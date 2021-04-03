毅行者3連冠前無古人　陳國強難忘第二冠靠熄燈戰術迷惑對手

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-03 08:50

陳國強（KK）在1998到2000年連續3屆贏得毅行者冠軍，獲得「毅行者先生」的外號。KK承認首屆奪冠有點運氣，被人質疑，所以他在第二年加倍努力，跑出14小時內的成績，在激烈競爭下再度封王。他說：「第二次贏，我都眼泛淚光，因為真係做得好，好在頂得到！」

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KK在90年代被派駐西貢消防局，開始接觸越野跑，但他最初只是抱住「做好呢份工」的心態上山，希望更了解西貢的郊野及山徑，方便以後的山嶺搜救工作。直至有次，他下班行山，坐在西灣山的山腰休息，望住一班人由東壩石屎路落到浪茄，轉眼間，他們已行過沙灘，開始上山，很快就經過KK身邊。KK那時覺得很震撼，原來有人可以行山行得那麼快！

KK在90年代接觸越野跑，與同事組隊出戰毅行者。（顏銘輝攝）

那時，KK與跑得最慢的一位60歲伯伯聊天，知悉對方為備戰毅行者操山，這是他人生第一次聽聞毅行者。望住那位伯伯健步如飛，續往西灣山上去，激起KK的鬥心。他說：「我嗰陣36歲，你60歲都行到，我冇理由行唔到。開始問自己，想改變人生，突然撻着啲嘢！我人生係咪就咁完呢？結咗婚，有咗宿舍，有仔女，升咗職，等出糧，拎退休金，之後就係咪等死呢？」

KK決定參加毅行者，但他首先要找3名隊友同行。在那個年代，毅行者的名氣不大，就算聽過的人，大多覺得這是一項自討苦吃的活動。KK處處碰壁，由局內手足，到同期師兄弟，人人回絕，「唔好玩啦！傻咗咩！人哋話玩完之後跛咗幾個星期。」

KK在訪問中談到在1998年到2000年的毅行者3連冠。（龔嘉盛攝）

好不容易找齊隊友去操山，但KK被隊友一條問題考起！KK說：「有個就話『你唔係有張籌嘅咩？』我話籌咩籌，我剩係知道唔知醜（籌）！」這時候，KK才知道參加毅行者要輪籌報名。不過，那年毅行者已經截止了，幸好健行之友旅行隊領隊李維安之後幫KK張羅到一隊參賽名額，令他在1996年可以首次參加毅行者。

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比賽前，KK未試過行足100公里，那時也沒有「操雙坳」的訓練方法，他跟隊友將麥理浩徑分開3段操（北潭涌至水浪窩、水浪窩至城門、城門至屯門），每段需時8至9小時，他們期望24到27小時內完成毅行者。結果，他們造出18小時33分，以全場第10名完成，成績令人驚喜。

KK分享他以前跑山的照片。（龔嘉盛攝）

【1997年的毅行者手冊】

+ 3 + 3 + 3

衝線後，他們已經打算在1997年再參賽。KK說：「全場第9係警察，我哋跟住佢尾返去，有人幫佢哋補給，但我哋乜都唔識，連有個公務員組別都唔知。我哋話，出年秘密操行啲，發一發力都贏佢啦！」

雖然完賽那一刻很風騷，KK及隊友還取笑中途不支的隊伍，幸災樂禍，但一晚過後，他感受到毅行者帶來的酸痛。翌日他的大腿及臀部酸痛，行動不便，他很記得到酒樓食飯時，要扶住通道兩邊的椅背，慢慢行到桌子。他笑說：「最辛苦係去廁所，坐咗喺個塔度，起唔到身。」

KK在1996年首次參加毅行者。（KK Chan 毅行先生Facebook）

兩星期後，酸痛消去，KK及隊友行山癮再起，又約出來操山。他說：「每次操練，都講返嗰毅行者啲嘢，講來講去，聽到都悶，4條友仍然係咁講，咁就一齊玩多年，卒之跑到第3。」在1997年毅行者，KK的隊伍以17小時25分鐘完成，登上三甲，比首屆參賽快了個多小時。

KK的隊伍在1998年再創佳績，過了城門後領先，之後帶到終點，以15小時25分贏得冠軍，比之前一年快2小時，「嗰時都好激動，有少少眼泛淚光。」然而，KK這個毅行者冠軍卻受到質疑，他說：「第一年贏，啲人話我哋符碌。（點解咁話你哋？）因為啹喀有個受傷。」

【KK在1998到2000年完成毅行者3連冠】

「玩運動係有時要啲符碌，但好唔好運之外，你首先要做好付出，做足原定計劃，咁你先至有機會符碌或者好彩。第二年我哋要話畀人聽，唔要符碌同好彩，真係用實力去贏。」KK那時估計，要造出14小時內的成績，才能在1999年衞冕，所以與隊友不斷操練，改善不足之處，「14個鐘係我條線，練到幾辛苦都要練！」

那年，有個新隊友加入KK的隊伍，KK向他先此聲明：「我話你跟我嗰隊玩要好大付出，冇晒私人時間。佢就話反正冇拍拖，但如果你拍緊拖的話預咗散，要六親不認。」

在3次毅行者冠軍之中，KK講得最多的是1999年那次，因為那次競爭最激烈。（顏銘輝攝）

說起1999年毅行者賽事，KK滔滔不絕，他說：「第二次贏，我都眼泛淚光，因為真係做得好，好在頂得到！」他表示這是贏得最驚險的一屆，「鬥足成條麥徑，鬥得好激，你要成日望番轉頭，一入夜就見到後面啲燈追住嚟。我哋落到針山馬路，就見到佢哋啲燈喺針山頂落緊嚟。」

落完針山的樓級後，就接上馬路，往草山進發。（顏銘輝攝/資料圖片）

「一去到四方亭，見到後面啲燈已經出嚟，我哋一到石屎路就即刻熄燈，令佢哋睇唔到我哋，我哋嗰年仲著件黑色背心跑。佢哋喺後面落緊嚟，我哋就咬實牙根，搏晒老命係咁跑上斜路。」KK形容當年的戰況：「（熄燈係戰術？）佢哋睇唔到我哋，鬥志會冇咁強。」

在1999年毅行者，領先的KK團隊一落到四方亭便關上頭燈，摸黑沿馬路跑上大帽山。（顏銘輝攝/資料圖片）

過了大帽山頂後，KK不敢再有保留，出盡全力跑。他說：「睇住啲電筒光，三四隊一堆咁喺後面係咁追落嚟，又啹喀又mixed team，又team green鬼佬，我哋乜都唔理，繼續跑。落到補給站拎完嘢食就快啲行，快啲走，發盡飲奶嘅力衝到返屯門終點！」

由大帽山頂起計，不用2小時就跑回終點，KK的隊伍果然造出14小時內的成績，以13小時54分首先衝線，再奪冠軍。KK也覺贏得險，「去到尾都係贏9分鐘。」

KK在2000年再以14小時多的成績贏得毅行者。（龔嘉盛攝）

KK在2000年再組隊，以14小時多的成績，完成3連冠創舉，他表示這一年贏得較輕鬆，他說：「贏到甩晒，其他人都唔敢挑戰。佢哋都想贏，但去到馬鞍山、慈雲山之後已經頂唔順我哋。做過兩年之後，我哋已經知贏硬，保住唔受傷就得，咁就順利贏到3屆。」

當年KK有沒有想過要爭4連冠呢？他說：「冇喎，我覺我3連冠已經好好嘢，樂施會都特登造咗隻大啲嘅盃畀我哋，香港未試過，但隻盃已經送咗畀贊助我哋嘅公司。」

順利完成毅行者3連霸後，KK的心態轉變，目標由贏冠軍，變成幫助更多人參加毅行者。他說：「我已經好怕每年搵人嘅感覺，試下打開道門，等人哋投嚟玩！」這20年來，KK桃李滿門，成為香港著名的毅行者教練。

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