【英超】高普無法拒絕的聘約　利物浦傳已鎖定繼任人選

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-28 18:06

英超冠軍球隊利物浦，近期陷入高普領軍以來的最低潮。坊間一度盛傳這個德國籍主帥即將離任的假消息，他已親自澄清沒有此事。 然而他提早離隊的消息仍是停不了，英國《每日鏡報》獨家報道高普面前有一份難以拒絕的工作正在等待他，紅軍高層已鎖定他的繼任人云云，信不信由你。

利物浦英超接連吃下敗仗，加上母親1月中離世，一度謠傳高普會提早離隊。他早前已親自闢謠，強調自己會繼續領軍，「我會被炒或自行離隊？」他笑着回應：「多謝關心，但我不需要休息。」

高普2019年底才跟利物浦續約4年半，合約至2024年才屆滿，之後會否再續，他認為為時尚早，不置可否。與此同時，德國國家隊主帥路維的合約2022年屆滿，可是球隊接連經歷2018世界盃決賽周分組賽包尾出局、歐國聯首屆包尾兩大恥辱後，他的帥位不再穩如泰山，延期至2021年6月上演的歐國盃如再有差池，他提早執包袱的機會高唱入雲，而高普正是德國足總被指屬意的接任人選。

高普在利物浦的日子，還剩下多久？（Getty Images）

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曾強烈否認 「我不會自尋煩惱」

這個消息被炒作已好一段時間，或許因為高普的德國人身份，似乎令德國國家隊主帥職位看來特別吸引。事實上，德國班霸拜仁慕尼黑亦曾利用傳媒放風吹奏高普會接掌拜仁帥印，當時傳言被曾經執教拜仁勁敵多蒙特的高普狠狠打破。

無論路維今年歐國盃後被炒，或是捱至2022世界盃後完約才離任，高普均未完成跟利物浦的合約。對於接任德國國家隊主帥一事，他笑言那是「我一生人被問得最多的問題之一」，「日後或許吧，現在？不了，我沒有時間。」高普強調自己在利物浦肩負很多責任，「每天起床我的煩惱已經夠多，不想尋求新挑戰」，更笑稱，「就算天氣再次惡劣，我都喜歡！」

高普向來言行一致，他話已至此，為何傳言還是不死？因為利物浦有個永遠忘不了的名字叫——謝拉特。

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謝拉特執教格拉斯哥流浪踏入第三季，可望進入「收成期」。（路透社）

紅軍高層密切注意謝拉特

《鏡報》引述一個「具地位的利物浦知情人士」指出，即使高普很享受在利物浦的時光，德國國家隊主帥職位，仍是一份他難以抗拒的筍工，故此紅軍班主約翰亨利和主席華拿正密切注視謝拉特在格拉斯哥流浪的工作情況。

假如謝拉特與助手麥亞里士打今季順利贏得蘇超冠軍，勢令這位前紅軍隊長領軍功力得到肯定。謝拉特自退役並轉任教練後，一直以日後當上利物浦領隊為終極目標。他在2017年1月回到紅軍出任青年軍教練，工作表現獲高普讚賞，並在同年4月提升為U18主帥，至9月再帶領U19出戰歐洲足協青年聯賽。

2018年4月謝拉特出任格拉斯哥流浪領隊，他逐漸令這支已積弱多時的蘇超失色班霸回到正軌，在些路迪力爭十連冠的球季成功打破對方壟斷。蘇超已進行30輪聯賽，流浪已遙遙領先15分，多踢一場的些路迪在餘下7場比賽已無望追近。利物浦管理層相信，謝拉特會拒絕其他英超球隊招手，留待重返晏菲路的機會。這一天真如傳聞所指會是即將到來，還是「仲未有耐」？

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