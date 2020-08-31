【行山】蘇皓兒夜登鳳凰山看日出　長腿女神愛挑戰高難度路線

蘇皓兒（Chole）憑TVB劇集《那些我愛過的人》人氣急升，這名「長腿女神」也很喜歡運動，她周日第一次嘗試凌晨行山，登上香港第二高峰，在鳳凰山上觀賞日出。她表示上周六晚沒有睡，就直接去行夜山。蘇皓兒之前都行過一些5星級難度的路線，例如蚺蛇尖及狗牙嶺，是行得之人！

蘇皓兒昨日在Instagram分享行鳳凰山看日出的照片及影片，見到她一身行山裝束，站在鳳凰山的石上，與日出合照。她表示這是第一次凌晨行山看日出，雖然人很睏，但景色很美。她還在留言提到，自己那晚沒有睡覺，就直接去行。

【蘇皓兒行山相】

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鳳凰山高934米，為香港境內第二高峰，僅次大帽山，它也是大嶼山的最高峰。鳳凰山是香港看日出的好地方，在幾十年前，行山界已有鳳凰觀日的節目。上鳳凰山最簡單的方法是行鳳凰徑第3段，可從昂坪或者伯公坳出發登山。

雖然夏日炎炎，但晚上清涼，加上高山低溫及大風，蘇皓兒看日出時都穿上Nike風褸，所以有心夏天行夜山看日出的朋友，記得帶備擋風保溫裝備。

雖然蘇皓兒表示落山時累到都不說話了，但她其實並非行山初哥，已經涉足過一些行山界的高難度路線。在今年5月，蘇皓兒與朋友行了狗牙嶺，她們經西狗牙上鳳凰山，之後落伯公坳，行了5個半小時，她邊行邊讚歎風景很美，那次她帶了4升水上山。

【蘇皓兒Instagram靚相】

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在3月的時候，蘇皓兒就上了「香港三尖」之一的西貢蚺蛇尖，她覺得爬高難度的山比較好玩，但強調要準備充足及注意安全。她那次還戴了手套。今年1月時，她都行過昂坪棧道。

翻看她的行山照片，蘇皓兒似乎很信任Salomon的行山鞋，她這次夜攀鳳凰及之前行蚺蛇尖和昂坪棧道，都是穿Salomon X Ultra 3的低筒行山鞋。她今次還展示了Salomon的越野跑背囊。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo Tsang：

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