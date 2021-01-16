山火、越野電單車毀雞公嶺　一年失17個維園植被　山野傷痕纍纍

元朗雞公嶺去年經歷多場山火，其中一場更燒了兩日兩夜，山野頓成一片焦土。禍不單行，疫情下頻繁的越野電單車活動，在山頭劃出一道道傷疤。 有環團近月記錄元朗雞公嶺變化，發現山野傷疤加深及增多，綠地呈沙化，近看如開墾了的田，持續的水土流失造成有半個人高的沖蝕坑。陡峭山坡上，卻如鬧市般出現人車爭路，無車牌的越野電單車在山野如「無皇管」般飛馳。環團促請政府認真執法，盡快修復受傷了的郊野公園山徑。

▼山火過後 雞公嶺餘一片焦土▼

位於林村郊野公園範圍的雞公嶺，是行山熱點之一。去年在重陽節前夕（10月24日）發生山火，一燒就燒足兩日兩夜。根據漁護署資料，去年雞公嶺郊野公園範圍有3場山火，影響面積達334公頃，即波及面積超過17個維園，成近5年影響面積最廣；而整個雞公嶺去年山火達5宗，其中1宗被消防處列為與不小心處理或棄置煙蒂、火柴和蠟燭等有關。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙慨嘆，一個山頭一年竟承受多場山火。眼看草海消失，換來光禿禿的山頭。她指出，保護泥土的植被燒死後，表土裸露，終致土質變差，遇上大雨容易造成水土流失；即使山野長出野草，若再遇山火隨時將成助燃劑，易令火勢更迅速蔓延，形成惡性循環。

▼三組對比圖 見證雞公嶺衰落▼

近一個半月創傷加劇

雞公嶺尚未從大火後重生，近期頻繁的越野電單車活動，再令山野難以喘息。雞公嶺是越野電單車愛好者練習熱點，近月山頭已被「刨出」一條條「賽道」，近月更趨惡化。綠惜地球對比去年11月15日及今年1月1日的視察圖片，發現該處山徑損耗已編織成網狀，車胎把植被及表土「刨走」，山頭浮沙碎石及沖蝕坑增多，一個半月內迅速崩壞。

行山客除面對人車爭路，途經時顯得狼狽，山頭沙塵滾滾的景觀亦降低旅遊價值。據鄭茹蕙觀察，曾目擊多達10部越野電單車同時在雞公嶺出沒，對方沒有掛上車牌「周山跑」，擔憂一旦發生意外，對方絕塵逃去亦難以追究。

除越野電單車，單車手亦視該處如「單車徑」。林村郊野公園範圍內未有劃設越野單車徑，但有單車手把上月挑戰雞公嶺的短片上載YouTube。從影片可見，拍攝日子在一個周日，數分鐘的片段已見拍攝者相繼遇上逾30名行山客，兩者之間的距離伸手可及，不少行山客要停步「讓單車」。片段中，單車手更幾乎撞到一名市民，而單車留下的胎痕亦加快山徑沖蝕。

有單車手把去年12月挑戰雞公嶺的短片上載YouTube，影片可見與行山客距離伸手可及，更幾乎撞到一名市民。（網上影片截圖）

被評為「被遺忘的郊野公園」

鄭茹蕙形容雞公嶺是「被遺忘的郊野公園」，皆因雞公嶺上沒有正式行山徑，也沒有任何指示牌、地圖、求助設施等，不少市民甚至不知道原來雞公嶺屬郊野公園範圍。她促請當局認真執法，加設警告牌及定期巡視，加重罰則增阻嚇性，亦應檢討及加強防止山火策略，如增設AI系統監察山火，以加快通報。

▼雞公嶺被輾到「傷痕纍纍」▼

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環團料修復以年計算

受山火及越野電單車夾擊，雞公嶺如何復原？鄭茹蕙認為，斜坡沙化難復原，必須停止破壞，例如圍封被「刨爛」的地方改善，防止進一步的水土流失及表土沙化，她直言「破壞容易，但修復以年計算」。

中大地理與資源管理學系副教授伍世良亦認為，政府必須嚴正執法，打擊頭號敵人（即越野電單車），以及規劃指定行山徑供行山客使用。

鄭茹蕙促請當局認真執法，加設警告牌及定期巡視，加重罰則增阻嚇性。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

越野電單車闖郊野公園去年僅4宗檢控 罰款數百元

漁護署回覆指，雞公嶺的管理主要配合自然保育目的，範圍內設有兩塊資訊板，主要提供郊野公園地圖及有關法例等訊息，亦已裝置警告牌，提醒市民有關單車或車輛進入郊野公園的管制。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人未經許可不得將單車或車輛（包括電單車）帶進郊野公園，違者最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月。去年只有4宗電單車非法進入郊野公園的檢控個案，被判罰款300元至600元，另有14宗相關個案仍在調查。署方稱，十分關注越野電單車違例進入林村郊野公園情況，已派職員到該處視察及了解，亦已加強巡邏。

此外，漁護署計劃在雞公嶺適合的地點增設隔火帶，減低山火蔓延，亦研究應用科技（如山火監測攝像機）的可行性，協助監測雞公嶺一帶地區的山火。發言人又指，受山火影響的地區是優先植樹地點，在執法及防火工作取得一定成效後，會在合適位置種植耐貧瘠、耐燃及生長較快的植物，以加快修復因山火或非法活動而被破壞的植被。