丁利華行西貢人間蒸發　KK山嶺搜索生涯唯一懸案｜毅行者先生專訪

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-28 13:05

丁利華行山失蹤事件，一直是香港行山界的懸案。 3屆毅行者冠軍陳國強（KK）曾經駐守西貢消防局，擅長山野搜救，十分熟悉西貢郊野環境。KK憶述15年多前，上司急召他取消休假，帶一隊人搜索休班警員丁利華。這是KK消防生涯之中，唯一一宗無法找到失蹤者的山野搜救個案，他說：「以我嘅經驗，一定係唔使做，不過我哋一定要做。」

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2005年9月11日，反黑組休班探員丁利華到西貢行山，期間迷路報警，之後警方、消防、民安隊等多個政府部門加上民間團體，大規摸搜索西貢一帶的郊野無果，丁利華至今仍然失蹤，如同人間蒸發。在網上廣傳的丁利華報警對話中，他表示由北潭涌出發行了兩個多小時，聲稱正在行麥理浩徑，位於西貢東，他還講了多組來歷不明的數字。

在2005年，西貢郊野公園發生「休班警丁利華失蹤事件」。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

KK在90年代中被調到西貢消防局，十分了解西貢的郊野環境，山野拯救經驗非常豐富。他之後駐守沙田及馬鞍山等地，亦常常參與山嶺搜索。當記者問起丁利華失蹤事件，KK說：「呢一單，我梗係有份！」

「我當時本身係休假，但東區高級指揮官叫我取消休假，返嚟主管架細搶去做搜索。呢單其實喺我放假前已經搵咗兩日。我認知之中，呢單係香港開埠以來用最多人力物色去做嘅失蹤個案，但我知道一定冇得搵！以我高山拯救搜索做到得心應手，出晒名，我覺得呢單嘢冇得搵。」KK肯定地說。

KK透露當年曾參與丁利華的搜索行動。（龔嘉盛攝）

KK看過電話網絡供應商提供的紀錄，知道丁利華報警時的位置範圍，亦了解到警方、消防、飛行服務隊搜索過的地方，憑他在西貢搜救多年的經驗，認為這宗是「無頭公案」。

「嗰時架MCU（流動指揮車）擺咗喺北潭涌，叫我上去。我上到去好寸，照經驗咁講，話畀佢哋知。以我嘅經驗，一定係唔使做，不過我哋一定要做。唔使做嘅意思係，一定冇結果，但一定要做，我同你啃最難嗰條線。」KK那時已經向上司「寫包單」，一定找不到，但他依然帶了一隊人，經一條冷門路線上大枕蓋，再去大蚊山搜索，最後落大浪坳。

KK記得他帶了一隊人上了大枕蓋，再去大蚊山，尋找丁利華。（顏銘輝攝/資料圖片）

KK坦言一行那條路，都知不會找到，「其實我一上座山，就知有冇人行過。如果有人行過，啲草會斷，會順邊個方向去斷；睇下地下有冇泥印，新鮮唔新鮮；有冇蜘蛛網斷過，係新斷定舊斷……根本我都知道晒，我玩山玩到咁係咪好黐線？」

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KK由丁利華的衣著開始分析，他說：「佢著對皮鞋或者波鞋，恤衫西褲，你會唔會去爆林？一定唔會去爆林，同埋你拎住相機影相，影相就一定行大路。兩個幾鐘頭，以一個普通人，你覺得可唔可以由北潭涌起步，去到東壩，上埋西灣山頂，出到長咀？冇可能！」

當年丁利華在西貢行山失蹤，救援人員走遍西貢山頭野嶺搜索，但仍然找不到他。（顏銘輝攝/資料圖片）

「西灣山、浪茄仔、睇魚岩頂、燕子岩……嗰時嗰邊嘅山係光頭，樹好矮，直升機都唔知search（搜索）過幾多次。咁低飛都睇唔到？好多對眼喎，冇可能啦，跟住佢仲係白色恤衫。如果山上面望落白色，係咪好易搵？係呃唔到！」

KK帶記者到沙螺洞行山。（顏銘輝攝）

「你話會唔會鹹田灣嗰邊，跌咗落石隙之間？消防喺陸地拖埋狗去搜，冇可能搵唔到！蚺蛇尖、長、短咀嗰邊，根本到家陣啲山都係光頭，就算只係跌咗個手袋，直升機咁低飛，咩都睇晒啦！仲唔止直升機搜，人都會繼續去行，幾千人行，點會搵唔到！」

KK在訪問期間簡介山野搜索的技巧，他表示憑枝葉斷開的方向，就推測到行山徑最近有沒有人行過。（顏銘輝攝）

會不會丁利華那時已經死了？甚至被野狗吃掉？KK截然道：「冇可能！你知唔知一個人死咗嘅臭味，一陣風吹埋嚟，係臭到……你有冇聞過死老鼠味？係嘔心！係好犀利！你話野狗會唔會走上去食？西貢好少野狗會走上山食，同埋食極都唔會食晒啲肉，一定有死屍臭味。我哋做高山拯救同巡山，試過有啲狗或者牛仔死咗，嘩！臭到你，喺對面山頭上，你都會聞到好臭。」

那麼依KK之見，丁利華究竟發生什麼事？去了什麼地方？KK不願意透露心裏的猜測，但他說：「我做高山拯救咁多年，做到退休，未試過失手搵唔到。喺我當值期間，連一單好渺茫嘅都被我搵到出嚟。我又唔怕辛苦，我唔怕蝕底，點解會搵唔到？呢單係無頭公案，卒之都證實咗啦，到今時今日都係冇，丁利華！」

KK認為丁利華失蹤是一宗無頭公案，但不肯透露他對丁利華下落的猜測。（龔嘉盛攝）

丁利華會不會是KK消防生涯的一個遺憾？他答：「未試過搵唔到，剩係丁利華。呢單嘢，我唔覺得遺憾喎！我覺得證明我（的猜測）係啱。」但KK始終不願意公開他對這宗失蹤個案的猜測。

丁利華失蹤事件後，出現「西貢結界」的說法，更指西貢是「香港百慕達」，行山人士可能誤闖結界而失蹤。記者問KK信不信有西貢結界，他說：「潮流講咩結界？我一定唔信！根本冇可能，嗰啲人唔知走咗去邊度玩就真。」

KK笑說：「唔信果啲嘢，我又唔會怕，行過墳場、棺材窿果啲，驚唔驚？我嚟做嘅事都係幫你，我又冇害人，如果個天咁都要收我皮，咁就由佢收我囉，反正遲早都要收一次。」

KK帶記者到沙螺洞行山。（顏銘輝攝）

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