更禍不單行的是他在這段期間暴漲，「肥照」更廣為流傳，令他屢屢遭球迷嘲笑，猶幸在他無法踢球之時，多蒙特仍與他續約兩年，生涯總算有保障。

從重傷到重登高峰，根度簡掙扎7年的歷程（按圖放大）：

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曾懷疑自我 「鬥志滿滿但身體無法配合」

但康復之路也不易走，好不容易復出後，根度簡曾坦言：「那時我擔心自己無法再在頂級賽事立足，許多報道也令我相信一件事：大傷過後，就不要有太多期望了……腦袋裏的負能量比正能量多許多。」他回想復出後首兩場比賽，感受到球迷對自己不像以往般信任，令他再遭打擊；更曾有一段時間，身體和腦袋像是完全分裂，「腦袋裏鬥志滿滿，但身體配合不了，還像在告訴我，你做不到的……當你無法以表現回應他人的質疑，就會開始懷疑自己。」的確，在他轉會曼城前，外界評論繼續質疑以他的傷患紀錄，是否值得那2700萬歐元轉會費。

傷患曾有一段長時間繼續纏繞根度簡——2016年轉會曼城之前不久，他的膝蓋脫骹，休戰4個多月，但哥迪奧拿仍執意將他帶到曼城，未料轉會後不久他又大傷一場，今次是十字韌帶撕裂，賽季再度報銷，他休養了足足8個月。

根度簡不再是昔日懷疑自我的小伙子，進入而立之年，他克服了心魔、登上生涯高峰。（instagram）

大概是年輕時那次重傷磨煉了他的意志，儘管偶有大小傷患，根度簡在曼城每季平穩地貢獻入球和助攻。

近季他不時在迪布尼受傷之下，頂上後上殺手的位置，根度簡在這個最熟悉的位置、踢出最好的自己，尤其在2020/21球季各項賽事交出17個入球及5次助攻，登上生涯高峰。隨後兩季他依然能維持高效表現，2021/22及2022/23球季再次交出雙位數入球和多次助攻。

曼城領隊哥迪奧拿足總盃決賽後緊緊擁抱根度簡。（Getty Images）

一般比賽未必會察覺他存在，但每逢曼城啞火或需要入球，根度簡總是能取得致勝或關鍵入球，今季英超已再多次證明，這場足總盃決賽又是如此。

他跟曼城的合約季尾屆滿，前途未明，無阻他在季尾大爆發，先後在英超對列斯聯和愛華頓連續兩仗梅開二度，令英超提早封王沒有懸念；足總盃決賽對曼聯包辦兩個入球，賽後曼城領隊哥迪奧拿明言想留住根度簡。無論季尾是否離隊，這位「關鍵先生」在曼城的任務尚未完結，6月11日凌晨歐聯決賽對國際米蘭，或許又是他的表演時間。