蘇超︱謝拉特當領隊照做紅牌阿姑　或錯過流浪時隔10年再封王一刻

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-04 11:20

球證判決可以左右大局，同時掀動兩軍職球員的情緒，向球證過激投訴亦不是新鮮事。 利物浦「神奇隊長」﹑現任蘇超格拉斯哥流浪主帥的謝拉特，因為認為球證誤判，半場時狙擊球證狂鬧對方，最終被驅逐離場。謝拉特的怒火，燒到賽後依然旺盛，直言「邊個話球證啱都係錯」。

由謝拉特帶領的格拉斯哥流浪，今季蘇超一枝獨秀，聯賽至今未嘗一敗並在榜首遙遙領先，聯賽錦標已經接近是囊中物。格拉斯哥流浪今仗作客鬥利雲斯頓，流浪戰至末段由摩尼路斯（Alfredo Morelos）攻入全場唯一入球，一球力克對手，在榜首與宿敵些路迪拉開18分差距。

謝拉特下半場只能在看台上觀戰，事關球證比頓（John Beaton）一個判決令他「嬲晒全世界」。格拉斯哥流浪前鋒摩尼路斯接應長傳，並快一步推過對方門將，及後二人有接觸，摩尼路斯禁區內倒地，球證未有吹罰12碼外，更認為摩尼路斯「插水」，向他出示黃牌警告，從慢鏡看到二人的確有接觸。

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摩尼路斯疑似插水逐格睇：

場邊的謝拉特當然認為球證比頓誤判，故此在完上半場後據理力爭，「一輪嘴」不斷向球證投訴。怒火中燒的謝拉特直斥球證不與他對話，比頓簡單回應：「我唔可以答」。

這個回答似乎火上加油，謝拉特直言：「我知你點解唔答我啦，因為你判X錯咗嘛！」

Steven Gerrard has been sent off at half-time! 🟥



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比頓面對謝拉特的連番攻擊，先出示一面黃牌，謝拉特未有因此而收口，更嬲到連粗口都破口而出，比頓忍無可忍，及後再出示另一面黃牌，兩黃一紅將謝拉特驅逐離場，而謝拉特未有特別投訴，下半場不能在場邊督師，只能在看台上觀戰。

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謝拉特在半場時狂鬧球證，卻被球證出示兩黃一紅被逐。（Getty Images）

或錯過流浪再封王一刻

謝拉特賽後直言這個犯規明顯是12碼，他的憤怒全因球證和兩旁證同時犯下錯誤，這是不能容忍，「呢球擺明係12碼，即使我都想支持球證的判決，但今次判決太離譜，邊有可能3個人一齊錯，今次我都『幫唔落手』。」

「神奇神長」如今換個身份，以領隊身份再做「紅牌阿姑」，他直言得不到解釋才如此憤怒，全因他追問球證原因時，完全得不到回應，並直言這是一個不公的判決。

謝拉特面臨停賽，由於格拉斯哥流浪已領先些路迪18分，最快下一場已可時隔10年後再度封王兼終止9年霸的些路迪連續10年奪冠，或令他錯過在場邊親自見證球隊贏得蘇超冠軍的歷史時刻。蘇超賽事只餘下最後7輪，流浪周六（6日）迎戰聖美倫，些路迪周日（7日）作客登地聯，若流浪贏波全取3分而些路迪落敗，兩軍月底對戰前蘇超聯賽已成定局。

謝拉特下半場只能在看台遙距督師。（Getty Images）

英超周中戰果（按圖放大）：