足球熱話︱外流多年韓國球星驚傳性侵學弟　被指「不就範便狠打」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-24 20:32

韓國體壇再爆新醜聞，兩個受害人透過律師匿名指控20年前在小學年代被兩個師兄多次性侵和毆打，從案情蛛絲馬跡顯示，其中一個施襲者，正是前國家隊隊長奇誠庸。 這個32歲球星所屬經理人公司已發聲明，表示奇誠庸與事件無關。

周三（24日）較早時間，事件兩名受害人的代表律師發出聲明，詳細交代案情：二人均較被指控的球員年紀細一年，2000年1至6月期間，該球星與他的隊友強逼他們發生性行為，如果二人不肯就範，便會被「無情地狠打」。

該律師形容，涉案者「是近日加盟首爾地區一間球會的星級球員」、就讀全羅南道的小學、2000年為小學六年級生，加起來之後，去年7月回到韓國球隊FC首爾落班的32歲球員奇誠庸，名字呼之欲出。

曾效力多支英倫三島球隊的奇誠庸，涉及20年前的性侵案。（Getty Images）

【奇誠庸曾效力哪些球隊？】（按圖放大）

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當時學校足球隊成員全部需要入住球隊宿舍，只能在周末回家。「兩個年紀較小的球員，由於身材矮小加上性格內向，成為侵犯者的獵物。」代表律師表示，即使20年過去，兩個受害者依然清楚記得事發經過，因可怕回憶備受折磨。

他承認，由於侵犯者當時也未成年，而且為時太久已經超過法律追溯期，進行刑事檢控將會十分困難。可是兩個當事人至今仍可鉅細無遺憶述事發經過，甚至連被性侵犯的事發日期亦能夠逐一說明，因此他決定公開事件。受害人的首要要求，是一個真誠的道歉，「他們所受到的傷害，對二人的生活帶來嚴重影響。」

【奇誠庸與年長8年的明星太太】（按圖放大）

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其中一個受害人曾參與職業足球8年，數年前已經退役；另一人則為足球經紀。加害者除盛傳的奇誠庸以外，另一人經歷短暫球員生涯後，在光州地區一所大學出任助理教授。

相關指控發出後數小時，奇誠庸的紀理人公司C2 Global宣稱，這位曾在海外效力多支球隊的球星以及他所效力的韓職球隊FC首爾均與案件「完全沒有關連」，還表示，奇誠庸將會就不實指控帶來的損失，採取一切所需法律行動。

今次事件再次為韓國體育界蒙上陰影。近期當地職業排球和棒球接連出現多宗欺凌指控案件，本月初女排國家隊雙星李在英、李多英姐妹被指學生時代曾欺凌中學同學，甚至持刀威嚇對方，兩人承認昔日過錯後，目前正被所屬球會無限期停賽。曾為國家隊出戰2014亞運的34歲男排球員朴相河，更在欺凌指控之中，本周一（22日）突然宣布退役。

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