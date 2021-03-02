東京奧運｜日本人也不支持奧運　島根縣霸氣拒絕金牌勁旅集訓

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-02 20:30

東京奧運聖火傳遞將於本月25日在日本福島縣展開，5月將傳到島根縣。然而，島根縣知事丸山達也曾在上月表態，因政府防疫不足，應考慮取消東京奧運聖火傳遞，該縣奧出雲町今日（2日）更宣布拒絕印度曲棍球代表隊前來備戰東奧集訓的申請，理由同為政府防疫不力。

島根縣知事丸山達也上月在臨時執行委員會上表示，認為政府與東京都防疫不力，若不改善根本不應舉辦奧運，更表態稱島根縣在5月傳遞聖火「有困難」。事實上，不少知名藝人如斎藤工、常盤貴子等近日也先後退出接力。

疫情未散，但東京奧運看來勢在必行。（Getty Images）

奧出雲町盛產曲棍球手

而島根縣奥出雲町的町長勝田康，則在今日的例行町議會上，表示不會考慮曲棍球勁旅印度國家隊到町內集訓的申請，指出「要跟隨和配合國家的感染防止對策，極度困難」，町民也因此未能與印度隊交流。

印度隊是曲棍球強豪，曾奪8次奧運冠軍。（GettyImages）

奧出雲町盛行曲棍球，所在的横田高校更多次奪得全國冠軍，該町培育出不少日本隊猛將。曾奪得8次奧運金牌的印度曲棍球隊，曾在2017年12月到町內集訓，因奧出雲町三成板球場的草地與東奧會場同用人工草皮，該支勁旅計劃再到町內交流和集訓。

勝田町長表示未能為町民提供交流機會感可惜，但防疫是目前最重要。（NHK截圖）

町長：感染對策費不足

勝田町長表示在新冠肺炎的對策下，難以負擔選手的交通、住宿安排、練習等所需的人手和費用，也難以向選手提供適當的醫療對應。此前島根縣知事也曾提出「感染對策費不足」，因而認為有必要退出聖火傳遞協助工作。

他更強調假如如期舉辦奧運，令疫情由東京擴散，將對疫情已受控制的島根縣民和島根縣商店造成影響。

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即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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