接觸跑山為做好份工　最怕曬黑但投身消防｜毅行者先生陳國強專訪

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-27 09:02

「毅行者先生」陳國強（KK）在跑山界無人不識，當年毅行者3連霸，成為一時佳話。其實，KK少年時體能一般，不喜歡跑步行山，最怕太陽曬，後來被派駐西貢消防局，與山結緣，改變了他的下半生。

60歲的KK退休5年，雖然已經離開消防工作，但他的生活仍很忙碌，既要籌辦越野賽，推廣運動，又經營「毅行教室」，訓練學生，希望將大半生從山上所學到的傳承下去。

KK在毅行教室接受訪問，大談他的消防拯救及跑山經歷。（龔嘉盛攝）

KK皮膚黑黝，聲如洪鐘，外表不似六旬老漢，如果他自稱四五十歲，相信都沒有人會懷疑。不過，KK少年時最怕曬，只愛釣魚及保齡球；跑山？他那時從來沒有想過。

「我以前係一隻『白皮豬』，白雪雪又留長頭髮。」KK說：「就算去游水，我都唔會坐喺沙灘睇女仔，一去到就潛落水。」

他原本在酒樓工作，有次釣魚後遇到消防處的流動招募車，抱玩耍的心態與朋友入去一試。雖然KK那時體能平平，但勝在夠高夠重，通過體能測試，獲得取錄。他說：「點解我嗰陣肯入消防？因為9月入班，冬天操到年頭出班，總之都唔會太曬太熱。」

KK分享他年輕時做消防員的照片。（龔嘉盛攝）

「我成日同人講笑，我同周潤發係同期，我以前唔識字，周潤發識字就去咗廣播道，我就去咗廣東道。佢入咗電視台，我就入咗消防局。」

KK最初駐守市區消防局，但在1995年，他迎來人生的一次重要改變，升職後被派駐山旮旯的西貢消防局，感覺如同轉工。他說：「返工一個月，都做唔到幾單case（個案），覺得白逗人工，戇戇居居咁，成日諗住唔撈。」

KK分享他駐守西貢消防局時，開始接觸行山及跑山。（顏銘輝攝）

有一晚，KK接報拯救行山人士，與同事出車到北潭坳，會合行出馬路報警的傷者同伴。他說：「佢係着行山嘅涼鞋，仲行得快過我。佢本身已經行咗好耐，日頭行到去米粉頂，之後行出北潭坳求救，到家陣再帶我哋入去，都行得快過我。我覺得冇理由，緊緊跟住佢，但有啲位置都跟唔到，跟唔得貼，有啲落後。我已經係隊入面最fit嘅一個！」

KK與同事行到米粉頂找到傷者，他們再慢慢行回去，結果到深夜3點時才完成這宗山野搜救個案。回到消防局，KK在床上輾轉反側，未能入睡，到翌日早上放工，他第一時間去書局買份西貢地圖，重行前一晚救人的路線。

坐蚺蛇尖頂，望向東龍二輋的方向。（顏銘輝攝/資料圖片）

KK回憶，這是他第一次認真地行山，他說：「我坐咗喺蚺蛇尖頂好耐，坐咗成個鐘，我問自己，既然你守得呢區，係咪要熟讀自己個區？人地一講座山，你應該要知喺咩地方。你做得呢行，前半已經做得好好，後半係咪就咁Hea下Hea下？」

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一次拯救行山人士的行動，激起了KK的鬥心。自此之後，他每星期至少會在一日放工後，到西貢行山。漸漸地，他熟悉了西貢各個山頭，煉成一雙縱橫山野的鐵腿。他說：「練到所有山路都難唔到你，高山拯救做到得心應手。自己又少少好勝，同普通人行山，點可能比人慢！可能吹大咗少少，我哋係同火神搏鬥嘅勇士，係咪先？我哋係從普通市民入面挑選出嚟喎，我過唔到自己。」

KK記得有次入東壩到西灣山的救援行動，拯救中暑不適的行山人士。（顏銘輝攝/資料圖片）

在KK的消防生涯之中，他最難忘一次是90年代，在西灣山的山野拯救，因為有很多行山人士出事。他說：「嗰次係大暑嘅天氣，好熱好濕，嗰日起碼100人出事，其中一個失救而死，冇記錯係地下鐵公司嘅職員。」

眼見幾乎每個上山的人都不適，KK果斷地封路，禁止行山人士再上西灣山，他說：「有啲人話『我家陣幾生猛，點會有意外！反而我見你做到死死下，意外喎！嘿！』，有人咁樣講啦，但我話絕對要所有人落山，唔想再有意外。」

KK是退休消防員，山嶺搜救經驗豐富。（顏銘輝攝）

KK憶述那天的工作簡直應接不暇：「朝早9點3檢查工具，但未檢查完就要出車，9點幾做到（晚上）7點幾，8點先返到局。以為做完嗰陣，行到西灣山腳，落到浪茄海灘之前，又見到有人唔舒服。喺東壩尾又上又落，做足全日。嗰日情況特別嚴重，仲有兩三個垂危。」

KK對山野搜救的投入還感染身邊的同事，「我仲將西貢（消防局）……我諗都係歷史性，我間局21個人當值，有19個收工去跑步，由北潭涌閘口，跑到東壩尾再跑返轉頭。好多時啲官員開會，都拎我哋西貢局嚟講，『你哋要勤力積極，好似西貢咁樣，做到間局幾威，為部門爭取聲譽』。嗰時我哋癲到，（山野拯救時）民安隊都有嚟幫手，我同佢哋鬥快上山，一場都未輸過，我哋唔係流！」

KK表示在他當值期間，從未有搜索個案失手，除了丁利華之外。（顏銘輝攝）

KK甚至表示，他處理過的山野拯救個案之中，幾乎沒有一宗是找不到的，除了一宗。KK嘆道：「未試過搵唔到，真係未試過，除咗丁利華……」2005年，反黑組休班探員丁利華獨自到西貢行山，期間懷疑迷路報警，多個政府部門及民間團體大規模搜索，但至今仍找不到他，成為香港行山界的著名懸案。

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