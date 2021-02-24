【行山】2020年郊野公園訪客升但垃圾量下降　損毀植物個案增加

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-24 19:31

環境局局長黃錦星今日回覆立法會議員提問，提到維護行山徑，以及郊野公園內的違規活動。過去3年，漁護署加上聘用約百名非公務員人手，建造及修復了40.5公里左右的行山徑。2020年受新冠肺炎疫情影響，郊野公園露營地點及燒烤場有段時間封閉；漁護署去年有61宗成功檢控郊遊人士進入已封閉場地。

姚思榮議員問到漁護署維護郊野公園設施（例如行山徑）的開支及人手，黃錦星回覆指，維修及保養郊野公園設施（包括行山徑、燒烤場及露營場地等）屬漁護署日常管理郊野公園工作的一部分，所涉及的人手及開支並沒有獨立分項數據。

除部門人員外，漁護署在過去3年亦有透過聘用非公務員人手在多個郊野公園協助山徑維修工作，當中總共涉及約百多人及逾2000萬元。在漁護署及非公務員人手合力下，過去3年建造及修復了約40.5公里的行山徑。此外，漁護署亦有在郊野公園進行小型改善工程，例如裝設加水站等。

漁護署之前與環保團體綠惜地球合作，舉辦維修山徑的工作坊。（顏銘輝攝/資料圖片）

只計香港四大遠足徑麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，總長度已達298公里，而33條郊遊徑共長189.9公里。雖然部分路段重複或者不是漁護署管理，但加上各種行山徑，郊野公園的山徑網絡總長度約500公里。另外，漁護署近年舉辦了一些修築山徑的工作坊，邀請市民體驗維修山徑，還與環保團體合作，招募修築山徑的義工。

漁護署去年根據《郊野公園及特別地區規例》（第 208A 章）的成功檢控有678宗，當中有61宗是郊遊人士進入已封閉場地。受疫情影響，郊野公園露營地點及燒烤場去年部分時間封閉。

受疫情影響，郊野公園露營地點去年部分時間關閉。（顏銘輝攝/資料圖片）

2020年在郊野公園亂拋垃圾檢控個案比之前兩年下跌，但損毀植物、非法生火都有上升。另外，未經准許管有或駕駛單車或車輛的檢控個案都比前年多。

山火、越野電單車毀雞公嶺 一年失17個維園植被 山野傷痕纍纍

過去3年的郊野公園檢控個案數字。（立法會文件）

去年的郊野公園訪客數字有1200萬，收集到2300公噸垃圾。郊野公園內收集到的垃圾，主要是來自露營和燒烤地點。由於在2020年露營和燒烤地點在部分時間關閉，因此前往郊野公園的整體訪客數字雖然上升，收集垃圾數量反而下跌。

郊野公園去年遊客上升，但收集到的垃圾量下；漁護署解釋，燒烤場及露營在疫情下部分時間封閉。（立法會文件）

財政預算案｜改善10條熱門行山徑 撥5億提升郊野公園設施

【▼▼旅遊事務署及漁護署第2期計劃將會改善的10條熱門及具旅遊潛力行山徑▼▼】

+ 4 + 4 + 4

行山前，與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：