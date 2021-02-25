西甲︱蘇亞雷斯離隊後首轟巴塞　感不受尊重：「我刻意投馬體會」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-25 21:09

去年夏天當朗奴高文接任巴塞隆拿主帥，為球隊贏得13隻獎盃的功臣蘇亞雷斯，突然失去立足之地。這個34歲老將被無情趕走，下一站出乎意料是馬德里體育會。 他一直對離隊內幕保持沉默，今季以一個又一個入球說話，至近日接受《法國足球》雜誌訪問，阿蘇終於忍不住力數舊東家巴塞。

2014年夏天，蘇亞雷斯由利物浦轉投巴塞隆拿，與美斯和尼馬組成令人聞風喪膽的MSN前鋒組合。三人入球如拾草芥，發揮職業生涯最佳水平，獎盃自然手到拿來。

尼馬2017年離隊加盟巴黎聖日耳門（PSG），年紀相近的美斯與阿蘇愈來愈親密，總是出雙入對。二人球場內默契十足，球場外兩家人亦經常一起活動，然而巴塞上季四大皆空，歐聯8強2：8慘負拜仁慕尼黑，之後美斯一度求去失敗，球會找朗奴高文領軍為球隊進行改革，第一件事就是清走陣中老將，阿蘇亦是其中一員，這對最佳拍檔去年夏天被無情拆散。

美斯與蘇亞雷斯老友鬼鬼，可惜今季二人已各為其主。（Getty Images）

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球會逼走蘇亞雷斯，令美斯和碧基等主將十分不滿，不惜公開力數球會不是。當時蘇亞雷斯未有多言，只哀傷地說：「離開一個無論作為球員還是一個人也給予我很多的地方，這特別的一天感覺傷感。我跟家人和好友均享受每一分鐘，我會記住這家偉大球會一切的美好，以及我來到之後曾經幫助我的每一個人。今天開始迎接新挑戰……多謝你們，別忘記我會一直想念你們。」

經過半年沉澱，他終於首度打破沉默：「在一個不再需要我的地方，我不會開心。」

蘇亞雷斯接受《法國足球》雜誌訪問。（法國足球官網截圖）

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「改變某程度上是好事。我在巴塞經歷一切，事情發生之後，我渴望轉變。」他口中的「事情」，正是新帥朗奴高文致電告訴他不在球會計劃之中，「最困難的部分是，當你跟家人在同一地方生活6年，已習慣當地生活之後，實在難以跟我的孩子解釋我們要改變。」

他說孩子在巴塞隆拿有自己的朋友和生活習慣，是轉會最困難一點，尤其在疫情當中，他們難以在馬德里跟其他人互動。相信所有家長也跟阿蘇一樣苦惱，面對精力旺盛的孩子，任何課外活動也不能做，只可留在家中，令一切變得複雜。

「他們想念在巴塞隆拿的朋友和我太太的家人，但也有好的一面：一個不再需要我的地方，我不會感到開心。現在家人感到我很快樂，那是最重要的事情。」

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「巴塞高層不尊重我」

「最令我困擾的地方是，他們跟我說我已老了，不能再在高水平作戰，無法一支偉大的球隊之中領導鋒線。」蘇亞雷斯趁機盡訴心聲，「這令我很不高興。如果我連續3、4年無法在巴塞那樣的球隊有任何成就，我會理解，不過我每年在巴塞也攻入超過20球，數字僅在美斯之後。」

他指出，「在巴塞，環境已經改變，球會需要轉變，我接受。惟一困擾我是事件的過程，我想我值得多一點尊重。」蘇亞雷斯認為，要他離隊是個無法避免的決定，「我感覺自己不再受重視，我有我的尊嚴，我告訴自己要繼續向世人展示價值。」

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刻意轉投馬體會 向巴塞還以顏色

「這正是為何加盟馬體會、一支具競爭力球隊的想法，如此吸引我。」他批評，巴塞領導層的做法令他十分不爽。

轉投巴塞勁敵後，蘇亞雷斯今季聯賽20次上陣，已獲得16入球2助攻，射手榜僅次老友美斯，馬體會也在西甲聯賽榜高奏凱歌，目前23戰得55分位居榜首，力壓皇馬和巴塞兩支班霸。他的舊東家巴塞多踢一場之下，落後馬體會5分。

假如馬體會能夠領先到底，奪得今屆西甲冠軍，將會是蘇亞雷斯向巴塞高層的完美復仇。

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「活得比你好」或許是蘇亞雷斯的心聲。（Getty Images）

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