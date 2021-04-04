看盡山中無奈事　願將所得扭乾坤｜毅行者先生陳國強專訪

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-04 12:39

3屆毅行者冠軍陳國強（KK）桃李滿門，被學生視為鐵面教練。KK也承認自己是一位嚴格的教練，如果學生違反他訂下的規矩，他一定會鬧人，甚至會將對方逐出師門。他說：「同我一齊玩係緣分，大家要珍惜；唔同我一齊玩，係我嘅福氣，我唔使咁麻煩，你估我好過癮！」

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KK在2000年完成毅行者3連冠創舉，之後改變心態，初時為樂施會辦訓練班及講座，逐漸成為教練，教導新手參加毅行者，到2010年創辦毅行教室。他說：「都係座山教我，我本身乜都唔識。喺山度學番嚟，放番喺座山度，放番畀啲人，我覺得咁幾好！你識咗嘅嘢，就唔好收埋，多啲講畀人聽，反正你係帶唔走。」

【KK在1998到2000年完成毅行者3連冠】

KK會為學生訂出完成毅行者的目標時間，要求學生跟住他的計劃訓練，到比賽當日，他亦要學生跟從他訂出的分段時間去跑。無論在比賽，還是訓練，KK常常提醒學生不要「做大」。「做大」，是指你的速度比KK為你定出的分段時間快，如果不減慢的話，很有可能「爆偈」，無法完賽。

KK跑山經驗超過20年，他笑言在山上見證幾代人跑山。（顏銘輝攝）

他說：「有啲人問我，點知做唔做到（呢個時間）？你唔知，但我知，我同你去定，定咗出嚟，你唔好意圖挑戰我定出嘅時間。只要跟足我嘅目標，一格一格咁去做，到最後你有本事的話先去衝。」曾有學生不從指示，在比賽中「做大」，最後KK將他逐出師門，「佢唔可以再留喺呢度玩」。

KK除了參加毅行者，還參與了其他山賽。（龔嘉盛攝）

數到令KK最憤怒的一次，他在訓練中提醒一隊學生速度過快，怎料聽到學生駁嘴：「我哋未爆過，我想睇下點爆！」KK聽到後已經黑面。結果，那隊不聽他勸的學生在針山上不適，連鉛礦坳都行不到去。那隊學生之後還在聊天群組批評KK，不應在天氣那麼熱的時候操山，並指「周山都有人爆」，他們「爆偈」也是正常的。

跟KK訪問兩個多小時，他由比賽講到做教練。（龔嘉盛攝）

有人將聊天群組的截圖傳給KK看，他更加憤怒。KK在訪問中說起這件事，依然「勞氣」：「既然周山都有人爆，咁你自己玩啦，使乜跟我哋玩！我就係要話你知，唔要你哋出事，唔好好勝。頭段如果『做大』咗，你係上唔到，爆咗之後好難回得番。我哋咁有經驗，都要半個鐘到45分鐘先回到個人。」

做KK的學生，有兩條必守的「門規」。毅行者4人一隊，所以KK規定每次跟他操練時，一定要4人同時出現，他強調：「一定唔可以唔齊人出嚟操，呢樣我最憎。」在山上，他要永遠見到學生4人一起行，絕對不可以有人太快，拋棄隊友。

另一條規矩就較特別，他說：「我同學生講明，跟我期間有啲活動唔玩得，你唔好走去爬澗！」以KK多年消防拯救經驗，他認為行澗很易發生意外，他解釋：「如果你因為好勝行澗出咗事，3個隊友點算好？對你嘅隊友會好唔公平，你咁係好唔負責任。」他亦要求學生跟他毅行訓練期間，不可參加其他比賽，避免他們受傷，影響出戰毅行者。

過去20年，很多名人慕名拜師，希望KK幫到他們完成毅行者：「有勞永樂、養和醫院院長李維達、3個副院長，仲有商台嗰班DJ。我曾經同蘇絲黃去行撒哈拉（沙漠），仲有啲大機構老闆……」但KK對所有學生一視同仁，他說：「我話知你明星唔明星，教授唔教授，有錢唔有錢……我講嘅你一定要聽，我話知你係乜CEO，我都照抦！」

【KK在山界獲獎無數】

KK會跟名人學生約法三章，他講起那次教李維達的養和醫院隊伍玩毅行，要求他們每星期出來練一次，每次都要齊人，「如果一個月有兩次唔出黎，就當冇講過……唔好同我解釋，我唔鍾意聽人解釋。」李維達的隊伍跟足KK的指示訓練，最後以33小時完成毅行者。

做了那麼多年教練，KK知不知道自己在學生心目中的形象如何？他不假思索地說：「黑口黑面，唔出聲，成日鬧人。」說罷，他在毅行教室的工作伙伴都不禁大笑起來。

KK認為他在學生心目中是一位黑口黑面的教練。（顏銘輝攝）

由搜救到跑山，由比賽到開班，KK在山頭野嶺奔跑半生。他說：「有人同我講，過咗40歲就跑唔到毅行者，點知我冇事仲愈跑愈快。我50歲後仲快，12個鐘嗰啲紀錄全部都喺我50歲之後做出嚟。」他笑言現在愈跑愈有，操完「雙坳（北潭坳到荃錦坳）」或者跑完馬拉松也不覺太累。

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不過，KK都有為自己的越野跑生涯設下終點，「如果睇嘢唔夠清就唔跑，隻眼決定我跑唔跑落去。如果我70歲仲睇得清，又做到18小時（完成毅行者）就繼續跑。如果我80歲，5個鐘完成唔到全馬，我就唔會再跑，唔好再獻世，唔好阻住人哋。」

KK在60歲以14小時 49分完成100公里的毅行者路線。（KK Chan 毅行先生Facebook）

KK除了教授跑山技巧，還將按摩及保養身體的心得傳下去，讓學生可以避免傷患及意外，像他那樣由30歲跑到60歲，長跑長有。他說：「我都有離開、走嘅一日，我鍾意傳承落去，尤其呢幾年，我更心急要傳承多啲，放手多一啲。」

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「希望將自己嘅經驗話畀人聽，有兩句說話，成日提醒我，『看盡山中無奈事，願將所得扭乾坤』，但半夜私底下仲有兩句提醒自己，『談何容易，仍要堅持』，係咪好無奈？」說罷苦笑，又續道：「我所有嘢都喺山上得嚟，我做咁多年山上拯救，見盡救得返、救唔返……有能力做多啲就做啦。」

KK希望將自己在山上學到的知識及經驗傳給更多的人。（顏銘輝攝）

後記

與KK的訪問超過兩小時，記者覺得他的五官輪廓有點像藝人張國強（也是叫KK），故最後不禁問他，有沒有人覺得他像張國強？

KK笑言沒有，「啲人成日話我似混血，有人問我，多唔多女仔追？女仔點追我，我就唔知，我喺山度追人就多！」

「黑口黑面，唔出聲，成日鬧人」的KK，其實是個愛說笑的人。

KK笑言，有人覺得他像混血兒。（顏銘輝攝）

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