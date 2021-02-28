港超聯｜禁賽風波後　飛馬贏波解禁　郭嘉諾：踢好波是最好交代

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-28 18:34

港超聯球隊天水圍飛馬上訴得直獲足總解除禁賽令，今（28日）午憑前巴甲兵達施華梅開二度輕取標準流浪，主教練郭嘉諾認為，一場好波正是對球圈「最好的交代」。

飛馬開季走勢一般，連同日前遇上禁賽風波，士氣難免受損。不過球隊有主帥郭嘉諾做「訓導主任」，今仗稍見起色，上半場早段捱過流浪姚浩明及鍾昇霖兩記頭槌攻門，換邊後逐漸主導形勢。

飛馬一度受禁賽事件困擾，主帥郭嘉諾認為好表現就是最佳回應。（袁志浩攝）

達施華尾段發力 飛馬升次席

正選上陣的飛馬超級外援達施華50分鐘右路獨闖龍潭窄角度勁射，被奧利斯單手托出底線。始終「足球不是一個人就可以踢的」，達施華75分鐘終靠隊友打破缺口，他接應謝朗軒右路傳送，第一時間起「黃金右腳」撞射破網領先。

港超聯禁賽事件相關報道：

疫情下財困 愉園飛馬拖欠費用遭足總禁賽 傳欠薪多時

理文表態拒菁英盃四強補賽 質疑足總特事特辦

【01體論】專業之中容得下幾多人情？ 港超禁賽風波帶來的兩難

正所謂「真正的比賽就是打仗」，雙方今戰在中場連番勇猛攔截，球證何煒昇合共出示5面黃牌才能鎮住場面。交出助攻的謝朗軒全場上上落落，尾段由法比奧「接力」，飛馬在鞏固防線後再有反擊機會，86分鐘飛馬後場大腳踢前造就達施華單刀，這位前巴甲兵輕鬆燙入成2：0，復賽以來兩戰共射入3球，成為球隊最新的「金牌殺手」。最後飛馬以兩球淨勝流浪，升上積分榜次席，反壓頓成「三叔」的傑志。

天水圍飛馬超級外援達施華表現出色，入球後激情慶祝（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

郭嘉諾稱飛馬「事情多」 望可專心教波

飛馬季前一口氣簽入3名超級外援，然而曾跟尼馬做隊友的班拿度已離隊，中鋒山度士亦未「交到貨」，達施華的演出總算「出人頭地」。郭嘉諾透露一直堅信此子具備能力，「當初到埗後隔離，他需時間適應，港超（因疫情）停擺幫了他一個忙。」

這位少帥又豪言飛馬「絕對有競爭能力」，奈何自己今屆加盟飛馬後「事情很多」，尤其近日的禁賽風波令自己心情「起起跌跌」，希望未來可以專心執教，「想盡教練責任，贏每一場波。」郭嘉諾又特別感謝其他球會幫忙，助飛馬今日「復出」，「全取3分很高興，但更高興是有得踢。相信踢一場最好的比賽，是對本地球壇最好的交代。」

港超聯：天水圍飛馬 2：0 標準流浪（按圖放大）